Intenzivní základní čistič Extra RM 752, 10l

Extra účinný základní čistič k odstranění silných znečištění a vrstev z podlah odolných alkáliím. Odstraňuje i úporná olejová, minerální či mastná znečištění.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,5
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
