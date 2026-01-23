Rozdělovač hadic

Univerzální hadicová spojka pro všechny standardní zahradní hadice. Pro spojení/opravu dvou hadic. Ergonomický design pro snadnou manipulaci.

Základem efektivního zavlažování jsou spolehlivé vodovodní přípojky, hadicové spojky a hadice. Proto společnost Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství pro připojování, odpojování a opravy zavlažovacích systémů, jako je například univerzální hadicová spojka. Univerzální hadicovou spojku lze použít pro všechny standardní zahradní hadice a přesvědčí ergonomickým designem pro jednoduchou manipulaci. Ideální řešení pro spojení nebo opravu dvou hadic.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
  • Pro snadnou manipulaci.
Lze použít kdekoli
  • Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Ke spojení nebo opravě 2 hadic
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 39 x 39
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí