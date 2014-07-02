PROFI VYSAVAČE NA SUCHÉ NEČISTOTY

Výkonné vysavače Kärcher splňují náročné požadavky úklidových firem. Uklízí tiše a spolehlivě – navíc se jednoduše ovládají, takže se při práci zbytečně neunavíte. Díky účinné filtraci při práci nepráší a zanechávají podlahy perfektně čisté.

Vyrábíme klasické vysavače pro použití v kancelářích, aku přístroje pro čištění dopravních prostředků i robustní zametače pro údržbu velkých ploch.

Podkategorie profesionálních suchých vysavačů:

Vysavače na suché nečistoty

Tiché a úsporné vysavače na suché vysávání spolehlivě odstraní prach, našlapanou špínu i zvířecí chlupy. Perfektně vyčistí koberce i tvrdé podlahy. Stroje oceníte při úklidu v prodejnách, restauracích i kancelářích. Jsou velmi výkonné a díky kvalitním komponentům vám vydrží sloužit po mnoho let.

Chci klasický vysavač

Bateriové vysavače

Mobilní aku vysavače Kärcher usnadní čištění prodejen i dopravních prostředků. Hodí se i při úklidu garáží a skladů bez elektrické přípojky. Stroje pracují spolehlivě a tiše, takže můžete uklízet i během večerních hodin. Skvělý výkon zajišťují silné Li-Ion baterie s ukazatelem kapacity.

Chci bateriový vysavač

Kobercové kartáčové vysavače

Kartáčové vysavače na koberce důkladně uklidí kinosály, hotelové haly i chodby. Kombinují sací sílu výkonného motoru s pohybem speciálních kartáčů, díky kterým pečlivě vyčešou vlákna koberců a zbaví je suchých nečistot.

Chci kartáčový vysavač

Koště s bateriovým pohonem

Inovativní elektrická košťata v sobě spojují výhody vysavače, smetáku a lopatky. Poradí si s čištěním koberců i tvrdých podlah. Uklízí tiše – a nepotřebují žádné kabely. Navíc potěší i jednoduchou údržbou.

Chci elektrické koště

Zametače koberců

Aku čističe koberců Kärcher rychle a šetrně uklidí rozsáhlé prostory, na které běžný vysavač nestačí. Jsou vybaveny účinnou filtrací – při práci tak nepráší a efektivně zachytí i drobné nečistoty. Navíc se snadno přizpůsobí konkrétnímu typu koberce.

Chci zametač na koberce

Příklady využití profesionálních suchých vysavačů

Hotelnictví

Hotelnictví

Kanceláře

Kanceláře

Restaurace

Restaurace

Obchody a veřejné prostory

Obchody a veřejné prostory

Veřejná doprava

Veřejná doprava

Letadla

Letadla

Kadeřnictví

Kadeřnictví

Školy

Školy

