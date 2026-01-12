Mosazná hadicová spojka 1/2 a 5/8 s aquastopem
Kvalitní mosazná hadicová spojka. Komfortní gumový kroužek na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Bezpečné odnětí bez postříkání díky aquastopu. Vhodné pro hadice 1/2" a 5/8". Robustní systém mosazného klipu vhodný pro všechny značky!
Vysoce kvalitní mosazná hadicová spojka vybavená Aqua stopem pro 1/2" a 5/8" hadice s komfortním gumovým kroužkem na rukojeti pro snadnou manipulaci a lepší fixaci. Funkce Aqua stop umožňuje bezpečné odpojení bez postříkání. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá svou kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!
Charakteristické znaky a výhody
Rozpojení bez postříkání díky aqua stopu
- Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Kvalitní mosazná spojka hadice
- Robustnost a dlouhá životnost
Komfortní gumový kroužek na rukojeti
- Pro snazší manipulaci a lepší fixaci
Vhodná pro hadice 1/2" a 5/8"
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″ / 5/8″
|Barva
|mosaz
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|48 x 33 x 33
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.