PressurePro RM 99 Čistič solárních panelů, 20l

Vysoce účinný, šetrný a biologicky odbouratelný čisticí prostředek určený pro čištění solárních a fotovoltaických zařízení i skleněných ploch, beze zbytků a šmouh. Zamezuje tvorbě vápenných skvrn.

Účinný extrémně i při nízké koncentraci (od 0,125 %), dostupný, výkonný a perfektní pro systém Kärcher iSolar: PressurePro RM 99 se může pochlubit čištěním všech solárních a fotovoltaických systémů a skleněných povrchů beze zbytků a šmouh. Čistič, který je vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody, je vysoce účinný, šetrný a biologicky odbouratelný. Bezpečně a spolehlivě odstraňuje ptačí trus, pyl, saze a prach. Inovativní a velmi šetrné složení PressurePro RM 99 je vhodné i pro hliníkové rámy a vytváří na povrchu rovnoměrný souvislý film, který zabraňuje tvorbě vápenných skvrn a zlepšuje kluznost čisticích kartáčů – pro šetrné čištění povrchu bez jakéhokoli oplachování.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Hodnota pH 9
Hmotnost včetně obalu (kg) 21,2
Oblasti použití
  • solární a fotovoltaická zařízení
