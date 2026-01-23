Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l

Aktivní čisticí koncentrát pro vysokotlaké čističe šetrný k materiálům, pro silné znečištění oleji, tuky a minerálními látkami. Vhodný k mytí vozidel, čištění plachet a mytí motoru. Bez NTA.

Se svým alkalickým, bezsilikonovým a snadno oddělitelným čisticím prostředkem PressurePro Active Cleaner, alkalickým RM 81 nabízí společnost Kärcher prakticky univerzální vysokotlaký čisticí prostředek pro širokou škálu použití. Je vhodný pro úkoly v automobilovém průmyslu, včetně mytí vozidel a motorů nebo čištění plachet, a také v zemědělství pro čištění strojů. Také potravinářský průmysl těží z vysoce koncentrovaného a zároveň materiálově šetrného složení, které bez námahy odstraňuje silné znečištění oleji, tuky, cukry a bílkovinami. Povrchy, dopravníkové pásy, bedny, nádrže, sudy, chladírny v komerčních kuchyních, řeznictvích a jatkách jsou hygienicky čisté. Kromě toho je náš čisticí prostředek PressurePro Active, alkalický RM 81 vhodný i pro vysokotlaké čištění horkou vodou a lze jej použít ve fázi páry až do 150 °C.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 230
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • čištění plachet
  • čištění podlah a povrchů
Příslušenství