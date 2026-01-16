15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

Podlahové myčky a vysavače s mopem
Rozzařte své podlahy!
Podlahové myčky a vysavače s mopem pro domácnost přinášejí moderní způsob úklidu, který spojuje pohodlí, účinnost a úsporu času. Přejete si rychlejší a pohodlnější způsob, jak uklidit podlahu? Nebo možnost zvládnout kompletní úklid najednou – ideálně bez nutnosti předchozího vysávání?
Máme působivé řešení pro každý úkol a volba je jen na vás. Se špičkovým modelem FC 8 si užijete širokou nabídku čisticích režimů, přehledný LCD displej i propojení s mobilní aplikací.
Podlahové myčky do domácnosti vytírají a odstraňují i některé druhy suchých nečistot. Pokud ale sháníte pomocníka pouze na vytírání podlahy, doporučujeme vám náš elektrický mop EWM. Drží se skvěle v ruce, je dokonale obratný, lehký a vytírá bez nutnosti drhnutí.
Čisté podlahy bez kompromisů
Najděte to nejlepší řešení pro vás a vaše podlahy
Navraťte lesk vašim podlahám
Naše podlahové myčky si poradí s různými nečistotami na různých typech podlah a vše jednoduše vyčistí. Vybírat si můžete s klasických modelů FC, a nově i robotických RCF nebo vysavačů s mopem FCV.
FCV 4
Plošný výkon cca. 200 m² na jedno nabití baterie
- Výkon na jedno nabití: přibližně 200 m²
- Čtyři režimy čištění: Suchý režim, Advanced!Power režim, Auto režim s chytrým senzorem nečistot Dynamic!Control, Stair!Assist režim pro schody
- Výkonný BLDC motor
- Efektivní System!Clean samočištění a Pure!Roll válec pratelný na 60 °C
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Plošný výkon cca. 230 m² na jedno nabití baterie
- Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
- Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
- Cca. Výdrž baterie 60 minut
- Vhodný pro všechny tvrdé podlahy + 2 standardní režimy čištění + režim boost + libovolný počet dalších režimů čištění pomocí aplikace
- Perfektní čištění v rozích a podél hran
- Obsahuje 4 válce + 1 víceúčelový čistič podlah
- Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
- Technologie 4válcového pohonu
- Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
- Atraktivní LCD displej a připojení k aplikaci Home & Garden
- Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
FC 7 CORDLESS
Plošný výkon cca. 175 m² na jedno nabití baterie
- Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
- Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
- Cca. Výdrž baterie 45 minut
- Vhodné pro všechny tvrdé podlahy + 2 úrovně čištění + režim boost
- Perfektní čištění v rozích a podél hran
- Obsahuje 4 válečky + 1 univerzální čistič podlah
- Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
- Technologie 4válcového pohonu
- Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
FC 4-4 BATTERY SET
Plošný výkon cca. 90 m² na jedno nabití baterie
- Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
- Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
- Až 30 minut provozu na jedno nabití baterie
- Vhodné pro všechny tvrdé podlahy + 2 úrovně čištění
- Perfektní čištění v rozích a podél hran
- Obsahuje 2 válečky + 1 univerzální čistič podlah + 2x 4 V vyměnitelné baterie
- Dobu provozu lze dle potřeby prodloužit pomocí vyměnitelných baterií Kärcher Battery Power 4 V.
- Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
FC 2-4 BATTERY SET
Plošný výkon cca. 70 m² na jedno nabití baterie
- Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
- Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
- Až 20 minut provozu na jedno nabití baterie
- Vhodné pro všechny tvrdé podlahy
- Optimalizované čištění v rozích a podél okrajů
- Obsahuje 1 válec + 1 univerzální čistič podlah + 4V výměnná baterie
- Dobu provozu lze dle potřeby prodloužit pomocí vyměnitelných baterií Kärcher Battery Power 4 V.
RCF 3
Plošný výkon cca. 80 m² na jedno nabití baterie
- Samočisticí funkce válce
- Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
- Přesné mapování podlah a všestranné možnosti přizpůsobení v aplikaci
- Funkce časovače
- Hlasový výstup
- Senzory proti pádu
- Ochrana dat a aktualizace
- Laserový navigační systém
- Režimy čištění: Mokré čištění, Automatický systém, Bod
- Přejede práhy do výšky 1,5 cm
* Podlahové myčky Kärcher dosahují v testovací kategorii „stírání“ až o 20 procent lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s potahem z utěrky. Vztahuje se na průměrné výsledky testů účinnosti čištění, zachycování nečistot a čištění okrajů.
** Čističe podlah Kärcher mohou zkrátit dobu čištění na polovinu, protože běžné nečistoty v domácnosti lze z tvrdých podlah odstranit v jednom kroku, takže před vytíráním není nutné vysávat.
*** Při čištění podlahové plochy 60 metrů čtverečních spotřebují čističe podlah Kärcher až o 93 procent méně vody ve srovnání s běžným mopem a kbelíkem naplněným 5 litry.
**** Při čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem je zničeno až 99,9 % všech běžných bakterií v domácnosti, které se nacházejí na hladkých tvrdých površích v domácnosti (testovací zárodek: Enterococcus hirae). Podle 4polového testu (na základě DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99 %, FC 4-4: 99 %, FC 7: 99,9 %, FC 8: 99,9 %
