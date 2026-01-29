Vyměnitelný nástavec pro WB 130
Vyměnitelný univerzální nástavec pro rotační mycí kartáč WB 130. Ideální pro čištění všech hladkých povrchů, jako je barva, sklo nebo plast.
Průhledné štětiny nástavce mycího kartáče lze použít kdekoli v extrémně široké škále čisticích úkolů. Výměnný univerzální nástavec pro rotační mycí kartáč WB 130 se ideálně hodí k čištění všech hladkých povrchů, jako je barva, sklo nebo plast.
Charakteristické znaky a výhody
Měkké průhledné štětiny
- Šetrné, jemné a efektivní čištění
Lze použít kdekoli
- Pro všechny hladké povrchy jako jsou lak, sklo nebo plast.
Volitelné příslušenství
- Pro všechny hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|113 x 113 x 46
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Zimní zahrady
- Garážová vrata
- Žaluzie/rolety
- Ochranné prvky
- Balkonové obklady
- Parapety