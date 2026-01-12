Zavlažovací pistole + sada spojek

Sada se zahradní pistolí obsahuje mimo postřikovací pistole přípojku ke kohoutku a 2 univerzální hadicové spojky - jednu s Aqua Stopem. Okamžitě připraveno pro zavlažování zahrady.

Sada všeho, co je potřeba pro pohodlné zavlažování zahrady. Zavlažovací pistole zahradní (obj. č.: 2.645-265.0) usnadňuje práci díky aretovatelné rukojeti s funkcí zacvaknutí, s níž můžete udržovat stálý průtok vody bez neustálého držení. Mimoto lze plynule nastavit 2 obrysy postřiku: bodový a kuželový paprsek. Tak můžete buď zavlažovat květinové a rostlinové záhony, nebo také odstraňovat hrubé nečistoty z teras nebo zahradního nábytku. Vedle zahradní pistole obsahuje sada ještě přípojku ke kohoutu G3/4" s redukcí G1/2" a 2 univerzální hadicové spojky – jedna z nich vybavená Aqua Stopem. Spojka s Aqua Stopem zabraňuje průtoku vody na konci zahradní hadice i při povoleném kohoutku, např. při odpojování postřikovače. Spojky jsou navíc univerzální pro všechny běžně dostupné průměry zahradních hadic. Zahradní postřikovače a spojky od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.

Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický regulační ventil
  • Regulace průtokového množství vody jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
  • Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
  • Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Aqua stop
  • Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Samovyprazdňování
  • Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Hadicové spojky (1/2", 5/8")
  • Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Zacvakávací systém
  • Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 167 x 42 x 142

Vybavení

  • Počet postřikovacích obrazců: 2
  • Aretace na rukojeti
  • Nastavitelné množství vody
  • Funkce samostatného vyprazdňování
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
  • Zalévání rostlin
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
  • Pro čištění lehce znečištěných ploch
Náhradní díly Zavlažovací pistole + sada spojek

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

