Zemní kolík
Zemní kolík pro boxy na hadici Kärcher pro flexibilní umístění kdekoli na zahradě. Box na hadici lze na zemním trnu otáčet o 360° pro maximální volnost pohybu.
Zemní kolík lze umístit kamkoli. Jednoduše se zašroubuje do země a díky robustnímu kovovému hrotu zajišťuje mimořádně stabilní držení. Díky integrované vodováze v zemním hrotu jej lze namontovat i na nerovném terénu. Díky inovativní technologii FlexChange lze box na hadici na zemní bodec umístit snadno a bez použití nářadí. Díky poloměru otáčení 360° je navíc možné dosáhnout s hadicí do každého koutu zahrady a zaručit tak maximální volnost pohybu při zalévání.
Charakteristické znaky a výhody
VodováhaIntegrovaná vodováha umožňuje přišroubování zemního hrotu ve svislé poloze, a to i na nerovném terénu.
Box na zahradní hadici s 360° aplikacíBox na hadici je namontován na zemním kolíku a lze jej otáčet o 360° kolem vlastní osy, což umožňuje pohodlné zavlažování v každém rohu zahrady bez zalomení hadice.
Jednoduchá instalaceZemní hrot lze snadno zašroubovat do země v požadované poloze pomocí dvou šroubováků jako pák.
Spolehlivé držení
- Robustní kovové vřeteno zajišťuje mimořádně stabilní uchycení v zemi.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|190 x 190 x 487
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Zahrada
- Trávník
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka