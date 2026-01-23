Kohoutová přípojka G1 s redukcí G3/4
Obzvláště robustní přípojka G1 s redukcí G3/4 pro připojení ke dvěma velikostem závitů. Ideální pro připojení k zahradním čerpadlům Kärcher. Kompatibilní se všemi systémy click.
Základem efektivního zavlažování jsou zdravé vodovodní přípojky, hadicové spojky a hadice. Proto společnost Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství pro připojování, odpojování a opravy zavlažovacích systémů, jako je například robustní kohoutová spojka G1 s redukcí G3/4. Redukční kus umožňuje připojení ke dvěma velikostem závitů. Univerzální hadicovou spojku lze použít pro všechny standardní zahradní hadice a přesvědčí ergonomickým designem pro jednoduchou manipulaci. Ideální řešení pro spojení nebo opravu dvou hadic. Kohoutová spojka G1 s redukčním kusem G3/4 je obzvláště vhodná pro připojení k zahradním čerpadlům Kärcher a je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Velmi robustní
- Garantovaná robustnost
Redukce
- Umožňuje připojení na 2 velikosti závitů
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G3/4 + G1
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|46 x 39 x 39
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí