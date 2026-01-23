Základní podlahový čistič RM 751, kyselý, 10l

Kyselý základní čisticí prostředek pro podlahové mycí stroje. Účinně rozpouští cementový povlak, usazeniny a povlaky, jako je např. vodní kámen, rez, pivní a mléčný kámen. Vynikající k čištění po dokončení stavby.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 0,7
Hmotnost (kg) 10,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 188 x 307
Základní podlahový čistič RM 751, kyselý, 10l
Základní podlahový čistič RM 751, kyselý, 10l
Základní podlahový čistič RM 751, kyselý, 10l
Základní podlahový čistič RM 751, kyselý, 10l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • závěrečné čištění na stavbě
  • Čištění podlahy
Příslušenství