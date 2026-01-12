G3/4 přípojka
G3/4 přípojka ke spojení hadicových spojek a např. postřikovačů (s vnitřním závitem).
Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. přípojku G3/4 ke spojení hadicových spojek kupříkladu s postřikovači (s vnitřním závitem). Přípojka G3/4 je univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svým ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Přípojka je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Zacvakávací systém
- Lze kombinovat se všemi běžnými systémy typu hook-and-loop.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G3/4
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|39 x 39 x 30
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro čištění zahradního nářadí
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
**Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.