Mycí linky, mycí centra
Kärcher již desetiletí vyvýjí mycí linky a mycí systémy nejen pro čištění osobních a nákladních automobilů. Jakožto přední výrobce těchto technologií ve svém portfoliu nabízí kartáčové portálové mycí linky, bezkontaktní samoobslužné mycí boxy, které přesvědčí svou hospodárností, dlouhou životností a perfektními výsledky čištění. Naše mycí technologie jsou úsporné ve spotřebě vody a šetrné k životnímu prostřední. Flexibilní koncept stavby mycích linek Kärcher je šitý na míru vašim potřebám, zjednodušuje proces plánování i následného sestavení celého mycího centra.
Podkategorie mycích linek a systémů:
Portálové mycí linky pro osobní automobily
Portálové mycí linky Kärcher čistí hospodárně a současně i šetrně vůči životnímu prostředí. Jsou vhodným řešením pro čerpací stanice, autosalony, nákupní zóny.
Mycí linky pro užitková vozidla
S programem portálových mycích linek pro mytí užitkových vozidel TB se společnost Kärcher staví tváří v tvář požadavkům nejrůznějších typů vozidel a podmínek.
Samoobslužné mycí boxy
Ať už mycí centra nebo čerpací stanice: na míru šité samoobslužné bezkontaktní mycí boxy SB jsou připraveny na splnění jakýchkoliv vašich požadavků.
Samoobslužné vysavače a přístroje do obslužného prostoru
Samoobslužné vysavače a mycí zařízení zajišťují komfort a zvyšují atraktivitu vaší provozovny a zajišťují dodatečné příjmy.
Mycí a ošetřující prostředky
Naše čisticí prostředky jsou plně účinné při každé tvrdosti vody a přesně přizpůsobené pro mycí linky Kärcher.
Řešení pro průmysl
Profesionální řešení na míru pro průmysl, stavebnictví a zemědělství. Navrhneme a zrealizujeme řešení dle potřeb klienta.
Komplexní služby v oblasti mycích center a mycích systémů
Nabízíme jedinečné spojení investora a nadnárodního koncernu, působícího po celém světě. Naše zkušenosti výrobce mycích linek a tisíce instalovaných linek po celém světě Vám dají jistotu, že v Kärcheru máte na své straně zkušeného partnera. Komplexní nabídku služeb lze zcela přizpůsobit Vašim požadavkům. K dispozici Vám bude obchodní a servisní tým specialistů na mycí systémy společnosti Kärcher.
Projekční činnost, poradenství, servis
Dodávka kompletního řešení na klíč
Podpora silné globální značky
Modulární konstrukční řešení
Nízké provozní náklady, autonomní provoz
Vlastní mycí a doplňkové technologie
Speciální systém aktivní pěny, vlastní chemie
Individuální nastavení mycích programů, platebních metod
SPECIALISTÉ NA MYCÍ LINKY KÄRCHER
Emir ČORIČ
Specialista pro prodej Wash Systems - ČECHY
Tel.: +420 720 026 603
E-mail: emir.coric@karcher.com
Zdeněk VANÍČEK
Specialista pro prodej Wash Systems - MORAVA
Tel.: +420 602 221 225
E-mail: zdenek.vanicek@karcher.com
Máte-li jakýkoli dotaz nebo požadavek, či poptávku, zašlete nám zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši specialisté na mycí linky Vám poskytnou veškeré informace.
Stavíme mycí linky – informace pro investory
Proces výstavby nové mycí linky, příp. mycího centra Kärcher začíná rozsáhlým zákaznickým poradenstvím, během kterého se posoudí jak lokalita umístění zařízení, tak se i odhadne rentabilita pro určení optimální velikosti zařízení a/nebo jeho vybavení.
Od bezkontaktních samoobslužných mycích boxů po mycí centra "na klíč"
Je jedno, zda byste chtěli koupit samoobslužný mycí box, portálovou kartáčovou mycí linku pro osobní vozidla, nebo mycí linku pro užitková vozidla - my Vás podpoříme při předběžné poptávce po výstavbě zařízení, při návrhu výstavby a při zařizování vodoprávních povolení a zrealizujeme Váš individuální projekt mycí linky v praxi.
K tomu patří jak kompletní proces plánování, tak i provedení. Výstavba Vašeho zařízení se na přání provádí na klíč. Abychom Vám dodali tu nejvyšší kvalitu, spolupracujeme přitom se zkušenými partnery. Dále Vás v případě potřeby podpoříme i při financování Vaší mycí linky Kärcher.
Stavba mycích linek a mycích center krok za krokem
Zajímají vás klíčové momenty jak na stavíme ziskového mycího centra?
Jsme tu pro vás!
Rádi Vám zodpovíme vaše otázky týkající se mycích linek na mytí osobních i mytí nákladních vozidel a bezkontaktních samoobslužných mycích boxů. Konzultovat můžete telefonicky, přes kontaktní formulář, nebo si můžete domluvit termín osobní návštěvy.
Nejmodernější technologie pro maximální efektivitu a zážitek z mytí vozu
Naše mycí linky využívají nejnovější technologie pro dosažení maximální efektivity při minimalizaci spotřeby vody a energie. Jsou navrženy tak, aby vydržely náročné provozní podmínky a vyžadovaly minimální údržbu.
Technologické výhody portálových mycích linek Kärcher:
K!Design
Poutavý moderní design s možností barevné úpravy podle potřeb klienta.
K!Brush
Kartáč se díky jedinečné konstrukci spočívající v rozdělení do segmentů dokáže přizpůsobit všem tvarům karosérií.
K!Back
Kartáč se během mytí zadní části vozu nakloní směrem k vozu. Je tím zajištěno rovnoměrné mytí po celé ploše karoserie.
K!Planet
K!Planet a K!Wheel: Bezkonkurenční mytí disků kol díky speciálně navrženým rotující hlavě osazené několika kartáči.
K!Contour
Speciální extra výkonný vysokotlaký oplach o 60 bar působící především na vrchní a boční část vozu.
K!Foam
Speciálně navržený systém nánosu aktivní pěny formou vodopádu, který rovnoměrně pokryje každý tvar karoserie vozu.
K!Dry
Systém vyvinutý pro nejefektivnější sušení karoserie vozu po její celé ploše. To zajišťují sušící lamely opatřené s náklonem.
Technologické výhody samoobslužných mycích boxů Kärcher:
MultiApp
Automatická univerzální tlaková pistole umožnující využití všech mycích programů v jednom pracovním nástroji.
PowerFoam
Extra účinná aktivní pěna, která díky své husté konzistenci a aplikaci pomocí vysokého tlaku dokonale a rovnoměrně pokryje plochu karoserie vozu.
KonceptDesign
Unikátní nezaměnitelný koncept kontstrtukce a brandingu Kärcher.
Videoukázky mycích technologií Kärcher:
LED osvětlení portálu řady Klean!Star
Skvělý zážitek z mytí vozu nabízí zákazníkům speciální LED osvětlení (LED luminiscenční diodové barevné osvětlení) dostupné jako volitelné příslušenství k portálovým mycím linkám pro osobní vozy řady Klean!Star.
K!Planet iQ a K!Wheel - přesné čištění ráfků disků vozidel
K!Planet iQ a K!Wheel iQ jsou naše unikátní technologie pro dokonalé a přesné mytí ráfků disků různých velikostí a tvarů. Přesné nastavení výšky čisticí hlavice je dosaženo díky nůžkovému mechanizmu. Dokonalé vyčištění všech zákoutí disků zajišťuje několikakrokový systém čištění spočívající v nanesení aktivní pěny, mytí pomocí trojice rotujících kartáčových hlavic a vysokotlakého oplachu. Vynikající výsledky čištění překvapí i ty nejnáročnější zákazníky.
K!Brush - segmentové kartáče pro dokonalý čisticí výkon
Kartáče K!Brush iQ pro portálové mycí linky Kärcher jsou rozděleny do segmentů. Jednotlivé segmenty kartáčů jsou během čištění přizpůsobeny obrysům vozidla a během mytí tak dokonale kopírují jeho siluetu. S touto unikátní technologií segmentových kartáčů K!Brush získáte čisticí výkon, který udělá dojem na vás i vaše zákazníky.
K!Back iQ – čištění zadní části vozidel
Postranní kartáče se přemístí k zadní části vozidla a následně se skloní o 15°, čímž je docíleno přesnějšího kopírování obrysů a intenzivnějšího mytí. Zaručené jsou tak i vynikající výsledky čištění i na zadní částí vozidel.
Ukázky realizovaných mycích linek Kärcher
Více realizací naleznete na stránce: Reference mycích linek a boxů Kärcher
Nejmodernější mycí linka Kärcher v Roudnici nad Labem
V Roudnici nad Labem jsme instalovali nejmodernější portálovou kartáčovou mycí linku Kärcher CWB 3 Klean!Star iQ, včetně všech dostupných technoligií čištění odpadní vody.
Naleznete zde i doplňkové technologie a služby, konkrétně zónu pro čištění koberců, samoobslužné vysavače (SB VC 2).
Mycí linka Kärcher CWB3 a doplňkové technologie - Vlašim
Na okraji města Vlašim naleznete naší nejmodernější portálovou mycí linku - modelové řady CWB 3 vybavenou nejpokročilejší technologií vysokotlakého mytí K!Contour, včetně mytí podvozku, speciálního mytí kol K!Planet, které jinde než u myček Kärcher nenaleznete. V nabídce programů zákazníci naleznou mimo jiné i leštící nanovosk, aktivní pěnu K!Foam, odstraňování hmyzu.
Součístí mycího centra je i dvojmístný vysavač a parfémovač se čtyřmi druhy vůní pro osvěžení interiéru vašeho vozu. Jsme velice rádi, že se zde záměr investora podařilo zrealizovat a splnit očekávaný cíl, jimž byl dramatický nárůst spokojených zákazníků.
Samoobslužné mycí centrum Kärcher v Klatovech
V Klatovech je k vidění instalace 4 boxů samoobslužného mycího systému Kärcher. Zákazníci jsou schopni sami použít vysokotlaké pistole a dávkovat mycí pěnu nebo vosk dle zvoleného mycího programu. Ovládání je jednoduché a intuitivní, pomocí otočného přepínače na stojanu. Mycí systém poskytuje dostatečný prostor pro čištění motocyklů, automobilů i dodávkových vozidel.
Kromě mycího systému jsou k dispozici výkonné samoobslužné vysavače (SB VC 2), možnost praní autokoberců, dofukování pneumatik nebo doplňování vody do ostřikovačů. Zákazníci si mohou platit v hotovosti nebo kreditní kartou. Až pojedete přes Klatovy, nezapomeňte samoobslužní myčku Kärcher vyzkoušet.
Portálová mycí linka pro užitkové vozy řady TB - Mělník
Středočeský dopravce s vozovým parkem čítajícím několik desítek autobusů nás oslovil s požadavkem na sestavení řešení pro rychlé a kvalitní mytí autobusů včetně použití aktivní pěny a vysokotlakého spodního mytí.
Návrhem včetně následné realizace byla portálová mycí linka pro užitkové vozy a autobusy Kärcher TB, která dokáže umývat ve správném nastavení i trolejbusy a tramvaje. Tedy poradí s valnou většinou typů užitkových vozidel, včetně mytí bez demontáže integrovaných zrcátek autobusů. Jedná se z našeho pohledu o nejspolehlivější model ve své kategorii, velmi tichý, úsporný a prakticky bezporuchový, kterého by měl mít každý dopravce ve svých službách. Požadavky investora se nám podařilo naplnit a současně tak i ušetřit drahocený čas dříve potřebný pro mytí autobusů, který tato instalace zvládá zkrátit na pouhých 12 minut.
