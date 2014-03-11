Nejlevnější parní čistič

Parní čističe

Parní čističe nabízejí všestranné využití a zajistí vám čistou domácnost bez použití chemie. Za pomocí páry parní čistič Kärcher zničí 99,99 % všech obalených virů* a bakterií** běžných v domácnosti, které se vyskytují na tvrdých plochách, a zajistí tak maximální hygienu a zdravé prostředí pro bydlení. Své uplatnění najde především při čistění kuchyně nebo koupelny. Využít ho lze i jako parní mop nebo při zakoupení vhodného příslušenství jako parní čistič oken.

Kärcher radí


> Jak vybrat parní čistič?

> Jak pracovat s parním čističem?

Co dělat když: nejčastější dotazy k parním čističům.


Podkategorie parních čističů:

Parní čističe na podlahy

> Parní čističe na podlahy a další povrchy
Ruční parní čističe

> Ruční parní čističe
Parní vysavače

> Parní vysavače
Parní žehlení

> Parní žehlení
Příslušenství k parním čističům

> Příslušenství k parním čističům
Pečující prostředky pro parní čističe

> Pečující prostředky pro parní čističe

Parní čističe Kärcher: Kompletní sortiment

0 produkty/ů
Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k parním čističům

> Pečující prostředky pro parní čističe

Náhradní díly k parním čističům

Parní čistič Kärcher

Čištění bez chemie



Základní přehled řad parních čističů Kärcher

Nástavec pro napařování oděvů

Nástavec pro napařování oděvů Kärcher nabízí rychlé a účinné řešení pro odstranění záhybů a pomačkání oděvů. Kompatibilní se všemi parními čističi Kärcher, které mohou být použity s příslušenstvím.

Napařovač oděvů Kärcher - příslušenství pro všechny parní čističe Kärcher, které mohou být používány s příslušenstvím.

SC 5 Deluxe Signature Line


Nejvyšší řada parních čističů Kärcher. Odstraňuje dokonce i odolné nečistoty díky inovativní funkci VapoHydro (aktivace horkou vodou). Třístupňová regulace průtoku páry také umožňuje volbu optimálního nastavení pro příslušný povrch a stupeň znečištění.

Možnost dokoupení napařovače oděvů či parní žehličky Easyfinish pro tlakové parní žehlení.

Žehlení pomocí parního čističe Kärcher SC 5 EasyFix s tlakovou parní žehličkou

SC 4 EasyFix


S odnímatelnou nádrží pro jednoduché doplňování a podlahovou hubicí EasyFix pro maximální čisticí výkon a jednoduchou bezdotykovou výměnu hadříku.

K dispozici také jako verze "Iron" vč. tlakové parní žehličky.

Čistění dveří parním čističem Kärcher SC 4

SC 4 Deluxe


SC 4 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a dokonalým systémem uložením příslušenství čistí pohodlně a bez přerušení díky trvale doplňovatelné a odnímatelné nádržce na vodu.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix


S dobou zahřívání pouhých 30 sekund je okamžitě připraven k použití a lze jej průběžně doplňovat. Inovativní systém odvápňovací kartuše šetří ruční nutnost ručního odvápňování.

Čištění dřevěné podlahy pomocí SC 3 EasyFix

SC 3 Upright


S 3stupňovou regulací průtoku páry pro různé podlahy a odnímatelnou, průběžně doplňovatelnou nádrží na vodu pro nepřerušovanou práci. Díky odvápňovací technologii není nutné žádné další odstraňování vodního kamene.

Čištění podlahy v kuchyni pomocí SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe


Zahřeje se za pouhých 30 sekund: SC 3 Deluxe s LED podsvíceným prstencem a praktickým uložením příslušenství čistí bez přerušení díky trvale doplňovatelné nádrži na vodu.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix


Perfektní základní řešení do světa parního čištění - se všemi základními funkcemi. Multifunkční příslušenství lze uložit přímo na zařízení.

Čištění stolu s Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright


Malý, úzký, lehký a rychle připravený k použití. Jak tvrdé podlahy, tak utěsněné dřevěné podlahy lze čistit pomocí dvoustupňové regulace průtoku páry.

Naplňte nádrž vodou z vodovodu a začněte pracovat téměř ihned - o 30 sekund později. Technologie odvápnění s vyměnitelnou odvápňovací kazetou zajišťuje jednoduchou údržbu bez dodatečného odvápňování.

SC 2 Upright EasyFix čištění podlahy v koupelně

SC 2 Deluxe


Kompaktní SC 2 Deluxe s osvětleným LED kroužkem pro zobrazení provozního režimu. Ideální pro všechny tvrdé povrchy v celém domě.

Čistění koupelny pomocí parního čističe Kärcher SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix


Rychle při ruce a ideální pro příležitostné použití. Díky kompaktní velikosti jej lze skladovat přímo na místě použití (např. kuchyně, koupelna). Navzdory praktické velikosti odstraňuje SC 1 také až 99,999 % obalených virů* a také 99,99 % typických bakterií v domácnosti.**

Čištění obkladů pomocí parního čističe Kärcher SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Malý, úzký, lehký a rychle připravený k akci. Základní parní mop se zahřeje za pouhých 30 sekund a nádržku na čistou vodu lze kdykoli vyjmout a doplnit. Přístroj je také vybaven odvápňovací kartuší, která zajišťuje dlouhou životnost. Navíc je samostatně stojící, což usnadňuje jeho snadné odložení a uložení mezi jednotlivými úklidy.

Parní mop SC 1 Upright pomůže s úklidem bez použití chemie.

Který parní čistič bude pro vás nejlepší?

Než se pustíte do parního čištění, zamyslete se, na jak náročné a časté úkoly budete multifunkční parní čistič používat. Před nákupem si raději vždy ověřte plošný výkon na jedno naplnění nádržky, aby nedocházelo ke zbytečnému přerušovanému úklidu. Výběr závisí i na tlaku páry, tedy čím vyšší tlak páry, tím lepší účinnost pro odstraňování i velmi odolných nečistot. Jednoduše řečeno: čím vyšší řada parního čističe, tím vyšší výkon a delší doba úklidu.

 

Nejlevnější parní čistič, parní mop i napařovač oděvů Kärcher. 1.516-410.0

Nejlevnější parní čistič


PARNÍ ČISTIČ SC 1 EasyFix

  • Vhodný do malých domácností a na příležitostný úklid.
  • S plošným výkonem na jedno naplnění až 20 m2.
  • 3 v 1 - parní mop, ruční parní čističnapařovač oblečení (příslušenství Napařovač oděvů není součástí balení)
Koupit SC 1 EasyFix
Nejlepší poměr cena/výkon

Nejlepší poměr cena/výkon


PARNÍ ČISTIČ SC 3

  • Nejprodávanější parní čistič vhodný i do větších domácností s tlakem páry 3,5 bar.
  • Doba zahřívání jen 30 s.
  • Možnost úklidu bez přerušování.
  • Pohodlné odvápňování pomocí kartuše.
KOUPIT SC 3
Nejlepší parní čistič

Nejlepší parní čistič


PARNÍ ČISTIČ SC 5 SIGNATURE LINE

  • Nejsilnější tlak páry 4 bary - ideální i na velmi odolné nečistoty.
  • S dobou zahřívání 3 minuty
  • Možnost práce bez přerušení.
  • Funkce VapoHydro pro velmi usazené nečistoty.
  • Regulace páry (3 stupně)
  • Přípojka na žehličku.
  • Po registraci prodloužená záruka +1 rok.
KOUPIT SC 5

Chcete vědět více? Podívejte se na kompletní porovnání parních čističů.

Více na: jak vybrat parní čistič

Maximální hygiena: Zabíjí až 99.999 % obalených virů* a bakterií**

Parní čistič zabíjí 99,99 % obalených virů a bakterií bez použití chemie

Společnost Kärcher nechala otestovat účinnost svých parních čističů v boji proti virům v nezávislé laboratoři. Výsledek: Při správném používání odstraní parní čističe z tvrdých povrchů až 99,999 % obalených virů*, jako je koronavirus nebo chřipka, a 99,99 % běžných domácích bakterií**. 

 

Protože v současnosti mají být dezinfekční prostředky vyhrazeny primárně pro zdravotní ambulantní a lůžkovou péči, mohou parní čističe významně přispívat k obecné hygieně - jak v domácnostech, tak v komerčním a průmyslovém odvětví. Obalené viry mohou být neutralizovány při vysokých teplotách. Protože viry nejsou bakterie ani živé organismy, odborníci hovoří také o inaktivaci virů. V laboratoři byl na tvrdý povrch distribuován certifikovaný testovací virus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), který je jedním ze zástupců obalených virů. Tato oblast byla poté vyčištěna ruční tryskou parního čističe s příslušným potahem z mikrovlákna. Bylo prokázáno, že významného snížení až o 99,999 % obalených virů lze dosáhnout při maximálním tlaku páry a s dobou čištění 30 sekund na jedné ploše.

* Testy ukázaly, že při bodovém čištění v přímém kontaktu s čištěným povrchem po dobu 30 sekund při max. tlaku páry s parními čističem Kärcher lze odstranit 99,999 % obalených virů, jako je koronavirus nebo chřipka (s výjimkou viru hepatitidy B), na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech (testovaný zárodek: Modified-Vaccinia-Ankara Virus).

** Při důkladném čištění s parním čističem Kärcher bude 99,99 % všech běžných domácích bakterií zničeno na běžných hladkých tvrdých površích v domácnostech za předpokladu, že rychlost čištění je max. 30 cm/s při max. výkonu páry, a to za přímého kontaktu s čištěným povrchem (testovaný zárodek: Enterococcus hirae).

Bojujte proti štěnicím s parními čističi Kärcher.

Maximální účinnost: Bojujte proti štěnicím s parními čističi Kärcher

Štěnice mají tendenci zdržovat se v blízkosti postele a usídlovat se ve štěrbinách, škvírách, mezerách a za lištami nebo čely postelí. Právě v těchto místech dokáže vajíčka štěnic zahubit horká pára z parních čističů. Důležité je, aby byla parní tryska vedena pomalu nad danou oblastí ve vzdálenosti maximálně pěti centimetrů. V takovém případě má horká pára dostatek času zahubení škůdců a dezinfekci povrchu.

Jak postupovat?
Pracujte shora dolů: Nejprve se napařují záclony nebo žaluzie, poté níže položené předměty, jako jsou rámy postelí nebo lišty. V případě potřeby se ošetřuje pouze povrch čalouněného nábytku a matrací, aby mohla i případná zbytková vlhkost opět plně vyschnout. Ošetření parním čističem by se nemělo provádět na materiálech citlivých na teplo.



Využití parních čističů v domácnosti

Karcher parní čistič zajistí maximální hygienu

Parní čistič na podlahy

Veškeré tvrdé, uzamčené podlahy jako kámen, dlažba, PVC, laminát nebo nalakované parkety budou maximálně čisté a hygienické, a to bez užití chemie.

> Zobrazit parní čističe na podlahy

> Zobrazit parní mopy

Karcher parní čističe čistí efektivně plochy v kuchyni

Parní čistič v kuchyni

Ať se jedná o armatury, obklady, skleněné nebo plastové plochy, digestoř, varnou desku nebo dřez – parní čistič SC kuchyň vyčistí hygienicky a bez větší námahy.  

Parní čistič pro čištění koupelny a oken

Parní čistič na hladké povrchy a okna

Parní čističe SC odvádějí perfektní práci i při čištění obkladů, skleněných a zrcadlových ploch, oken, armatur, sprchových koutů, spár nebo štěrbin a starají se o absolutně hygienickou čistotu.

Parní žehlička Kärcher

Parní žehlení

Kärcher parní žehlicí systém se svou vysoce kvalitní napařovací žehličkou, nepřilnavou žehlicí plochou a žehlicím prknem zkracuje dobu žehlení až o 50 %. Vyžehlené prádlo je suché a lze jej hned uložit do skříně.

> Zobrazit parní čističe se žehličkou

Více tipů pro použití

Lepší mop

 

Podlaha je místo pro skvělé rejdění. Bohužel nejen pro lezoucí batolata, hrající si děti a domácí zvířata, ale i pro bakterie a nečistoty.

Proto tu jsou parní čističe! Na tvrdých plochách, jako jsou kámen, dlaždice, PVC, laminát nebo zapečetěné parkety, se spolehlivě postarají o hygienickou čistotu bez zbytků chemických látek.

Podlahová hubice EasyFix opatřená lamelami zajišťuje, že se pára dostane do přímého kontaktu s podlahou na dostatečně dlouhou dobu pro dokonalé, čisté výsledky.

Parní čističe odstraní 99,99 procent všech bakterií běžných v domácnosti, které se vyskytují na tvrdých plochách. Tím jsou parní čističe Kärcher podstatně hygieničtější než běžný mop***.

Pomocí kluzáku na koberce lze nyní parním čističem Kärcher také pohodlně osvěžit kobercové podlahy. 

 

*** Při důkladném čištění parním čističem Kärcher je čisticí výkon lepší než při čištění pomocí ručního mopu a čisticích prostředků. Testováno podle mezinárodních výkonných norem.

icon_arrow


Parní čističe pro profesionály

Profesionální parní čističe

> Profesionální parní čističe
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.