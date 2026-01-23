Výkonný čistič povrchu PS 30

Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.

Výkonná čistič povrchu PS 30 poskytuje vynikající výsledky čištění na různých površích. To je zajištěno třemi vysokotlakými tryskami, které uvolňují i ​​odolné nečistoty. Díky tomu je PS 30 ideální pomůckou pro spolehlivé čištění malých až středně velkých ploch, jako jsou schody a hrany. Hlavu kartáče lze otočit o 360 °, aby se vyčistily obtížně přístupné oblasti. Všechny hladké povrchy lze po vyčištění očistit pomocí integrované špíny. Tím se rychle odstraní přebytečná špinavá voda a povrch je připraven k okamžitému opětovnému použití. Tato kombinace vysokotlakého paprsku a manuálního tlaku kartáče s výsledným čisticím výkonem překonává všechny standardní pračky a může být kombinována se všemi tlakovými myčkami Kärcher třídy K 2 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Výkonný čistič povrchu PS 30: Tři integrované vysokotlaké trysky
Tři integrované vysokotlaké trysky
Výkonné čištění pomocí vysokého tlaku se zářivými výsledky.
Výkonný čistič povrchu PS 30: Integrovaná a vyměnitelná stěrka
Integrovaná a vyměnitelná stěrka
Rychlé setření špinavé vody pomocí vyměnitelné stěrky.
Výkonný čistič povrchu PS 30: Kartáčová hlava otočná o 360°
Kartáčová hlava otočná o 360°
Snadno se dostane na špatně přístupná místa.
Obvodový kartáč
  • Ochrana proti stříkající vodě.
Kompaktní design
  • Šikovný, kompaktní tvar usnadňuje čištění rohů a okrajů bez postříkání.
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Spolehlivé odstranění úporných nečistot z různých povrchů.
Kombinace vysokotlakého paprsku a manuálního tlaku kartáče
  • Mimořádně vysoký čisticí výkon ve srovnání s běžnými kartáči.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 744 x 293 x 769

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Schody
  • Terasa
  • Garáž
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Balkon
  • Cesty
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
Náhradní díly Výkonný čistič povrchu PS 30

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.