Výkonný čistič povrchu PS 30
Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.
Výkonná čistič povrchu PS 30 poskytuje vynikající výsledky čištění na různých površích. To je zajištěno třemi vysokotlakými tryskami, které uvolňují i odolné nečistoty. Díky tomu je PS 30 ideální pomůckou pro spolehlivé čištění malých až středně velkých ploch, jako jsou schody a hrany. Hlavu kartáče lze otočit o 360 °, aby se vyčistily obtížně přístupné oblasti. Všechny hladké povrchy lze po vyčištění očistit pomocí integrované špíny. Tím se rychle odstraní přebytečná špinavá voda a povrch je připraven k okamžitému opětovnému použití. Tato kombinace vysokotlakého paprsku a manuálního tlaku kartáče s výsledným čisticím výkonem překonává všechny standardní pračky a může být kombinována se všemi tlakovými myčkami Kärcher třídy K 2 až K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Tři integrované vysokotlaké tryskyVýkonné čištění pomocí vysokého tlaku se zářivými výsledky.
Integrovaná a vyměnitelná stěrkaRychlé setření špinavé vody pomocí vyměnitelné stěrky.
Kartáčová hlava otočná o 360°Snadno se dostane na špatně přístupná místa.
Obvodový kartáč
- Ochrana proti stříkající vodě.
Kompaktní design
- Šikovný, kompaktní tvar usnadňuje čištění rohů a okrajů bez postříkání.
Silné čištění s vysokým tlakem
- Spolehlivé odstranění úporných nečistot z různých povrchů.
Kombinace vysokotlakého paprsku a manuálního tlaku kartáče
- Mimořádně vysoký čisticí výkon ve srovnání s běžnými kartáči.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|744 x 293 x 769
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.120
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home + rotační kartáč
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car and Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home + rotační kartáč
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium *EU
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700 *EU
- K 7.710 T 400
Oblasti použití
- Schody
- Terasa
- Garáž
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Balkon
- Cesty
- (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
Náhradní díly Výkonný čistič povrchu PS 30
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.