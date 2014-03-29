Čištění suchým ledem
Čistota beze zbytku
Znečištěné formy, díly nebo stroje lze často obtížně vyčistit. Problém: po otryskávání pískem zůstávají zbytky otryskávacího prostředku jako např. písku nebo skleněného granulátu. Co pak často následuje, je úklid po čištění. S výkonnými zařízeními Ice Blaster od společnosti Kärcher je toto dodatečné úsilí zbytečné. Pelety suchého ledu se po otryskání zcela rozpustí na oxid uhličitý (CO2). Všechno, co poté zbyde, je čistota.
Výhody otryskávání suchým ledem
- Čištění bez přípravy
Stroje se kvůli čištění nemusejí nejprve složitě rozebírat. Pelety doputují snadno i do těch nejmenších koutů.
- Minimální prostoje strojů
díky rychlému a efektivnímu čištění se suchým ledem.
- Čištění šetrné k životnímu prostředí
bez dodatečných chemikálií a otryskávacího prostředku.
- Povrchy nejsou poškozovány
- Žádné usazeniny
Suchý led se beze zbytku sublimuje na CO2. Neexistují žádné zbytky jako otryskávací prostředek nebo odpadní voda.
Čistota = chlad se zrychlením
Zařízení Ice Blaster zrychluje pohyb pelet suchého ledu o velikosti až 3 mm stlačeným vzduchem na více než 150 m/s. Chladnou o teplotě -79 °C nečistoty zmrznou a popraskají. Pelety suchého ledu pak se svojí vysokou rychlostí nečistoty snadno odstraní. Obzvláště účinná metoda, kterou lze odstranit téměř jakoukoliv nečistotu šetrně vůči materiálu.
Od oxidu uhličitého k ledu
Při výrobním procesu plyne tekutý oxid uhličitý v tlakových cylindrech peletizéru a je na základě poklesu tlaku zpevněn na sníh suchého ledu. Ten je pak hydraulickým cylindrem zhuštěn a slisován extruzní deskou. Takto vzniklé tyčinky suchého ledu se následně rozlomí na pelety.
Čistota ve všech oblastech.
Kärcher Ice Blaster vyjdou zcela bez čisticích prostředků nebo bez chemických přísad. Mohou být bez problémů použity i v oblastech, kde je čištění vodou nebo pískem zákonem zakázáno. Vzhledem k tomu, že se pelety beze zbytku rozpustí, nevzniká tak žádná odpadní voda. Pelety suchého ledu mohou být vyrobeny během okamžiku s pomocí výkonných peletizérů suchého ledu Kärcher.
Ocelářský, kovodělný a strojírenský průmysl
Základní a údržbové čištění výrobních strojů, svařovacích robotů, pásových dopravníků a lakovacích zařízení jde se zařízeními Ice Blastern od Kärcheru velmi rychle od ruky.
Tiskařské provozy
Po otryskávání suchým ledem vypadají všechny vyčištěné tlakové stroje a cylindry, nářadí atd. opět jako nové.
Dřevárenský a elektrárenský průmysl
Otryskávání suchým ledem je také ideální pro čištění dřevoobráběcích strojů, generátorů, turbín, spínacích skříní atd.
Plastový a balírenský průmysl
Zařízení na otryskávání suchým ledem zbaví vstřikovací formy a výrobní linky silikonu, gumy a barev, laků a mnoho ostatních nečistot.
Automobilový průmysl, slévárny a vstřikovny plastů
Naše čističe suchým ledem odstraní ze všech možných dílů a polotovarů zbytky pojiv a uvolňovacích činidel. Zbytky silikonu, gumy, barev, laků a usazenin lze ze vstřikovacích forem, nářadí a celých výrobních linek beze všeho odstranit. Vše zůstane čisté bez zanechání stop.
Potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl
Se zařízením Ice Blaster zbavíte plnicí a míchací zařízení, výrobní linky a ovládací systémy stejně jako nádrže a pece zbytků z koksování, spálenin stejně jako vytvořených krust, tuku a škrobů.
Papírenský průmysl
V papírenském průmyslu se v zařízeních usazuje klih, vápník, prach a celulóza. Výsledkem jsou výpadky strojů a ztráty kvality. Zařízení čištěná suchým ledem jsou rychleji čistá a tím i rychleji znovu použitelná.
Komuny a obce
Graffiti a žvýkačky: Problém mnoha měst a obcí. Zde je žádoucí metoda čištění, která vyčistí zdi a povrchy důkladně, ale zároveň šetrně vůči materiálu - tak jako zařízení Ice Blaster od Kärcheru. Ta odstraní nečistoty, aniž by poškodila podkladový materiál.
Jak důležitá je kvalita suchého ledu?
Zkušenost ukázala, že s čerstvě vyrobenými peletami suchého ledu lze čistit výrazně lépe a rychleji. Proto je při otryskávání suchým ledem velmi podstatné, aby se vždy používal co nejčerstvější suchý led.
Několik dní starý suchý led ztrácí na hustotě a tím se snižuje jeho čisticí výkon. Výsledek je takový, že na vyčištění určité plochy je potřeba více suchého ledu. Mimoto suchý led nepřetržitě sublimuje. To znamená, že např. z původních 100 kg pelet suchého ledu po jednom dni zbyde jen cca 92 kg.
Šetrnost otryskávání suchým ledem vůči životnímu prostředí.
Žádné nebezpečné látky
Při otryskávání suchým ledem se nepoužívají žádné jedovaté či ekologicky škodlivé chemikálie nebo ředidla. Nevznikají tak žádné jedovaté nebo zdraví ohrožující výpary. Zaměstnanci tak nejsou ohroženi používáním nebezpečných a zdraví škodlivých látek.
Snadná likvidace
Při otryskávání suchým ledem nezůstávají žádné zbytky otryskávacích prostředků. Uvolněné nečistoty padají k zemi a mohou se tak smést. Zlikvidovány musejí být pouze spadané nečistoty. Pokud se však naopak použití chemikálie a ředidla, zůstává toxický odpad, který musí být draze zlikvidován.
Žádné druhotné odpady
Při otryskávání pískem, sodou nebo vodou se samotný použitý otryskávací prostředek stává problematickým odpadem, pokud jím byly odstraněny nebezpečné nečistoty. Napadne tak velké množství druhotných odpadů, které se eventuálně musí velmi složitě a nákladně zlikvidovat.
Výroba oxidu uhličitého
CO2 je vedlejším produktem dalších výrobních procesů v průmyslu. Oxid uhličitý například vzniká při propláchnutí CO2 při syntéze amoniaku, methanolu. Velká část použitého CO2 se získá ze surového plynu oxidu uhličitého, který se vyskytuje jako odpadní plyn při chemickém zpracování zemního plynu a ropy. Dále vzniká oxid uhličitý při spalovacích procesech v elektrárnách nebo při kvašení.
V průmyslových zemích se proto CO2 již nevyrábí samostatně/extra a spalování fosilních paliv k získání CO2 tak již zcela vymizelo.
Bezpečnostní vybavení.
K otryskávání suchým ledem je potřeba následujících ochranných pomůcek.
Ochrana sluchu
Vzhledem k tomu, že hladina hluku při otryskávání suchým ledem t. č. leží vysoko nad 85 dB(A), musí se nosit ochrana sluchu.
Ochranné rukavice
Pro ochranu před omrzlinami způsobenými peletami suchého ledu se doporučuje nošení ochranných rukavic.
Ochranné brýle
Pro ochranu očí před odletujícími částečkami se doporučuje nošení ochranných brýlí. Doporučuje se i kompletní sada ochranné helmy s chrániči sluchu a štítem.
Ochrana dýchacích cest
Vždy v závislosti na vzniku prachu, popř. vzniklé koncentraci CO2 je nezbytné nošení lehčí nebo silnější ochrany dýchacích cest.
Detektor oxidu uhličitého
K detekci CO2-koncentrace ve vdechovaném vzduchu by měl otryskávací personál nosit osobní CO2-detektor. Tento spustí alarm při překročení kritické koncentrace.
