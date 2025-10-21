Zahradní technika
AKU zahradní technika Kärcher pomáhá pečovat o vaši zahradu bez zbytečné námahy a omezení. AKU sekačka se postará o vždy dokonalou výšku trávníku. AKU strunovka o hůře dostupné úseky a robotická sekačka za vás obstará vše úplně sama bez jediné kapky potu. K dokonalosti přivedou zahradu i AKU nůžky na živý plot nebo AKU řetězová pila. AKU baterie nabízí maximální flexibilitu, a navíc je kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher - vždy pouze 18 V s 18V stroji a 36 V s 36V stroji:
- Stroje o platformě 18 V jsou vhodné pro méně náročnější úkoly.
- Stroje o platformě 36 V hravě zvládne i obtížnější práci, navíc nabízí další funkce (např. pojezd do kopce apod.)
Podkategorie zahradní techniky:
AKU zahradní technika Kärcher: Kompletní sortiment
Výhodné bateriové sety
Originální příslušenství a náhradní díly
> Příslušenství k zahradní technice
Seznamte s výhodami bateriového světa Kärcher
LCD display na baterii
Zbývající čas v minutách
Úroveň nabití baterie v minutách
Kapacita baterie v procentech
Hodnoty vypočítány dle aktuálního zařízení
Kompatibilní baterie pro více strojů
Jedna baterie, řešení pro celou zahradu
18 V Kärcher Battery Power platforma
- Pro péči o malé a střední zahrady a venkovní prostory.
- Kompatibilní se všemi 18 V vyměnitelnými bateriemi Kärcher Battery Power a Battery Power +.
- Obě verze lze použít ve všech 18 V zařízeních, ať už se jedná o akumulátorové sekačky na trávu, řetězové pily nebo odstraňovače plevelů.
- Rychlé nabití, již za 44 min se můžete vrhnout zpět do práce.
36 V Kärcher Battery Power platforma
- Zařízení vhodné pro úklid a zahradnické práce, pro velké zahrady a venkovní plochy.
- Pro použití ve všech 36 V bateriových zařízeních Kärcher s baterií.
- Jediná baterie postačí pro několik přístrojů, jako jsou vyžínače trávníků, tlakové myčky nebo plotostřihy.
- Rychlonabíječka nabije vyměnitelnou baterii 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za 48 minut na 80 %.
