AKU Tyčový vysavač VCS 3 Nano Complete
Bezdrátový vysavač VCS 3 Nano – kompaktní a výkonný pomocník pro čistou domácnost s inovativní detekcí nečistot, inteligentní regulací sacího výkonu a LED osvětlením.
Bezdrátový vysavač VCS 3 Nano je kompaktní a výkonný pomocník pro každodenní úklid. Díky inteligentní detekci nečistot se sací výkon automaticky přizpůsobuje míře znečištění, aby bylo zajištěno efektivní čištění a co nejlepší výdrž baterie. Displej Clean Control poskytuje informace o aktuálním režimu čištění a úrovni znečištění. Díky moderní technologii BLDC motoru a optimalizovanému utěsnění podlahové hubice zaručuje vynikající sběr prachu na všech površích. LED osvětlení na podlahové hubici zviditelňuje i ty nejjemnější nečistoty. Otočný kloub o 180° nabízí vysokou manévrovatelnost a hladce klouže kolem nábytku a do rohů. Víceúrovňový systém HEPA filtrů, který spolehlivě zachycuje 99,9 % vysávaných částic (testováno podle normy EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), zajišťuje čistý výstupní vzduch, díky čemuž je VCS 3 Nano ideální volbou pro alergiky. S hlučností méně než 79 dB je vysávání tiché jako šepot, což je ideální pro domácnosti s dětmi nebo domácími mazlíčky. Nabíjení přes USB-C pro větší pohodlí a flexibilitu; navíc lze zařízení uložit do nástěnného držáku, aby se ušetřilo místo.
Charakteristické znaky a výhody
Technologie automatického rozpoznáváníInteligentní detekce nečistot optimalizuje výkon čištění v automatickém režimu. Tento režim automaticky detekuje množství nečistot a podle toho upravuje sací výkon ve třech stupních.
Čistý ovládací displejDisplej poskytuje neustálé informace o procesu čištění a stavu zařízení – včetně režimu čištění, stupně znečištění podlahy (v automatickém režimu) a stavu baterie. V automatickém režimu displej používá barevný kód k označení stupně znečištění: tyrkysová barva pro žádné až malé znečištění, modrá barva pro střední znečištění a fialová barva pro silné znečištění.
Otočný kloub o 180° a LED osvětleníVCS 3 Nano se snadno pohybuje kolem jakýchkoli překážek a osvětluje i ty nejtmavší kouty – pro důkladné čištění bez kompromisů.
Ultra lehký a kompaktní
- S celkovou hmotností pouze cca 2,3 kg usnadňuje úklid, zejména na schodech nebo nad hlavou.
- V režimu ručního vysavače je ještě lehčí – bez příslušenství váží pouze přibližně 1,4 kg.
HEPA výkon pro více než 99,9% filtraci
- Dýchejte volně: filtr HEPA udržuje vzduch v interiéru čistý a zdravý.
- Zachytí 99,9 % částic (testováno podle normy EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideální pro alergiky.
- Pro hygienický a čistý domov – bez prachu a alergenů.
Účinný turbo kartáč
- Špičková technologie podlahové hubice s elektrickým pohonem pro důkladné čištění všech typů podlah.
- Dokonale navržená těsnění zajišťují maximální sací výkon a účinné odstranění nečistot – i v případě odolných nečistot.
- Snadno sbírá zvířecí chlupy, prach a hrubé nečistoty z koberců, tvrdých podlah a čalounění.
Vysokorychlostní BLDC motor – výkonný a odolný
- Působivý čisticí výkon díky vysokým rychlostem a optimálnímu sacímu výkonu.
- Bezkartáčový pohon pro dlouhou životnost a spolehlivost – prodlužuje životnost vašeho vysavače.
Relativně tichý provoz (max. 79 dB)
- Ideální pro domácnosti s dětmi a domácími mazlíčky – žádné zbytečné rušení hlukem.
Tři režimy čištění – flexibilní a efektivní
- V režimu eco!mode spotřebovává zařízení polovinu energie oproti automatickému režimu a poskytuje až 50 minut provozu.
- Automatický režim pro automatické nastavení sacího výkonu.
- Režim Boost pro maximální výkon při odolných nečistotách – pro zářivě čisté výsledky.
USB-C připojení a bohatá výbava
- Díky připojení USB-C je kompatibilní s většinou nabíječek baterií.
- Správné příslušenství pro každý úklidový úkol, ať už se jedná o štěrbinovou hubici, měkký kartáč na nábytek nebo hubici na čalounění.
- Nástěnný držák pro úsporu místa – ideální pro malé byty a stísněné prostory.
Specifikace
Technické údaje
|Napětí (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádrže (ml)
|600
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / cca 50 Normální režim: / cca 20 Režim boost: / cca 10
|Doba nabíjení baterie (min)
|240
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1100 x 250 x 224
Obsah balení
- Typ filtru HEPA: HEPA-filtr (EN 1822:1998)
- Vysoce účinný filtr: 1 Kusy
- Univerzální podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Štětec na nábytek
- Držákpříslušenství
- Malý nástěnný držák
Vybavení
- Nabíječka baterií: 5 V – 12 V USB-C nabíjecí kabel + adaptér (1 kus od každého)
- Bezsáčkový filtrační systém
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Senzor prachu
Videa
Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Koberce
- Textilní povrchy
- Schody
Příslušenství
Náhradní díly VCS 3 Nano Complete
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.