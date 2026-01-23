Univerzální hadicová spojka
Univerzální hadicová spojka v ergonomickém provedení pro pohodlnou manipulaci.
Snadné připojování, odpojování a opravy - s praktickou a ergonomickou univerzální hadicovou spojkou Kärcher. Systém flexibilních zástrček výrazně zjednodušuje zavlažování malých i velkých zahrad a ploch. Protože funkční vodovodní přípojky a hadicové spojky jsou základem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
- Pro snadnou manipulaci.
Univerzální (1/2", 5/8", 3/4")
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 33 x 45
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí