PressurePro Aktivní čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency, 2.5l

Univerzální vysokotlaký čisticí koncentrát na silné znečištění olejem, mastnotou a minerály. Díky složení eco!efficiency je mimořádně úsporný, výkonný a šetrný k životnímu prostředí.

Univerzálně použitelný, vysoce koncentrovaný, alkalický aktivní čistič PressurePro RM 81 eco!efficiency je specialitou mezi čističi v našem sortimentu, protože byl vyvinut speciálně pro použití s vysokotlakými čističi s režimem eco!efficiency od společnosti Kärcher (lze jej však použít i se všemi ostatními vysokotlakými čističi). Tento výkonný vysokotlaký čisticí koncentrát rozvíjí svou plnou čisticí sílu již při teplotě vody 60 °C, lze jej dávkovat velmi úsporně (od 0,2 %), je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a šetrný k materiálům - dokonce i k lakovaným povrchům. Vysoce koncentrovaný přípravek šetrný k odlučovačům oleje a neobsahující silikon bez námahy odstraňuje silné znečištění olejem, tukem, bílkovinami, cukrem a minerály a je vhodný pro nespočet aplikací od potravinářského průmyslu až po zemědělství a dopravní sektor. Čistí povrchy, dopravníkové pásy, bedny, nádrže, sudy, chladírny v komerčních kuchyních, řeznictvích a jatkách stejně účinně jako zemědělské stroje a další vozidla, motory, díly nebo plachty. Lze jej používat i v režimu páry při teplotě až 150 °C.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 2,5
Jednotka balení (Kusy) 4
Hodnota pH 12,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 3
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • čištění plachet
  • čištění podlah a povrchů