Zahradní technika

AKU zahradní technika Kärcher pomáhá pečovat o vaši zahradu bez zbytečné námahy a omezeníAKU sekačka se postará o vždy dokonalou výšku trávníku. AKU strunovka o hůře dostupné úseky a robotická sekačka za vás obstará vše úplně sama bez jediné kapky potu. K dokonalosti přivedou zahradu i AKU nůžky na živý plot nebo AKU řetězová pila. AKU baterie nabízí maximální flexibilitu, a navíc je kompatibilní se všemi zařízeními Kärcher - vždy pouze 18 V s 18V stroji a 36 V s 36V stroji:

  • Stroje o platformě 18 V jsou vhodné pro méně náročnější úkoly.
  • Stroje o platformě 36 V hravě zvládne i obtížnější práci, navíc nabízí další funkce (např. pojezd do kopce apod.)
Nová robotická sekačka RCX
Kärcher radí


> Jak vybrat zahradní techniku?

Jak vybrat bateriovou platformu?

> Jak správně pracovat s baterií?


Podkategorie zahradní techniky:

Robotické sekačky

> Robotické sekačky
AKU sekačky na trávu

> AKU sekačky na trávu
AKU strunové sekačky

> AKU strunové sekačky
AKU nůžky na živý plot

> AKU nůžky na živý plot
AKU nůžky na trávu

> AKU nůžky na trávu
AKU nůžky na větve

> AKU nůžky a pilky na větve
AKU řetězové pily

> AKU řetězové pily
AKU odstraňovače plevele

> AKU odstraňovače plevele
AKU fukary na listí

> AKU fukary na listí
Aku postřikovače

> AKU postřikovače
Aku svítilna

> AKU svítilny
Příslušenství pro zahradní techniku

> Příslušenství pro zahradní techniku

AKU zahradní technika Kärcher: Kompletní sortiment

Ukázat více produktů ▼ (28)

Výhodné bateriové sety

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k zahradní technice

Náhradní díly k zahradní technice

Zahradní technika Kärcher


Seznamte s výhodami bateriového světa Kärcher

LCD display

LCD display na baterii

Zbývající čas v minutách

Zbývající čas v minutách

Úroveň nabití baterie v minutách

Úroveň nabití baterie v minutách

Kapacita baterie v procentech

Kapacita baterie v procentech

Hodnoty vypočítány dle aktuálního zařízení

Hodnoty vypočítány dle aktuálního zařízení

Kompatibilní baterie pro více strojů

Kompatibilní baterie pro více strojů



Jedna baterie, řešení pro celou zahradu

18 V Kärcher Battery Power platforma
  • Pro péči o malé a střední zahrady a venkovní prostory.
  • Kompatibilní se všemi 18 V vyměnitelnými bateriemi Kärcher Battery Power a Battery Power +.
  • Obě verze lze použít ve všech 18 V zařízeních, ať už se jedná o akumulátorové sekačky na trávu, řetězové pily nebo odstraňovače plevelů.
  • Rychlé nabití, již za 44 min se můžete vrhnout zpět do práce.
Zobrazit AKU techniku 18 V

36 V Kärcher Battery Power platforma
  • Zařízení vhodné pro úklid a zahradnické práce, pro velké zahrady a venkovní plochy.
  • Pro použití ve všech 36 V bateriových zařízeních Kärcher s baterií.
  • Jediná baterie postačí pro několik přístrojů, jako jsou vyžínače trávníků, tlakové myčky nebo plotostřihy.
  • Rychlonabíječka nabije vyměnitelnou baterii 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power za 48 minut na 80 %.
Zobrazit AKU techniku 36 V
AKU zahradní technika pro profesionály


Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.