15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

Podlahové myčky a vysavače s mopem

 Rozzařte své podlahy!

Podlahové myčky a vysavače s mopem pro domácnost přinášejí moderní způsob úklidu, který spojuje pohodlí, účinnost a úsporu času. Přejete si rychlejší a pohodlnější způsob, jak uklidit podlahu? Nebo možnost zvládnout kompletní úklid najednou – ideálně bez nutnosti předchozího vysávání?
Máme působivé řešení pro každý úkol a volba je jen na vás. Se špičkovým modelem FC 8 si užijete širokou nabídku čisticích režimů, přehledný LCD displej i propojení s mobilní aplikací.

Nové produkty
Kärcher radí

> Jak vybrat podlahovou myčku? / > Jak vybrat vysávací mop?

> Jak pracovat s podlahovou myčkou? / Jak pracovat s vysávacím mopem?

Co dělat když: nejčastější dotazy k podlahovým myčkám. / Nejčastějčí dotazy k vysávacím mopům.

NOVINKA: Podlahové myčky s vysáváním

Podlahové myčky na suché i mokré nečistoty
0 produkty/ů

Robotické podlahové myčky
Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro podlahové myčky a vysávací mopy

> Čisticí prostředky pro podlahové myčky a vysávací mopy

Náhradní díly k podlahovým myčká a vysávacím mopům

Kärcher TIP

Podlahové myčky do domácnosti vytírají a odstraňují i některé druhy suchých nečistot. Pokud ale sháníte pomocníka pouze na vytírání podlahy, doporučujeme vám náš elektrický mop EWM. Drží se skvěle v ruce, je dokonale obratný, lehký a vytírá bez nutnosti drhnutí.

> Zobrazit elektrické mopy


Čistič podlah Kärcher

Čisté podlahy bez kompromisů



Najděte to nejlepší řešení pro vás a vaše podlahy

Aku tyčové vysavače s mopem
Podlahové myčky na suché a mokré nečistoty
Robotické vysavače s mopem

Navraťte lesk vašim podlahám

Naše podlahové myčky si poradí s různými nečistotami na různých typech podlah a vše jednoduše vyčistí. Vybírat si můžete s klasických modelů FC, a nově i robotických RCF nebo vysavačů s mopem FCV.

FCV 4 vysavače s mopem

FCV 4

 

Plošný výkon cca. 200 m² na jedno nabití baterie

  • Výkon na jedno nabití: přibližně 200 m²
  • Čtyři režimy čištění: Suchý režim, Advanced!Power režim, Auto režim s chytrým senzorem nečistot Dynamic!Control, Stair!Assist režim pro schody
  • Výkonný BLDC motor
  • Efektivní System!Clean samočištění a Pure!Roll válec pratelný na 60 °C
Výhody podlahové myčky Kärcher FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Plošný výkon cca. 230 m² na jedno nabití baterie

  • Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
  • Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
  • Cca. Výdrž baterie 60 minut
  • Vhodný pro všechny tvrdé podlahy + 2 standardní režimy čištění + režim boost + libovolný počet dalších režimů čištění pomocí aplikace
  • Perfektní čištění v rozích a podél hran
  • Obsahuje 4 válce + 1 víceúčelový čistič podlah
  • Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
  • Technologie 4válcového pohonu
  • Podlahová hlava s integrovanými LED diodami
  • Atraktivní LCD displej a připojení k aplikaci Home & Garden
  • Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

FC 7 CORDLESS

 

Plošný výkon cca. 175 m² na jedno nabití baterie

  • Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
  • Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
  • Cca. Výdrž baterie 45 minut
  • Vhodné pro všechny tvrdé podlahy + 2 úrovně čištění + režim boost
  • Perfektní čištění v rozích a podél hran
  • Obsahuje 4 válečky + 1 univerzální čistič podlah
  • Velmi hladký chod díky protiběžným válečkům
  • Technologie 4válcového pohonu
  • Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
Výhody podlahové myčky Kärcher FC 4-4

FC 4-4 BATTERY SET

 

Plošný výkon cca. 90 m² na jedno nabití baterie

  • Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
  • Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
  • Až 30 minut provozu na jedno nabití baterie
  • Vhodné pro všechny tvrdé podlahy + 2 úrovně čištění
  • Perfektní čištění v rozích a podél hran
  • Obsahuje 2 válečky + 1 univerzální čistič podlah + 2x 4 V vyměnitelné baterie
  • Dobu provozu lze dle potřeby prodloužit pomocí vyměnitelných baterií Kärcher Battery Power 4 V.
  • Samočištění válečků se 400 otáčkami za minutu
Výhody podlahové myčky Kärcher FC 2-4

FC 2-4 BATTERY SET

 

Plošný výkon cca. 70 m² na jedno nabití baterie

  • Odstraňuje všechny druhy suchých i mokrých každodenních nečistot
  • Vytírání + odstraňování prachu + odstraňování hrubých nečistot
  • Až 20 minut provozu na jedno nabití baterie
  • Vhodné pro všechny tvrdé podlahy
  • Optimalizované čištění v rozích a podél okrajů
  • Obsahuje 1 válec + 1 univerzální čistič podlah + 4V výměnná baterie
  • Dobu provozu lze dle potřeby prodloužit pomocí vyměnitelných baterií Kärcher Battery Power 4 V.
RCF robotická podlahová myčka

RCF 3

 

Plošný výkon cca. 80 m² na jedno nabití baterie

  • Samočisticí funkce válce
  • Pohodlně se ovládá přes mobilní aplikaci i na dálku
  • Přesné mapování podlah a všestranné možnosti přizpůsobení v aplikaci
  • Funkce časovače
  • Hlasový výstup
  • Senzory proti pádu
  • Ochrana dat a aktualizace
  • Laserový navigační systém
  • Režimy čištění: Mokré čištění, Automatický systém, Bod
  • Přejede práhy do výšky 1,5 cm


TIP: Elektrický mop EWM 2 spolehlivě a snadno vytírá vždy čistou vodou. Pokud si raději předem vysajete vysavačem, AKU mop EWM 2 je ideální řešení právě pro vás.

* Podlahové myčky Kärcher dosahují v testovací kategorii „stírání“ až o 20 procent lepšího čisticího výkonu ve srovnání s běžným mopem s potahem z utěrky. Vztahuje se na průměrné výsledky testů účinnosti čištění, zachycování nečistot a čištění okrajů.

** Čističe podlah Kärcher mohou zkrátit dobu čištění na polovinu, protože běžné nečistoty v domácnosti lze z tvrdých podlah odstranit v jednom kroku, takže před vytíráním není nutné vysávat.

*** Při čištění podlahové plochy 60 metrů čtverečních spotřebují čističe podlah Kärcher až o 93 procent méně vody ve srovnání s běžným mopem a kbelíkem naplněným 5 litry.

**** Při čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem je zničeno až 99,9 % všech běžných bakterií v domácnosti, které se nacházejí na hladkých tvrdých površích v domácnosti (testovací zárodek: Enterococcus hirae). Podle 4polového testu (na základě DIN EN 16615:2015-06).
FC 2-4: 99 %, FC 4-4: 99 %, FC 7: 99,9 %, FC 8: 99,9 %


Podlahové mycí stroje pro profesionály

Kompaktní podlahové mycí stroje pro profesionály

> Kompaktní podlahové mycí stroje pro profesionály
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.