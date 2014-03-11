Nejlevnější parní čistič

Parní čističe
Parní čističe nabízejí všestranné využití a zajistí vám čistou domácnost bez použití chemie. Za pomocí páry parní čistič Kärcher zničí 99,99 % všech obalených virů* a bakterií** běžných v domácnosti, které se vyskytují na tvrdých plochách, a zajistí tak maximální hygienu a zdravé prostředí pro bydlení. Své uplatnění najde především při čistění kuchyně nebo koupelny. Využít ho lze i jako parní mop nebo při zakoupení vhodného příslušenství jako parní čistič oken.
Podkategorie parních čističů:
Parní čističe Kärcher: Kompletní sortiment
Čištění bez chemie
Základní přehled řad parních čističů Kärcher
Nástavec pro napařování oděvů
Nástavec pro napařování oděvů Kärcher nabízí rychlé a účinné řešení pro odstranění záhybů a pomačkání oděvů. Kompatibilní se všemi parními čističi Kärcher, které mohou být použity s příslušenstvím.
SC 5 Deluxe Signature Line
Nejvyšší řada parních čističů Kärcher. Odstraňuje dokonce i odolné nečistoty díky inovativní funkci VapoHydro (aktivace horkou vodou). Třístupňová regulace průtoku páry také umožňuje volbu optimálního nastavení pro příslušný povrch a stupeň znečištění.
Možnost dokoupení napařovače oděvů či parní žehličky Easyfinish pro tlakové parní žehlení.
SC 4 EasyFix
S odnímatelnou nádrží pro jednoduché doplňování a podlahovou hubicí EasyFix pro maximální čisticí výkon a jednoduchou bezdotykovou výměnu hadříku.
K dispozici také jako verze "Iron" vč. tlakové parní žehličky.
SC 4 Deluxe
SC 4 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a dokonalým systémem uložením příslušenství čistí pohodlně a bez přerušení díky trvale doplňovatelné a odnímatelné nádržce na vodu.
SC 3 EasyFix
S dobou zahřívání pouhých 30 sekund je okamžitě připraven k použití a lze jej průběžně doplňovat. Inovativní systém odvápňovací kartuše šetří ruční nutnost ručního odvápňování.
SC 3 Upright
S 3stupňovou regulací průtoku páry pro různé podlahy a odnímatelnou, průběžně doplňovatelnou nádrží na vodu pro nepřerušovanou práci. Díky odvápňovací technologii není nutné žádné další odstraňování vodního kamene.
SC 3 Deluxe
Zahřeje se za pouhých 30 sekund: SC 3 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a praktickým uložením příslušenství čistí bez přerušení díky trvale doplňovatelné nádrži na vodu.
SC 2 EasyFix
Perfektní základní řešení do světa parního čištění - se všemi základními funkcemi. Multifunkční příslušenství lze uložit přímo na zařízení.
SC 2 Upright
Malý, úzký, lehký a rychle připravený k použití. Jak tvrdé podlahy, tak utěsněné dřevěné podlahy lze čistit pomocí dvoustupňové regulace průtoku páry.
Naplňte nádrž vodou z vodovodu a začněte pracovat téměř ihned - o 30 sekund později. Technologie odvápnění s vyměnitelnou odvápňovací kazetou zajišťuje jednoduchou údržbu bez dodatečného odvápňování.
SC 2 Deluxe
Kompaktní SC 2 Deluxe s osvětleným LED kroužkem pro zobrazení provozního režimu. Ideální pro všechny tvrdé povrchy v celém domě.
SC 1 EasyFix
Rychle při ruce a ideální pro příležitostné použití. Díky kompaktní velikosti jej lze skladovat přímo na místě použití (např. kuchyně, koupelna). Navzdory praktické velikosti odstraňuje SC 1 také až 99,999 % obalených virů* a také 99,99 % typických bakterií v domácnosti.**
SC 1 Upright
Malý, úzký, lehký a rychle připravený k akci. Základní parní mop se zahřeje za pouhých 30 sekund a nádržku na čistou vodu lze kdykoli vyjmout a doplnit. Přístroj je také vybaven odvápňovací kartuší, která zajišťuje dlouhou životnost. Navíc je samostatně stojící, což usnadňuje jeho snadné odložení a uložení mezi jednotlivými úklidy.
Než se pustíte do parního čištění, zamyslete se, na jak náročné a časté úkoly budete multifunkční parní čistič používat. Před nákupem si raději vždy ověřte plošný výkon na jedno naplnění nádržky, aby nedocházelo ke zbytečnému přerušovanému úklidu. Výběr závisí i na tlaku páry, tedy čím vyšší tlak páry, tím lepší účinnost pro odstraňování i velmi odolných nečistot. Jednoduše řečeno: čím vyšší řada parního čističe, tím vyšší výkon a delší doba úklidu.
Nejlevnější parní čistič
PARNÍ ČISTIČ SC 1 EasyFix
- Vhodný do malých domácností a na příležitostný úklid.
- S plošným výkonem na jedno naplnění až 20 m2.
- 3 v 1 - parní mop, ruční parní čistič a napařovač oblečení (příslušenství Napařovač oděvů není součástí balení)
Nejlepší poměr cena/výkon
PARNÍ ČISTIČ SC 3
- Nejprodávanější parní čistič vhodný i do větších domácností s tlakem páry 3,5 bar.
- Doba zahřívání jen 30 s.
- Možnost úklidu bez přerušování.
- Pohodlné odvápňování pomocí kartuše.
Nejlepší parní čistič
PARNÍ ČISTIČ SC 5 SIGNATURE LINE
- Nejsilnější tlak páry 4 bary - ideální i na velmi odolné nečistoty.
- S dobou zahřívání 3 minuty
- Možnost práce bez přerušení.
- Funkce VapoHydro pro velmi usazené nečistoty.
- Regulace páry (3 stupně)
- Přípojka na žehličku.
- Po registraci prodloužená záruka +1 rok.
Maximální hygiena: Zabíjí až 99.999 % obalených virů* a bakterií**
Společnost Kärcher nechala otestovat účinnost svých parních čističů v boji proti virům v nezávislé laboratoři. Výsledek: Při správném používání odstraní parní čističe z tvrdých povrchů až 99,999 % obalených virů*, jako je koronavirus nebo chřipka, a 99,99 % běžných domácích bakterií**.
Protože v současnosti mají být dezinfekční prostředky vyhrazeny primárně pro zdravotní ambulantní a lůžkovou péči, mohou parní čističe významně přispívat k obecné hygieně - jak v domácnostech, tak v komerčním a průmyslovém odvětví. Obalené viry mohou být neutralizovány při vysokých teplotách. Protože viry nejsou bakterie ani živé organismy, odborníci hovoří také o inaktivaci virů. V laboratoři byl na tvrdý povrch distribuován certifikovaný testovací virus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), který je jedním ze zástupců obalených virů. Tato oblast byla poté vyčištěna ruční tryskou parního čističe s příslušným potahem z mikrovlákna. Bylo prokázáno, že významného snížení až o 99,999 % obalených virů lze dosáhnout při maximálním tlaku páry a s dobou čištění 30 sekund na jedné ploše.
* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. tlaku páry s parními čističem Kärcher lze odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B), na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: Modified-Vaccinia-Ankara Virus).
** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech za předpokladu, že rychlost čištění je max. 30 cm/s při max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).
Maximální účinnost: Bojujte proti štěnicím s parními čističi Kärcher
Štěnice mají tendenci zdržovat se v blízkosti postele a usídlovat se ve štěrbinách, škvírách, mezerách a za lištami nebo čely postelí. Právě v těchto místech dokáže vajíčka štěnic zahubit horká pára z parních čističů. Důležité je, aby byla parní tryska vedena pomalu nad danou oblastí ve vzdálenosti maximálně pěti centimetrů. V takovém případě má horká pára dostatek času zahubení škůdců a dezinfekci povrchu.
Jak postupovat?
Pracujte shora dolů: Nejprve se napařují záclony nebo žaluzie, poté níže položené předměty, jako jsou rámy postelí nebo lišty. V případě potřeby se ošetřuje pouze povrch čalouněného nábytku a matrací, aby mohla i případná zbytková vlhkost opět plně vyschnout. Ošetření parním čističem by se nemělo provádět na materiálech citlivých na teplo.
Využití parních čističů v domácnosti
Parní čistič na podlahy
Veškeré tvrdé, uzamčené podlahy jako kámen, dlažba, PVC, laminát nebo nalakované parkety budou maximálně čisté a hygienické, a to bez užití chemie.
> Zobrazit parní čističe na podlahy
Parní čistič v kuchyni
Ať se jedná o armatury, obklady, skleněné nebo plastové plochy, digestoř, varnou desku nebo dřez – parní čistič SC kuchyň vyčistí hygienicky a bez větší námahy.
Parní čistič na hladké povrchy a okna
Parní čističe SC odvádějí perfektní práci i při čištění obkladů, skleněných a zrcadlových ploch, oken, armatur, sprchových koutů, spár nebo štěrbin a starají se o absolutně hygienickou čistotu.
Parní žehlení
Kärcher parní žehlicí systém se svou vysoce kvalitní napařovací žehličkou, nepřilnavou žehlicí plochou a žehlicím prknem zkracuje dobu žehlení až o 50 %. Vyžehlené prádlo je suché a lze jej hned uložit do skříně.
Lepší mop
Parní čističe pro profesionály
