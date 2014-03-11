AKU KOŠŤATA

AKU koště Kärcher je vždy při ruce pro bleskový úklid. Dětské ani zvířecí hry už nemusí být na vašich podlahách znát… Také to u vás doma žije? Pak se neobejdete bez pomocníka, který je spolehlivý, rychlý a neustále připravený k okamžitému úklidu. Žádné drobky, žádný prach, pouze dokonalá čistota. Vysavač i koště mohou zůstat v komoře, AKU bateriové koště je plně nahrazuje, snadněji s ním prokličkujete domácností a po použití nádobku na nečistoty jednoduše vysypete.


AKU košťata Kärcher: Kompletní sortiment

Aku koště

Rychlejší do ruky než vysavač

Kdo by nepoznal tu nepříjemnou situaci, kdy právě dokončíte vysávání a hned potom si všimnete, že na podlaze jsou znovu drobky? S aku smetákem od Kärcher už se nemusíte trápit a znovu vytahovat vysavač. Tento praktický pomocník je ideálním společníkem pro rychlý úklid v domácnosti. Malý, snadno ovladatelný a bezdrátový – umožní vám rychle a efektivně uklidit drobné nečistoty kdekoli v domácnosti. Navíc jeho kompaktní tvar a moderní design zaručují, že se vejde do každého úzkého prostoru a je vždy připraven k použití.

Jedno zařízení, mnoho možností použití

Zbytky jídla na podlaze? Špinavý koberec? Aku koště je skutečně všestranný a lze jej použít na všechny tvrdé podlahy, jako je laminát a dlažba, stejně jako na koberce. Jeho výkon mluví sám za sebe: špína se zcela odstraní a totéž platí pro koberce s výškou vlasu do 10 milimetrů. Kartáček proniká hluboko do vláken a čistí tak spolehlivě a účinně.

Aku elektrický smeták Kärcher

Silný výkon na nejmenším prostoru

Inovativní systém aku koštěte Kärcher zaručuje prvotřídní výsledky čištění: flexibilní smeták pro optimální odstraňování nečistot a speciální čisticí kartáč dopraví nečistoty bezpečně do odpadní nádoby bez zanechání zbytků nebo rozptýlení prachu.

Aku elektrický smeták Kärcher

Vždy připraven na další práci

Aku smeták KB 5 přesvědčí lithium-iontovou baterií a výdrží baterie až 30 minut na tvrdých podlahách. To znamená, že můžete zamést podlahy během okamžiku – s optimální volností pohybu a bez otravného kabelu nebo hledání elektrické zásuvky.

Kärcher aku koště
Aku smeták Kärcher

Lehký a ergonomický

Snadné čištění: s praktickým a velmi lehkým bezdrátovým elektrickým smetákem udržíte svoji dománcnost bez poskvrny a zároveň ochráníte i svá záda.

KB 5 vyhoví jakékoli výzvě

Vyhoví jakékoli výzvě

Elektrický smeták se také snadno dostane do těžko přístupných míst, například pod komodu nebo pohovku.

Flexibilní aku koště Kärcher

Působivě flexibilní

Díky obratnému dvojitému kloubu aku koštěte se lze snadno vyhnout i předmětům, jako jsou nohy židlí.

Snadné zametání bez prášení

Rohy a hrany

Absolutní čistota po celé ploše: aku koště od Kärcher zametá až k vnější hraně.

Snadné zapínání aku koštěte

Pohodlný start

Aku koště se spustí automaticky, jakmile uchytíte rukojeť a ohnete ji k sobě.

Parkovací poloha KB 5

Parkovací poloha

Aku smeták je díky svému kompaktnímu designu vždy po ruce a je také samostatně stojící – což znamená, že si můžete kdykoli odpočinout a koště vám nebude nikde padat.

KB vysypávání nečistot

Čištění a péče

  • Rychlé vyjmutí kartáče a nádoby na odpad

  • Snadné vyprazdňování bez kontaktu s nečistotami

  • Čištění univerzálního kartáče bez námahy


Pryč se špínou!

Život s domácím mazlíčkem také znamená větší šíření nepořádku v domácnosti. I když jste právě uklidili. Malé drobky a chlupy od domácích mazlíčků jsou obzvláště odolné v kobercích a rohožkách. Tradiční koště zde nepomáhá. Co vás může zachránit? Aku koště Kärcher! S aku smetákem můžete rychle a efektivně vyčistit špinavá místa a bez námahy odstranit např. kočičí stelivo, krmivo pro psy a chlupy domácích mazlíčků.


