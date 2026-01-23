Podlaha
Čisticí prostředky firmy Kärcher FloorPro mají vysoký stupeň účinnosti a pomohou Vám vykonávat práci snadněji, rychleji a pohodlněji. Tak dosáhnete s menším vynaložením síly vyššího výkonu čištění za kratší dobu. Kärcher nabízí komplexní čisticí systém, ve kterém jsou stroje, příslušenství a čisticí prostředky navzájem perfektně sladěné. Tím zajišťují optimální ochranu čisticích strojů a ochrání čištěný povrch.
Odstranění skrvn
Čistič pro každodenní použití
univerzálně použitelný; pro údržbové čištění všech elastických podlahových krytin a tvrdých povrchů odolných vůči vodě; mimořádně úsporný; čištění beze šmouh; nepěnivý; spolehlivě rozpouští tuk, oleje a minerální nečistoty; rychle schne
Střední čištění a péče / Čističe ve spreji
Čištění a péče v jednom; odstraní stopy po podpatcích a podrážkách; vytváří silný ochranný film: protiskluzový; odpuzuje nečistoty; odolný proti abrazi
Základní čistič
intenzivní základní čištění; silná znečištění; odstraňuje i nejúpornější nečistoty; vysoce efektivní; snadné odstranění vosku atd.; málo pění; šetrný vůči životnímu prostředí; svěží vůně
Mycí prostředek
Prostředek pro péči a ochranu tvrdých a elastických podlah; vynikající krytí, přilnavost, odolnost vůči stírání a abrazi; zvýšená odolnost; protiskluzový, odpuzující nečistoty, odolný proti abrazi; podlaha je tvrdší a odolnější