KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
Vyřešení čistoty ve veřejných prostorách. Stroje komunální techniky od Kärcheru nabízí se svými 26 PS až 84 PS suverénní výkon při jakémkoliv použití. Přesvědčí vás svými perfektními výsledky, robustností a téměř neomezenými možnostmi použití.
Podkategorie komunální techniky:
Komunální zametací stroje
Pro nepřetržité profesionální použití na velkých parkovištích, výstavních a průmyslových plochách. Vyzrálá a efektivní technika Kärcher se postará o spolehlivé výsledky.
Komunální nosiče pro nástavby
Rozmanité možnosti použití pro celoroční použití.
Co dělá Kärcher nosiče nástaveb a nástavby ideálními pracovními nástroji pro obce?
Z více než desetiletých intenzivních zkušeností zná Kärcher dnešní i budoucí požadavky na čištění venkovních ploch velmi podrobně. Tyto zkušenosti se neustále zohledňují v dalším vývoji. Vysoká spolehlivost, vynikající trvanlivost, maximální účinnost a prakticky neomezené možnosti použití jsou předpoklady. Optimální řešení pro každý úkol a dokonalé čištění jsou cílem.
Komunální technika Kärcher poskytuje řešení, která jsou šitá na míru každodenním požadavkům. Přičemž sjou brány v úvahu regionální stejně jako funkční rozdíly. Rozhodujícími faktory jsou vždy vysoká nosnost, ovladatelnost a kompaktní rozměry. Úzké 1090 mm široké stroje a velmi krátký poloměr otáčení jsou ideálním předpokladem pro používání ve městě. Díky kloubovému řízení zachovávajícímu stopu a až 25% stoupavosti nepředstavují obrubníky a stoupání žádnou překážku. Komfortní kabiny, ergonomická sedadla řidiče a nastavitelné sloupky řízení umožňují dlouhou dobu práce bez pociťování únavy. Vysoké standardy kvality ve vývoji a výrobě stejně jako zátěžové testy v laboratoři a ve zkušebním provozu zajišťují, že se investice do komunálního stroje dlouhodobě vyplatí.
Nové, moderní komunální zametací stroje Kärcher
MODERNÍ ZAMETAČ MC 250 - NEJLEPŠÍ VE VAŠÍ FLOTILE
Komunální stroj Kärcher MC 250 je moderní zametač, který nabízí ideální řešení pro všechny úklidové práce v centru města. Uplatnění najde na stezkách a cyklostezkách, v průmyslových oblastech, na parkovištích nebo kdekoli jinde. Četné volitelné příslušenství otevírá další možnosti využití: např. čištění a postřik v zimním provozu, mokré čištění, vysokotlaké čištění a odstraňování plevelů.
MC 250 je spolehlivý a efektivní. V prostorné, přehledné a pohodlné kabině lze pracovat po celý rok. S rychlostí jízdy 60 km/h, hydropneumatickým odpružením a rychlým přístupem k příslušenství můžete dokončit všechny práce rychleji a účinněji než kdykoli předtím.
KOMUNÁLNÍ ZAMETAČ MCM 600 - SPECIALISTA NA PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ
Komunální stroj Kärcher MCM 600 je vysoce výkonný komunílní zametač o objemu 6 m³, který je navržen pro použití v prašném prostředí. Ať už ve městech nebo průmyslových lokalitách s extrémně prašnými podmínkami: Každý, kdo se musí vypořádat nejen s hrubým odpadem, ale také s jemnými prachovými částicemi, potřebuje zametač, který zachytí nečistoty bez šíření prachu odsávaným vzduchem. TMC 600 je nejmodernější komunální zametač, který nabízí ideální řešení pro všechny úklidové práce a zvládne to bez prachu.
Videa: Ukázky komunální techniky v praxi
Video použití - péče o zeleň (MC 130)
Video použití - zimní údržba (MC 130)
Video použití - zametání (MC 130)
MC 250 - nejlepší ve své třídě
Zimní údržba komunikací a obecních prostor
Z praxe do vývoje a výroby
Obchodní oblast Kärcheru "Komunální technika" se s pozoruhodnou dynamikou vyvinula k systémovému dodavateli a partnerovi pro obce a podnikatele. K tomuto úspěšnému rozvoji přispělo hodně věcí. Podstatný podíl na tom měl vývoj řešení orientovaných na praxi v úzké spolupráci s řidiči, kteří tato vozidla denně používají pro nejrůznější práce v neustále se měnících podmínkách. Tito profesionálové jsou tím měřítkem, podle kterého se komunální technika Kärcher orientuje.
Vždy o krok dopředu
Manévrovatelnost je dobrá. Vysoká manévrovatelnost je ještě lepší. Extrémní manévrovatelnost s kloubovým řízením a stoprocentní směrovou stabilitou to je Kärcher. Protože u nosičů nástaveb Kärcher s kloubovým řízením jede zadní vůz na 100% ve stopě předního vozu. Tzn. že každý obrubník a překážka jsou objety bez poskakování. A to dělá z těchto strojů flexibilně použitelné pomocníky.
Vývojové centrum Kärcher pro komunální techniku
Ve vývojovém centru Kärcher pro komunální techniku jsou vyvíjeny inovativní techniky od myšlenky až po sériovou výrobu a vedeny k progresivním konstrukcím. Zde vznikají v nekompromisní kvalitě Kärcher spolehlivé a efektivní nosiče nástaveb a nástavby, pro které se rozhoduje stále více obcí a podniků.
Od univerzálního nosiče nástaveb až po čistý zametací stroj
Komunální stroj Kärcher je vždy přesně to, čím by měl být: od univerzálního nosiče nástaveb až po čistý zametací stroj. Všechno je možné. Se zametacími šířkami od 900 mm do 2 000 mm, objemem nádoby na zametené nečistoty 500l a velkou nádobou na čistou vodu o objemu 165 litrů pokrývá Kärcher flotilu v celém rozsahu zametání.
Měřítko pro efektivitu.
Komunální zametací stroj MC 50 denně dokazuje, že se ekonomičnost a ekologie nevylučují. Kompaktní zametací stroj, který čistí a sám je čistý. Inovativní sací systém s vysoce dimenzovaným podtlakovým dmychadlem pro maximální sací výkon - již při 75% max. otáček motoru. Výsledek: méně hluku, nižší spotřeba, méně emisí a menší opotřebení. MC 50 má dokonce nižší emise než vyžadují přísné emisní normy Stage IIIA.
Vysoce efektivní sací systém
V zametacích strojích Kärcher je používán podtlakový sací systém, ve kterém postranní kartáč nametá nečistoty doprostřed. Tam nasává nečistoty sací ústí, které je optimálně chráněno. Díky rovné sací trubce optimalizované na průtok jsou nečistoty dopravovány proudem vzduchu do nádoby. Průběžně postřikovaná voda v sací trubce a na kartáče zabraňuje vzniku prachu, takže vyfukovaný vzdu je čistý. S cirkulační systém vody je prach vázán ještě efektivněji, s mnohem menší spotřebou vody a delší dobou provozu. Zároveň se tak chrání životní prostředí a šetří náklady.
Efektivita je souhrnem funkcí, výkonu a komfortu
Pracovní prostor na komunálních strojích Kärcher může být vybaven množstvím pohodlnýh a funkčních doplňků. Opce jako jsou kamera pro couvání, rádio s CD přehrávačem, komfortní sedačka a Vyhřívaná zrcátka slouží stejnou měrou bezpečnosti a komfortu řidiče. Vzájemně sladěný systém Kärcher skládající se z nosiče nástaveb, nástaveb a příslušenství nabízí nejvyšší míru funkčnosti a výkonu. Zaručená vysoká dostupnost náhradních dílů s krátkou dobou dodání a dlouhodobé skladové zásoby zajišťují možnost používání bez dlouhodobých výpadků a dlouhodobou ziskovost.
Atraktivní vybavení
Od držáku nápojů až po tašku na dokumenty, od vzduchem odpružené komfortní sedačky až po rádio s CD přehrávačem - díky pohodlným a sofistikovaným detailům vybavení je práce pro řidiče komunálního nosiče nástaveb MIC mimořádně příjemná.
Konfigurace dle potřeby
Individuální doplňky jako je např.ruční sací hadice, systém cirkulace vody, pojezd a hydraulický systém rozšiřují možnosti použití a zvyšují užitnou hodnotu systému MIC.
Pro každý účel to správné vybavení
Kärcher nabízí pro každý úkol odpovídající nástavbu: přední zametací válce, kartáčové zametací systémy s a bez postranních kartáčů a sací systém pro vnější čištění. Sekačky, kartáč na plevel a hydraulický ruka na zalévání pro péči o zeleň. Sněhové frézy, sněhové radlice a talířové rozmetače pro zimní údržbu. Vysokotlaký čisticí stroj a odplavovací systémy pro mokré čištění.
Když nové, tak originální
Jen originální díly Kärcher disponují příslovečnou kvalitou Kärcher. To platí pro postranní kartáče stejně jako pro motorové a hydraulické oleje - a samozřejmě i pro všechny ostatní spotřební materiál, náhradní díly, maziva a provozní kapaliny. Nic není lepší a bezpečnější než originál.
Hotline
Přátelští. Kompetentní. Orientovaní na řešení. Zaměstnanci Kärcher, zodpovědní za hotline jsou obeznámeni se všemi stroji, příslušenstvím a čisticími prostředky tak, aby vám mohli pomoci odbornou radou již po telefonu.
Servisní smlouvy
Vždy špičkový výkon: s našimi servisními smlouvami zůstanou vaše stroje Kärcher vždy provozuschopné - díky pravidelným prohlídkám, údržbě či kompletnímu balíčku full-service.
Na co musíte dávat pozor při výběru komunálních vozidel pro čisticí i úklidové práce, pro krajinnou úpravu či zimní údržbu?
Upravené ulice, náměstí a zelené plochy jsou nejen vývěsním štítem každé obce, ale zároveň přispívají i k všeobecnému komfortu a bezpečnosti občanů. Ke spolehlivému odstraňování sněhu, listí a nečistot je dnes strojová podpora nezbytná – se správnou technikou lze šetřit náklady a snížit zatížení zaměstnanců.
Úklidová vozidla jsou v dnešní době při zimní údržbě samozřejmostí. Menší zametací stroje a nosiče nástrojů jsou však stále podceňovány. Přitom rovněž poskytují vynikající výkony: kompaktní vozidla jsou dnes díky modulárním přídavným zařízením vhodná pro celoroční provoz, od malých ulic a chodníků v zimě přes čištění ulic na jaře a zalévání záhonů a zelených ploch v létě až po odstraňování listí na podzim.
Úzké, lehké a výkonné
Při pořízení všeobecně vyvstává otázka, kde mají být vozidla používána. V případě úzkých průchodů a prudkých zatáček jsou vhodné úzké a obratné stroje. Běžné typy jsou k dispozici v šířkách od 1,09 m. Kloubové řízení kromě toho garantuje minimální poloměr otáčení a udržení zadní nápravy ve stopě, takže lze bezpečně objet například obrubníky nebo štíty.
Dalším, často přehlíženým kritériem je schopnost stoupání: nejde přitom pouze o oblast svahů nebo břehů. Také některé hrany obrubníků lze se stroji podle výšky a úhlu zdolat jen obtížně. Pohon na všechny kola, protiprokluzová kontrola a výkonný motor nabízejí stoupavost až 25 %, a garantují tak přístup i k těžko dostupným místům. Proto je třeba podniknout se zaměstnancem výrobce před rozhodnutím o koupi obchůzku na místě, protože tento zaměstnanec může lépe identifikovat potenciální slabiny a navrhnout individuální řešení. Důležitou roli hraje i hmotnost, aby vozidlo nepoškodilo trávníky a mohlo být dle § 35 německé vyhlášky o registraci motorových vozidel používáno i pro chodníky. Stroj může být řízen s řidičským oprávněním pro osobní motorová vozidla třídy B, která umožňují celkovou povolenou hmotnost 3,5 t.
Multitalent s různými nástavbovými moduly
Vozidlo pro mnoho oblastí použití – s odpovídajícím příslušenstvím je to možné. Existují již výrobci, kteří nabízejí stroje s celkem třemi nástavbovými prostory na přídi, na zádi a nad motorem. K čištění ulic jsou mimo jiné k dispozici čelní zametací válce, košťata v různých šířkách s postranním kartáčem nebo bez něho, košťata pro pohodlné odstraňování plevele, sací systémy, vysokotlaké čističe a plovoucí systémy. Pro péči o zeleň lze použít různé žací lišty, nůžky na živý plot a hydraulická zalévací ramena. Při údržbě v zimě jsou používány sněhové frézy, radlice a sypací vozy. Díky jednotné přípojce pro různé nástavbové moduly od žací lišty až po sněhovou frézu je přestavba velmi jednoduchá - především proto, že lze výměnu provést bez použití nástrojů a pomáhají přitom hydraulické zvedáky. U moderních modelů tak k přestavbě stroje stačí jen několik pohybů rukou a pár minut času.
Efektivita pro maximální dobu použití
Frekvence vyprazdňování je určena objemem vestavěných nádob. Objem těchto nádob tak spolurozhoduje o efektivitě vozidla. Týká se to kontejnerů na nečistoty a listí i nádrží na vodu pro péči o zeleň nebo čištění za mokra. Důležitou roli přitom hraje i hmotnost stroje – při použití kvalitních, lehkých konstrukčních dílů může uživatel naložit více materiálu, než je dosaženo celkové povolené hmotnosti.
Pro úsporné zacházení se zdroji existují různá konstruktivní řešení: u vozidel s rozprašovačem vody, který zabraňuje víření prachu, může spotřebu vody snížit například oběžný systém.
Jako sací zařízení se nabízejí výkonná a efektivní podtlaková dmychadla, která pracují téměř bez opotřebení a především tiše. Tichý provoz je důležitý zejména v obytných oblastech. Proto je důležité, aby používaná zařízení nedosahovala své maximální sací síly až při maximálních otáčkách – kvůli nižší spotřebě paliva a nižším emisím. V kombinaci s palivovou nádrží, která je dimenzována s ohledem na plánovanou dobu použití, tak lze výrazně omezit jízdy za účelem natankování, a tím i provozní náklady. Aby byl provoz bezporuchový, je třeba dbát na rovný sací kanál a automatickou klapku na hrubé nečistoty. Tato klapka odvádí hrubé nečistoty, jako jsou plechovky od nápojů, než mohou být nasáty, a zabraňuje tak ucpání a poškození. Preventivní údržbu nebo případné opravy usnadňuje snadný přístup, například pomocí klapek, aby bylo možné dostat se bez problémů k příslušným komponentám, a zkrátit tak dobu prostojů na minimum.
Ergonomické uspořádání
Kromě výkonu vozidel hraje s ohledem na spokojenost zaměstnanců důležitou roli i uspořádání pracoviště. Již při koupi je tak třeba rozhodnout, zda bude stroj používán i v dešti a sněhu, protože v tomto případě je nezbytná uzavřená a vytápěná kabina, zatímco pro údržbu v létě vystačí i otevřené pracoviště - na odpružené plošině a s odpruženým sedadlem. U modelů s kabinou doporučujeme investovat nejen do topení, ale i do klimatizace, aby byl zaručen komfort při práci. Pro delší provoz nabízíme dvojité kabiny, protože zaměstnanci se tak mohou vystřídat, aniž by se museli vrátit do depa. Kromě vzduchem odpružených sedadel existují i kabiny se čtyřbodovým uložením a izolací kmitání, což snižuje hluk a vibrace. Další volitelné příslušenství pro komfort řidiče zahrnuje mimo jiné držák na nápoje nebo rádio s CD přehrávačem.
Funkce vozidla jsou dnes většinou obsluhovány pomocí displeje se snadno srozumitelnými symboly. Moderní systémy řízení vozového parku kromě toho umožňují zjistit kdykoli stanoviště, výkon a stav prostřednictvím GPS a mobilního telefonu, díky čemuž lze celý vozový park koordinovat snadněji.
Servis a financování
Při koupi stroje je třeba se rozhodnout mezi novým a použitým strojem. Kromě toho je třeba zvážit, zda je stroj kupován, najímán nebo pronajímán a jaký servisní balíček k němu náleží. Profesionální servis – je jedno, zda se jedná o pravidelnou údržbu nebo o servisní smlouvu – je pro vysokou spolehlivost a disponibilitu vozidel zásadní. Tam, kde by byl výpadek stroje kritický, například u vozidel pro zimní údržbu, by tak měla být uzavřena podrobná servisní smlouva. V těchto smlouvách může být mimo jiné zakotveno i poskytnutí náhradního stroje v případě škodní události. Totéž platí i při koupi použitých strojů: zde poskytují dlouhodobou provozní spolehlivost přístroje s originálními náhradními díly kompletně zrenovované výrobcem. Ten, kdo nechce svůj kapitál vázat trvale, si může zametací stroje a nosiče nástrojů najmout nebo pronajmou.
Kontrolní seznam pro pořízení zametacích strojů a nosičů nástaveb
• Jaké práce mají být převážně prováděny?
• Jak velká je ošetřovaná oblast?
• Kolik místa stroj potřebuje? Musí překonávat stoupání nebo jiné překážky?
• Jsou možné častější přestávky za účelem přestavby a vyprázdnění stroje nebo má být za co nejkratší dobu ošetřena velká plocha?
• Nakolik důležitá je ochrana proti hluku?
• Kdo stroje obsluhuje? Jsou přístroje dostatečně ergonomické a intuitivní?
• Nakolik důležitá je průběžná disponibilita?
• Jak vysoká je odolnost proti opotřebení a jak drahé jsou náhradní díly?
Komunální technika - poptávkový formulář
Potřebujete poradit s výběrem vhodného komunálního stroje nebo jeho nástavby? Neváhejte a napište nám. Naši specialisti vám rádi poradí nebo stroj předvedou.
Nenacházíte zde to pravé pro vaše potřeby?
Optimální řešení úkolů z oblasti čištění je důležitým ekonomickým faktorem v průmyslu i obchodu. Také environmentální aspekty harají významnou roli. Z tohoto důvodu jsme přizpůsobili náš rozsáhlý sortiment tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
Kärcher nabízí koncepty čištění pro tyto cílové skupiny:
- Automotive
- Stavebnictví
- Úklidové služby
- Zdravotnictví
- HoReCa
- Průmysl
- Zemědělství
- Veřejné služby a komunální technika
- Retail
- Transport