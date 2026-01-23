PressurePro EXTRA RM 31 Odmašťovač eco!efficiency, 10l

Vysoce koncentrovaný vysokotlaký intenzivní čistič se speciálním složením eco!efficiency. Mimořádně účinně odstraňuje nejtěžší znečištění, jako je olej, mastnota, dehet, saze a pryskyřici.

Čistič PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency byl díky svému speciálnímu složení vyvinut pro použití ve vysokotlakých čističích se stupněm eco!efficiency a odstraňuje rozdíl v čisticím výkonu, který může vzniknout v důsledku nižší teploty vody 60 °C. Současně je aktivní ve všech teplotních rozmezích a lze jej použít i ve stupni páry až do 150 °C. Zároveň je čisticí prostředek aktivní ve všech teplotních rozsazích a lze jej použít i ve stupni páry do 150 °C. Vysoce koncentrované složení bez silikonu a šetrné k separátorům bez námahy odstraňuje nejodolnější oleje, tuky a minerální nečistoty a je mimořádně hospodárné, úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Výkonný intenzivní čistič, který je vhodný pro mytí motorů a čištění dílů v dílnách nebo zemědělských podnicích, zaujme i v dalších oblastech, například při čištění fasád při odstraňování emisních nečistot, ptačího trusu nebo zbytků hmyzu, a lze jej použít i pro čištění vnitřku nádrží v potravinářském průmyslu.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 10
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 12
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • Čištění stájí
  • čištění sudů
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • potravinářské cisterny
  • Čištění fasád
