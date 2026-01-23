Zvláště alkalický čistič PressurePro RM 58, který je určen k odstraňování zbytků z výroby obsahujících mastnotu nebo bílkoviny, je ideální pro čisticí aplikace v masných, rybích a lahůdkářských provozech. Vysoce aktivní, pěnivý a hygienický čisticí koncentrát pro použití s ​​vysokotlakými čističi vytváří stabilní pěnovou přikrývku, která velmi dobře přilne i na svislé povrchy, rozvine intenzivní čisticí sílu a přesto se snadno smývá. Bez námahy také odstraňuje typické znečištění v potravinářském průmyslu, například mouku, lepek, krupici, víno, džus nebo pivo. S PressurePro RM 57, RM 58 a RM 59 nabízí Kärcher řadu pěnových čističů pro vysokotlaké aplikace v potravinářských provozech, gastronomických kuchyních, cateringu, jídelnách, velkokuchyních, řeznictvích, jatkách a pekárnách se shodou HACCP - certifikát od Institutu Fresenius. V závislosti na požadavcích a účelu použití jsou vhodné k čištění povrchů, stěn, podlah, transportních popruhů, strojů, přístrojů, boxů, potravinářských nádrží a sudů i chladírenských skladů.