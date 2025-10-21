Čističe teras

Čistič teras Kärcher si zamiluje každý vlastník teras. Již žádné namáhavé čištění pomocí smetáků, kýblů a špinavých hadrů. Díky čističi Kärcher bude terasa během chvíle dokonale vyčištěná i od velmi tvrdých nečistot, a to bez přímého kontaktu se špínou. Přístroj stačí připojit k elektrické síti a k zahradní hadici a můžete se pustit do práce. Výhodou čističe teras je i nastavitelná rukojeť a manuální regulace vody.


Čističe teras Kärcher

Kärcher radí


> Jak vybrat čistič teras?

> Jak pracovat s čištičem teras?

Co dělat když: nejčastější dotazy k čističům teras.



Čistička teras


Váš pomocník pro úklid terasy

Rozlučte se s únavným drhnutím. Díky čističi teras už nikdy nebudete muset venkovní dřevěné plochy čistit ručně. Tento praktický pomocník nevyžaduje žádný samostatný zdroj energie, takže si užijete naprostou volnost pohybu. Rotující válcové kartáče v kombinaci s vodou zajišťují důkladné a rovnoměrné čištění – a to i u zažraných nečistot hluboko ve dřevě. Průtok vody lze snadno regulovat, takže se jí nespotřebuje víc, než je potřeba. Nečistoty se uvolní a rovnou odplaví – vše v jednom kroku. Výměnou kartáčů navíc snadno vyčistíte i venkovní kamenné plochy.

PŘIPRAVTE SCÉNU NA LÉTO, VYNECHTE DRAMA.

Ještě pohodlnější, rychlejší a důkladnější čištění teras. Kärcher představuje nový čistič PCL 6 – ideální řešení pro efektivní údržbu teras, verand i balkonů. Díky čtyřem rotujícím válcovým kartáčům a nastavitelnému přívodu vody odstraní nečistoty rychle, rovnoměrně a bez námahy. Povrchy se zároveň navlhčí i očistí v jednom kroku.

Ať už máte terasu ze dřeva nebo WPC, PCL 6 ji zvládne proměnit z nevzhledné na dokonale čistou – a to s minimální spotřebou vody i času.

Snadná aplikace s rychlým, důkladným a rovnoměrným čištěním

Inovativní koncept pohonu s protiběžnými válcovými kartáči zajišťuje, že PCL 6 poskytuje rychlé, důkladné a rovnoměrné výsledky čištění dřevěných teras.

Čističe teras Kärcher pro důkladné čištění

Funkce 2 v 1

Dvě integrované vodní trysky uvolní a smyjí nečistoty v jednom kroku.

Čističe teras Kärcher

Lze použít na různé venkovní povrchy

Kartáče na dřevěné terasy, které jsou součástí dodávky, lze rychle a snadno vyměnit bez použití nářadí a nahradit kartáči určenými pro kamenné povrchy (k dispozici jako volitelné příslušenství).

Čističe teras Kärcher

Baterie pro flexibilitu, kabel pro napájení

Čistič teras je k dispozici s vyměnitelnou baterií Kärcher Battery Power 18 V pro flexibilnější použití bez nutnosti napájení, nebo jako kabelový přístroj pro čištění větších ploch.

Čistič teras Kärcher s dobíjecí baterií

PCL 6 – hvězdný produkt mezi čističi teras

Protiběžné válcové kartáče

Protiběžné válcové kartáče

Vysoce účinný koncept pohonu pro snadné, rychlé a konzistentní čištění.

Rukojeť lze nastavit do libovolného úhlu

Rukojeť lze nastavit do libovolného úhlu

Rukojeť lze nastavit do libovolného úhlu pro ergonomickou pracovní polohu.

Ochrana proti stříkající vodě

Ochrana proti stříkající vodě

Znečištěná voda je odváděna do pouzdra kartáče, čímž se udržuje čistota okolního prostoru.

Vhodné povrchy pro aplikaci

PCL čistič teras je vhodný pro použití na terasy a balkonové podlahy vyrobené ze dřeva a WPC. S kartáči na kamenné povrchy (k dispozici samostatně) můžete v závislosti na zařízení čistit i různé kamenné povrchy.

Aplikace

Dřevo

PCL 4 a PCL 3-18

ANO

PCL 6

ANO

Aplikace

WPC (dřevoplastový kompozit)

PCL 4 a PCL 3-18

ANO

PCL 6

ANO

Aplikace

Hladké kamenné dlaždice

PCL 4 a PCL 3-18

ANO

PCL 6

ANO

Aplikace

Kamenné dlaždice a desky s jemnými póry

PCL 4 a PCL 3-18

NE

PCL 6

ANO

Aplikace

Hrubé kamenné desky/zámková dlažba

PCL 4 a PCL 3-18

NE

PCL 6

NE

