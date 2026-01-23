Univerzální hadicová spojka

Univerzální hadicová spojka v ergonomickém provedení pro pohodlnou manipulaci.

Snadné připojování, odpojování a opravy - s praktickou a ergonomickou univerzální hadicovou spojkou Kärcher. Systém flexibilních zástrček výrazně zjednodušuje zavlažování malých i velkých zahrad a ploch. Protože funkční vodovodní přípojky a hadicové spojky jsou základem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický design
  • Pro snadnou manipulaci.
Univerzální (1/2", 5/8", 3/4")
  • Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 33 x 45
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí