PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE / S ODSÁVÁNÍM
Specialisté na čištění a úklid podlah. S podlahovými mycími stroji Kärcher s odsáváním budou Vaše podlahy hygienicky čisté a dokonale lesklé. Naše stroje na čištění podlah jsou k dispozici v různých velikostech a mnoha variantách pro velmi širokou škálu aplikací.
Podkategorie podlahových mycích strojů:
Kompaktní podlahové mycí stroje
Vyvinuté pro rychlé a flexibilní čištění malých až středně velkých ploch v restauracích, obchodech, kuchyních, hotelech a jiných, vysoce frekventovaných ploch s vysokou zastavěností: naše ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním.
Mycí stroje s posedem/ se stupátkem
Ideální volba pro čištění velkých, málo zastavěných ploch, jako ve skladových a výrobních halách, nákupních centrech, parkovacích domech nebo letištích. Zde naleznete naše kombinované podlahové mycí stroje s odsáváním a zametáním.
Ostatní podlahové mycí stroje
Ať jednokotoučové a lešticí stroje k péči o tvrdé podlahy nebo řešení pro zcela mimořádně náročné úkoly čištění, jako na schodištích nebo pojízdných schodech: naše další řešení čištění.
Nejprodávanější podlahové mycí stroje
Zákazníci nejčastěji nakupují.
Ekonomické, efektivní, pro každou aplikaci. Stroje na mytí podlah Kärcher
S podlahovým mycím strojem můžete čistit podlahy všeho druhu hospodárněji, rychleji a důkladněji. Profesionální podlahové mycí stroje Kärcher šetří čas, čisticí prostředky, jsou snadná na obsluhu, zachovávají vzhled a hodnotu čištěných povrchů a šetří tak i Vaši peněženku. Kromě toho zařízení vyžadují malou údržbu a v závislosti na použití jsou k dispozici přesně v takové konfiguraci, která se ideálně hodí pro Váše potřeby a velikost podlahové plochy. Ať už ve firmách, kancelářích, malých obchodech, velkých supermarketech a nákupních centrech nebo na velmi velkých plochách, například ve skladových nebo výrobních halách, na úřadech a veřejných halách: profesionální podlahový mycí stroj je nejúčinnějším řešením čištění všech podlah, ať už se jedná o 30 nebo 30 000 m².
Výhody strojů na mytí podlah s odsáváním
Čištěné podlahy jsou téměř okamžitě suché
Úklid je možné provádět i během provozu. Suché a čisté podlahy snižují riziko uklouznutí pro zaměstnance i zákazníky.
Šetrné čištění pro různé povrchy
Čištění lze přizpůsobit na různé povrchy a tvrdosti podlah. Lze tak šetrně opečovávat různé povrchy a udržet jejich životnost.
Odstraní ulpělé nečistoty, navrací vzhled
Spojením čistící síly a přesně dávkovaného čisticího prostředku lze odstranit i ulpělé nečistoty, šmouhy, mastnoty. Podlaha tak získá opět reprezentativní vzhled.
Podlahy vždy dokonale čisté
Prach, nečistoty, nebezpečné látky, bakterie jsou okamžitě odsáty, odpadá tak riziko jejich přenosu na další úseky a to přispívá ke zvýšení čistoty a komfortu na pracovišti.
Jak funguje podlahový mycí stroj a který vybrat?
Funkčnost podlahového mycího stroje s válcovou nebo kotoučovou kartáčovou hlavou je v zásadě vždy stejná: čisticí/skrápěcí roztok je buď smíchán přímým přidáním čisticích prostředků do nádrže na čerstvou vodu, nebo u automatických dávkovacích systémů je aplikován před kartáčovou hlava. Ze skrápěných povrchů jsou nečistoty odstraněny působením rotujícího kartáče/kartáčů. Znečištěná voda je poté ihned nasávána sací silou turbíny přes sací lištu a shromažďována v nádrži na špinavou vodu.
Jak vybrat ten správný čisticí stroj na podlahu?
I když je princip činnosti vždy stejný, ne každý mycí stroj na podlahu je vhodný pro všechny aplikace použití. Díky různým designům a velikostem, systémům kartáčových hlav a technologiím pohonu je však velmi snadné najít přesně to zařízení, které splňuje Vaše požadavky.
Pokud víte:
- jaké jsou Vaše oblasti použití
- na jak členité a veké podlahové plochy budete stroj nasazovat
- znáte strukturu svých podlah a jejich stupeň znečištění
máme základní zdroj informací, dle kterých lze vybrat ten správný mycí stroj.
TIP: Specialisté a obchodní zástupci spolešnosti Kärcher Vám rádi pomohou s výběrem stroje, doporučí vhodné příslušenství a čisticí prostředky.
Jakou technologii čištění zvolit?
Stroje s válcovou kartáčovou hlavou (BR)
Podlahové mycí stroje s válcovou kartáčovou hlavou jsou obzvláště vhodné pro rozsáhlé a důkladné čištění strukturovaných, silně znečištěných podlah a to díky vysoké rychlosti otáček kartáče a vyššímu přítlaku na cm². Tato technologie kartáčové hlavy má také velké výhody, pokud jsou přítomny i hrubé nečistoty. Tyto hrubé částice jsou zachycovány protiběžnými válci a přiváděny do nádoby na hrubé nečistoty. Předchozí preventivní úklid hrubých nečistot není nutný.
Stroje s kotoučovou kartáčovou hlavou (BD)
Pro běžné čištění a pro lehčí znečištění se obvykle používají podlahové mycí stroje s kotoučovou kartáčovou hlavou. Tyto stroje se využívají na čištění podlah zejména s hladkým povrchem a v oblastech citlivých na hluk, jako jsou nemocnice nebo hotely a restaurace.
Porovnání hlavních kategorií čisticích strojů Kärcher
Ručně vedené / kompaktní podlahové čisticí stroje s odsáváním
Čištěná plocha:
200 až 1 000 m2
Čištěné objekty:
Malé plochy s větším zastavěním, např. bistra, butiky, čerpací stanice, showroomy, wellness, ordinace, kuchyně, pekárny
Vlastnosti:
■ Vysoká obratnost
■ Mobilita (transport)
■ Nízká hmotnost
■ Doba chodu až 3 hodiny
Příslušenství pro zvláštní použití:
■ Sada Home-Base „Mop“
■ Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3
■ Plnicí hadice
■ Čištění koberců
Ručně vedené podlahové čisticí stroje s odsáváním a pojezdem
Čištěná plocha:
400 až 5 000 m2
Čištěné objekty:
Středně velké plochy téměř bez zastavění nebo s malým zastavěním, např. maloobchody, sportovní haly, chodby a uličky, vzdělávací zařízení, bazény, vstupní haly
Vlastnosti:
■ Dobrá kontrola výsledku
■ Vysoká bezpečnost díky jednoduché manipulaci
■ Doba chodu až 5,5 hodiny
Příslušenství pro zvláštní použití:
■ Sada Home-Base „Box“
■ Sací hadice
■ Nástřik a odsávání
■ Klimaticky neutrální čištění
Podlahové čisticí stroje s odsáváním s posedem/se stupátkem
Čištěná plocha:
1 200 až 30 000 m2
Čištěné objekty:
Velké plochy téměř bez zastavění, např. skladovací plochy, výrobní haly, nákupní centra, parkoviště, výstaviště, letiště.
Vlastnosti:
■ Vysoký plošný výkon
■ Dlouhá doba chodu až 6 hodin
■ Vysoce komfortní obsluha pro práci bez únavy
Příslušenství pro zvláštní použití:
■ Ochranná střecha
■ Výstražné světlo
■ Postranní kartáče
■ Dávkování čisticích prostředků Dose
Podlahové mycí stroje s odsáváním Kärcher: Benefity a klíčové vlastnosti
(Od modelu BD 43 a výše.)
Variabilita: Široká nabídka variací strojů
Ať už se jedná o sestavené modely nebo stroj na míru, k dispozici jsou různé konfigurace. Od cenově výhodné varianty Classic až po plně vybavené modely Dose, Auto Fill. K dispozici jsou i různé techniky mytí (kotoučové nebo kartáčové hlavy), u některých modelový řad i s možností volby pracovní šířky. K dispozici je navíc ještě množství prvků zvláštní výbavy, jako jsou například pneumatiky se zvlášť dobrou trakcí, světla nebo různé kartáče a pady.
Auto-Fill: Bezpečné plnění i čištění nádrže
Auto-Fill: stačí jednoduše připojit vodní hadici ke stroji pomocí hadicové
spojky a naplnit nádrž. Přívod vody se zastaví automaticky, jakmile je nádrž
plná. Systém vyplachování nádrže: nádrž na špinavou vodu lze po skončení
čištění jednoduše a pohodlně vyčistit pomocí integrovaného vyplachování
nádrže. Vypláchnutá voda odteče pomocí vypouštěcí hadice.
Nádrž se tak vyčistí bez stříkání, což podporuje koncepci HACCP.
Dose: Inteligentní dávkování čisticích prostředků
Technologie Dose umožňuje přesné dávkování čisticích prostředků v závislosti na potřebné intenzitě čištění nebo podle zvoleného programu. Systém umožňuje zároveň změnu na jiné čisticí prostředky bez nutnosti vyprázdnění nádrže – i za provozu. To šetří čisticí prostředky a pracovní čas. Jelikož jsou čisticí prostředky a čistá voda odděleně, je zamezeno tvorbě choroboplodných zárodků, tvorbě usazenín a není nutné vyprazďňovat nádrž z vodou po dokončění čištění.
eco!efficiency: Tiché, úsporné, efektivní a snadno ovladatelné
Se stupněm eco!efficiency se v závislosti na modelu stroje snižuje spotřeba elektrické energie, čisticích prostředků nebo i vody. Díky tomu může stroj déle pracovat, šetřit náklady, nebo omezit svou hlučnost. Pomocí přepínače EASY-Operation lze volit různé předdefinované čisticí programy. Zvyšuje se tím jistota, že nedojde k nesprávnému použití obsluhou stroje.
Maximální výkon: Lithium-iontová baterie
Lithium-iontové baterie jsou velmi výkonné a absolutně bezúdržbové.
Vyznačují se dlouhou životností a jsou znovu nabité za polovinu času (ve srovnání s běžnými gelovými bateriemi). Lze je kdykoli průběžně dobíjet, aby stroj zůstal neustále připravený k provozu.
Pořádek na palubě: sada Home-Base
Mnohé podlahové mycí stroje s odsáváním jsou vybaveny sadou Home Base, systémem pro uložení vybavení vezeného s sebou na stroji. Sada „Mop“ se dodává se sponou na mop, opěrkou na mop a držákem na lahev. Sada „Box“ poskytuje prostor pro bezpečné uložení tří lahví a dále hadrů,
utěrek, škrabek, náhradních pytlů na odpadky, rukavic atd.
Snadná obsluha: Barevné odlišení ovládacích a servisních prvků
Jednoduché a snadno pochopitelné ovládání díky barevnému označení: ovládací prvky jsou žluté, servisní prvky jsou šedé. Použité symboly jsou intuitivně a přehledně uspořádané. Po krátké instruktáži získá pracovník rychle přehled a dokáže kdykoli přejít na jiný stroj, protože označení zůstává stejné.
KIK: Manegement individuálního nastavení a ochrany
Systém KIK poskytuje vysokou jistotu proti nesprávné obsluze podlahového mycího stroje. Obsluha nemá možnost změnit základní přednastavení stroje. Ta předtím přednastavil vedoucí skupiny pracovníků pro příslušné čištění, resp. objekt. Obsluha už jen zastrčí klíč a pomocí tlačítka EASY zvolí čisticí program. Stroj lze nastartovat pouze pomocí správně kódovaného klíče. To poskytuje maximální míru bezpečnosti.
Nechte si představit široké možnosti a variabilitu podlahových mycích strojů z nabídky společnosti Kärcher
Naši specialisté Vám představí možnosti strojů a pomohou vybrat vhodný model pro Vaše potřeby.Kontaktovat specialistu
Jak správně přečíst název podlahového čisticího stroje?
Vše co hledáte během výběru stroje naleznete v jeho označení/názvu. Zde je klíč, který vám poslouží k bezproblémovému nalezení toho správného modelu.
Model stroje
B = základní stroj bez kartáčové hlavy, resp. různé pracovní šířky na výběr
BR = podlahový mycí stroj s odsáváním s válcem
BD = podlahový mycí stroj s odsáváním s kotoučem
BRS = podlahový mycí stroj bez odsávání s válcem
BDS = podlahový mycí stroj bez odsávání s kotoučem
BDP = lešticí stroj s kotoučem
Pracovní šířka
V názvu stroje s kombinací čísel znamená 1. číslice pracovní šířku (v centimetrech), např B 110, šířka = 110 cm.
Objem, resp. otáčky
U podlahových mycích strojů s odsáváním znamená 2. číslice objem nádrže na čistou/špinavou vodu (v litrech).
U podlahových mycích strojů bez odsávání a lešticích strojů znamená 2. číslice otáčky (ot/min).
Typ konstrukce a vybavení
C = Compact, stroje bez pohonu pojezdu (trakce)
W = Walk-behind, stroje s pohonem pojezdu (trakcí)
R = Ride-on, stroje s posedem
RS = Ride-on/Step-on, stroje se stupátkem
I = průmysl
Zkratky pro kartáčové hlavy:
R = válcová hlava
D = kotoučová hlava
S = čtvercová čisticí hlava s kruhově vibračním pohybem
O = orbitální kotoučová hlava s rotačními a oscilačními otočnými pohyby
Varianty vybavení
Bp = příprava pro bateriový pohon
Ep = síťové napájení (s kabelovou přípojkou)
Bc = bateriové napájení (včetně nabíječky)
Pack = Package (baterie a nabíječka je součástí dodávky)
Esc = pro čištění eskalátorů
Fact = 3 přednastavené programy čištění
Dose = dávkování čisticích prostředků
Classic = jednoduché vybavení
Rádi Vám poradíme s výběrem stroje nebo zodpovíme dotazy k vybranému stroji. Neváhejte se na nás obrátit.kontaktovat prodejce
Příslušenství a čisticí prostředky pro podlahové mycí stroje
Nabídka příslušenství
Náš systém barevného značení kartáčů usnadňuje výběr vždy toho správného řešení. Od válečkových nebo kotoučových kartáčů až po podložky z mikrovlákna. Naleznete zde kompletní řadu pro čištění prakticky jakéhokoli typu podlahy, ať už strukturované nebo hladké, vše pro nejlepší výsledek čištění.
Čisticí a ošetřující prostředky
Čisticí prostředky Kärcher jsou speciálně navržené a perfektně přizpůsobené, aby bylo dosaženo optimálních výsledků čištění. Jsou šetrné k životnímu prostředí, rychle odstraňují nečistoty a mastnotu, čímž zvyšují rychlost úklidu a maximalizují účinnost podlahového mycího stroje.
Novinky z oblasti průmyslových čisticích strojů:
Novinka: Představujeme nejkompaktnější AKU podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp
Nový AKU podlahový mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp pro hygienické čištění podlahových ploch do 200 m².
Pomocí tohoto čisticího stroje můžete bez námahy uklidit hrubé nečistoty, prach, vlasy, a vytřít efektivně podlahu s kratší dobu schnutí než s použitím běžného mopu.
Díky technologii rotujících válců z mikrovláken stroj dosahuje až o 20 % lepších výsledků čištění podlah oproti mopu. Také doba čištění se zkrátí a to dokonce až o 50 %, načež po podlaze je možné opět chodit po cca 2 minutách.
Představujeme: Nejmodernější podlahový mycí stroj s odsáváním B 110 R
Nový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R od společnosti Kärcher nabízí díky novým technologiím a komponentům ještě lepší výsledek čištění a efektivitu. S tímto strojem lze hygienicky a ekonomicky čistit obzvláště velké plochy, jaké jsou například v obchodních a veřejných prostorách, průmyslových podnicích.
Nová hlava kartáče z hliníkové slitiny díky který se nám porařilo snížit hladinu hluku, upravená sací lišta s možností doplnění přídavného bočního kartáče který kopíruje okolní terén pro ještě efektivnější práci a zvětší tak pracovní postor stroje o 100 mm, nový systém dávkování vody a čisticího prostředku závislé na rychlosti a to není zadleka vše.
Novinka: B 50 W ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním
Nová generace oblíbeného mycího stroje, nyní udržitelnější díky funkci eco!Flow. Ručně vedený mycí stroj B 50 W je ideálním společníkem pro rychlé a efektivní mokré čištění podlah. Nahrazuje svého předchůdce B 40 W a přináší špičkovou čisticí technologii ve spolehlivé kvalitě Kärcher. B 50 W nastavuje nové standardy s přepracovaným designem a novými pohonnými jednotkami, které zajišťují dokonalé výsledky čištění na ploše až 3 600 metrů čtverečních.
B 50 W je výkonný, snadno ovladatelný a tichý. Jedokonalým společníkem pro opravdové profesionály. Podlahy jsou vždy dokonakle čisté během okamžiku a díky odsávání i okamžitě pochozí.
Pohled expertů na čistící techniku - 4 faktory, které ovlivňují výsledek
Slyšeli jste o elekrolyzované vodě? Z naší studie vychází, že není vůbec tak zázračná jak se o ní mluví. Nejlepších výsledků docílíte, pokud budete znát 4 základní faktory čištění.
Ty najdete v naší nové brožuře.
Potřebujete poradit s výběrem podlahového mycího stroje?
Naši specialisti Vám rádi poradí s výběrem vhodného stroje, připraví cenovou nabídku, nebo vybraný stroj předvedou. Napište nám.
Vstupte do světa Kärcher Professional
- ✓ Přehled o aktuálních slevových i speciálních nabídkách.
- ✓ Novinky ze světa profesionálního čištění a úklidu.
- ✓ Know-how a praktické informace.
*Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
> Proč se přihlásit k odběru novinek ze světa Kärcher Professional?