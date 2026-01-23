PressurePro EXTRA RM 31 Odmašťovač eco!efficiency, 10l
Vysoce koncentrovaný vysokotlaký intenzivní čistič se speciálním složením eco!efficiency. Mimořádně účinně odstraňuje nejtěžší znečištění, jako je olej, mastnota, dehet, saze a pryskyřici.
Čistič PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency byl díky svému speciálnímu složení vyvinut pro použití ve vysokotlakých čističích se stupněm eco!efficiency a odstraňuje rozdíl v čisticím výkonu, který může vzniknout v důsledku nižší teploty vody 60 °C. Současně je aktivní ve všech teplotních rozmezích a lze jej použít i ve stupni páry až do 150 °C. Zároveň je čisticí prostředek aktivní ve všech teplotních rozsazích a lze jej použít i ve stupni páry do 150 °C. Vysoce koncentrované složení bez silikonu a šetrné k separátorům bez námahy odstraňuje nejodolnější oleje, tuky a minerální nečistoty a je mimořádně hospodárné, úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Výkonný intenzivní čistič, který je vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo zemědělských podnicích, zaujme i v dalších oblastech, například při čištění fasád při odstraňování emisních nečistot, ptačího trusu nebo zbytků hmyzu, a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|10
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14 -4ST GAS
- HDS 12/14 -4ST GAS LPG
- HDS 12/14 ST *EU-II
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
Oblasti použití
- transport a stroje
- Čištění stájí
- čištění sudů
- mytí vozidel a motorů
- čištění dílů
- odmaštění povrchů
- potravinářské cisterny
- Čištění fasád