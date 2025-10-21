Čističe teras
Čistič teras Kärcher si zamiluje každý vlastník teras. Již žádné namáhavé čištění pomocí smetáků, kýblů a špinavých hadrů. Díky čističi Kärcher bude terasa během chvíle dokonale vyčištěná i od velmi tvrdých nečistot, a to bez přímého kontaktu se špínou. Přístroj stačí připojit k elektrické síti a k zahradní hadici a můžete se pustit do práce. Výhodou čističe teras je i nastavitelná rukojeť a manuální regulace vody.
Čističe teras Kärcher: Kompletní sortiment
Váš pomocník pro úklid terasy
Rozlučte se s únavným drhnutím. Díky čističi teras už nikdy nebudete muset venkovní dřevěné plochy čistit ručně. Tento praktický pomocník nevyžaduje žádný samostatný zdroj energie, takže si užijete naprostou volnost pohybu. Rotující válcové kartáče v kombinaci s vodou zajišťují důkladné a rovnoměrné čištění – a to i u zažraných nečistot hluboko ve dřevě. Průtok vody lze snadno regulovat, takže se jí nespotřebuje víc, než je potřeba. Nečistoty se uvolní a rovnou odplaví – vše v jednom kroku. Výměnou kartáčů navíc snadno vyčistíte i venkovní kamenné plochy.
PŘIPRAVTE SCÉNU NA LÉTO, VYNECHTE DRAMA.
Ještě pohodlnější, rychlejší a důkladnější čištění teras. Kärcher představuje nový čistič PCL 6 – ideální řešení pro efektivní údržbu teras, verand i balkonů. Díky čtyřem rotujícím válcovým kartáčům a nastavitelnému přívodu vody odstraní nečistoty rychle, rovnoměrně a bez námahy. Povrchy se zároveň navlhčí i očistí v jednom kroku.
Ať už máte terasu ze dřeva nebo WPC, PCL 6 ji zvládne proměnit z nevzhledné na dokonale čistou – a to s minimální spotřebou vody i času.
Snadná aplikace s rychlým, důkladným a rovnoměrným čištěním
Inovativní koncept pohonu s protiběžnými válcovými kartáči zajišťuje, že PCL 6 poskytuje rychlé, důkladné a rovnoměrné výsledky čištění dřevěných teras.
Funkce 2 v 1
Dvě integrované vodní trysky uvolní a smyjí nečistoty v jednom kroku.
Lze použít na různé venkovní povrchy
Kartáče na dřevěné terasy, které jsou součástí dodávky, lze rychle a snadno vyměnit bez použití nářadí a nahradit kartáči určenými pro kamenné povrchy (k dispozici jako volitelné příslušenství).
Baterie pro flexibilitu, kabel pro napájení
Čistič teras je k dispozici s vyměnitelnou baterií Kärcher Battery Power 18 V pro flexibilnější použití bez nutnosti napájení, nebo jako kabelový přístroj pro čištění větších ploch.
PCL 6 – hvězdný produkt mezi čističi teras
Protiběžné válcové kartáče
Vysoce účinný koncept pohonu pro snadné, rychlé a konzistentní čištění.
Rukojeť lze nastavit do libovolného úhlu
Rukojeť lze nastavit do libovolného úhlu pro ergonomickou pracovní polohu.
Ochrana proti stříkající vodě
Znečištěná voda je odváděna do pouzdra kartáče, čímž se udržuje čistota okolního prostoru.
Vhodné povrchy pro aplikaci
PCL čistič teras je vhodný pro použití na terasy a balkonové podlahy vyrobené ze dřeva a WPC. S kartáči na kamenné povrchy (k dispozici samostatně) můžete v závislosti na zařízení čistit i různé kamenné povrchy.
Aplikace
Dřevo
PCL 4 a PCL 3-18
ANO
PCL 6
ANO
Aplikace
WPC (dřevoplastový kompozit)
PCL 4 a PCL 3-18
ANO
PCL 6
ANO
Aplikace
Hladké kamenné dlaždice
PCL 4 a PCL 3-18
ANO
PCL 6
ANO
Aplikace
Kamenné dlaždice a desky s jemnými póry
PCL 4 a PCL 3-18
NE
PCL 6
ANO
Aplikace
Hrubé kamenné desky/zámková dlažba
PCL 4 a PCL 3-18
NE
PCL 6
NE
