Rozdělovač hadic
Univerzální hadicová spojka pro všechny standardní zahradní hadice. Pro spojení/opravu dvou hadic. Ergonomický design pro snadnou manipulaci.
Základem efektivního zavlažování jsou spolehlivé vodovodní přípojky, hadicové spojky a hadice. Proto společnost Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství pro připojování, odpojování a opravy zavlažovacích systémů, jako je například univerzální hadicová spojka. Univerzální hadicovou spojku lze použít pro všechny standardní zahradní hadice a přesvědčí ergonomickým designem pro jednoduchou manipulaci. Ideální řešení pro spojení nebo opravu dvou hadic.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
- Pro snadnou manipulaci.
Lze použít kdekoli
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Ke spojení nebo opravě 2 hadic
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 39 x 39
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí