ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY

Zavlažování zahrady Kärcher přináší potřebný déšť na vaši zahradu. Vzájemně sladěná čerpadla s produkty zavlažování jsou vyrobené s ohledem na ekologické zacházení s přírodními zdroji. Inovativní řešení zalévacích automatů, časovačů a senzorů zaručí, že zaléváte přesně takovým množstvím vody, jaké rostliny potřebují k růstu. Pro vaši radost ze zahradničení nabízí Kärcher postřikovače, pistole, zavlažovače, hadice, zavlažovací automaty a časovače, hadicové spojky a rozbočky a úložné systémy

Podkategorie zavlažovacích systémů:

Automatické zavlažování

Zavlažovací pistole a tyče

Zahradní zavlažovače

Kärcher Rain System™

Zahradní hadice

Držáky a vozíky na hadice

Hadicové spojky a rozdělovače

Prodloužená záruka hadicové držáky

Prodloužená záruka pro váš nový systém skladování hadic Kärcher

Nakupte a získejte zdarma záruku na hadicové boxy, hadicové vozíky, hadicové navijáky a hadicové věšáky na 5 let!

Více o záruce

Přehled zavlažovacích systémů Kärcher

U nás najdete vše pro kvalitní, úsporné a bezpracné zalévání zahrady. 

Automatické zavlažování Kärcher

Automatické zavlažování

Ani na dovolené si nemusíte dělat starosti o svou zahradu: zavlažovací automat Kärcher řídí celý systém zavlažování přesně podle plánu.

Zobrazit automatické zavlažování

Postřikovací a zalévací tyče

Postřikovače a zalévací tyče

Zahradní zavlažovače a zalévací tyče Kärcher přesvědčí ergonomickým designem a vysokým komfortem obsluhy. Lze nastavit různé síly proudu a rozprašování vody.

Zobrazit zalévací tyče

Zavlažovače a rozstřikovače Kärcher

Zavlažovače

Zavlažovat do všech rohů: Díky našemu bohatému výběru rozprašovacích zavlažovačů naleznete vždy správné řešení pro zahrady velké nebo malé, rovné i ve svahu.

Zobrazit zavlažovače

 

Kärcher Rain System

Kärcher Rain System®

Nový Kärcher Rain System® ideálně zakomponujete mezi keře i do zeleninových nebo květinových záhonů. Voda se beze ztrát dostane přesně tam, kde jí je zapotřebí, což je šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i vašemu rozpočtu.

Zobrazit Kärcher Rain System®

Zahradní hadice Karcher

Zahradní hadice

Zahradní hadice Kärcher jsou extrémně robustní a odolné proti zlomení. V péči o zahradu nestojí nic v cestě!

Zobrazit zahradní hadice

Hadicové vozíky Karcher

Držáky a vozíky na hadice

Nová volnost pohybu: Konečně lze hadici po zahradě přepravovat pohodlně bez zbytečné námahy. Praktické a robustní jsou i držáky na zahradní hadici, které lze připevnit na zeď.

Zobrazit držáky a vozíky na hadice

Hadicové spojky a rozdělovače

Systém připojení hadic

Připojit, spojit, odpojit a opravit: Pro všechny běžné systémy a průměry hadic má firma Kärcher v nabídce vhodné spojovací i rozbočovací díly.

Zobrazit hadicové spojky a rozdělovače

Ekologické zavlažování zahrady od Kärcher

Díky inteligentní a efektivní technologii Kärcher v kombinaci s plně kompatibilním sortimentem můžete zodpovědně využívat přírodní zdroje.

Úspora energie Karcher

Úspora elektřiny

Vysoce kvalitní čerpadla Kärcher jsou ideální pro alternativní zdroje vody. Čerpadla se podle potřeby automaticky zapínají a vypínají. Vícestupňová čerpadla poskytují vyšší výkon a účinnost a nižší hladiny hluku. Poskytují stejný průtok jako konvenční trysková čerpadla, ale spotřebují o 30% méně energie. 

 

Úspora vody

Úspora vody

Řídící jednotka Water Controller Duo Smart nabízí flexibilní možnosti nastavení zavlažování a přizpůsobí se potřebám vaší zahrady. Přístroj lze snadno ovládat pomocí aplikace nebo hlasového ovládání. Využívá údaje o počasí v reálném čase, umožňuje efektivní zavlažování a šetří vodu.

Zodpovědný výběr materiálů

Zodpovědný výběr materiálů

Kärcher klade velký důraz na pečlivý výběr materiálů a vyhýbá se látkám, jako jsou ftaláty a těžké kovy, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Další výhody: Hadice, které byly optimalizovány z hlediska funkčnosti a manipulace, jsou robustní, pružné a odolné proti zauzlení.

Cílená zálivka

Cílená zálivka

Nový systém Kärcher Rain System® se orientuje přesně na potřeby vašich rostlin a dokonale se mísí s živými ploty, křovinami, zeleninovými záhony a květinovými záhony. Voda je dodávána pouze do určených oblastí, které to vyžadují. Rovnoměrné rozložení tlaku umožňuje stejné zalévání i ve vzdálenosti 50 metrů.

Videonávody a tipy k zavlažování Kärcher

Chcete vědět jak funguje zavlažovací systém Kärcher?
Klikněte na obrázek náhledu a zobrazte zařízení v akci.

Hadicové vozíky

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Kärcher Rain System®

Hadicové navijáky

Boxy na hadice

Univerzální hadicová spojka

WT 5 water timer

