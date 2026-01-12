Mosazná opravka hadic
Vysoce kvalitní, robustní mosazná opravka hadic k opravě poškozené hadice, příp. k propojení hadic s vnitřním průměrem 3/4".
Vysoce kvalitní, robustní mosazná opravka hadic k opravě poškozené hadice, příp. k propojení hadic s vnitřním průměrem 3/4". Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá svou kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!
Charakteristické znaky a výhody
Z mosazi
- Kvalitní materiál s dlouhou životností
Spojení hadic
- Ke spojení dvou typů hadic nebo k opravě poškozených hadic
Ke spojení hadic s vnitřním průměrem 1/2" a 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|3/4″
|Barva
|mosaz
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|48 x 38 x 38
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.