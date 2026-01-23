Účinný extrémně i při nízké koncentraci (od 0,125 %), dostupný, výkonný a perfektní pro systém Kärcher iSolar: PressurePro RM 99 se může pochlubit čištěním všech solárních a fotovoltaických systémů a skleněných povrchů beze zbytků a šmouh. Čistič, který je vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody, je vysoce účinný, šetrný a biologicky odbouratelný. Bezpečně a spolehlivě odstraňuje ptačí trus, pyl, saze a prach. Inovativní a velmi šetrné složení PressurePro RM 99 je vhodné i pro hliníkové rámy a vytváří na povrchu rovnoměrný souvislý film, který zabraňuje tvorbě vápenných skvrn a zlepšuje kluznost čisticích kartáčů – pro šetrné čištění povrchu bez jakéhokoli oplachování.