ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY
Zavlažování zahrady Kärcher přináší potřebný déšť na vaši zahradu. Vzájemně sladěná čerpadla s produkty zavlažování jsou vyrobené s ohledem na ekologické zacházení s přírodními zdroji. Inovativní řešení zalévacích automatů, časovačů a senzorů zaručí, že zaléváte přesně takovým množstvím vody, jaké rostliny potřebují k růstu. Pro vaši radost ze zahradničení nabízí Kärcher postřikovače, pistole, zavlažovače, hadice, zavlažovací automaty a časovače, hadicové spojky a rozbočky a úložné systémy.
Podkategorie zavlažovacích systémů:
Přehled zavlažovacích systémů Kärcher
U nás najdete vše pro kvalitní, úsporné a bezpracné zalévání zahrady.
Automatické zavlažování
Ani na dovolené si nemusíte dělat starosti o svou zahradu: zavlažovací automat Kärcher řídí celý systém zavlažování přesně podle plánu.
Postřikovače a zalévací tyče
Zahradní zavlažovače a zalévací tyče Kärcher přesvědčí ergonomickým designem a vysokým komfortem obsluhy. Lze nastavit různé síly proudu a rozprašování vody.
Zavlažovače
Zavlažovat do všech rohů: Díky našemu bohatému výběru rozprašovacích zavlažovačů naleznete vždy správné řešení pro zahrady velké nebo malé, rovné i ve svahu.
Kärcher Rain System®
Nový Kärcher Rain System® ideálně zakomponujete mezi keře i do zeleninových nebo květinových záhonů. Voda se beze ztrát dostane přesně tam, kde jí je zapotřebí, což je šetrné nejen k životnímu prostředí, ale i vašemu rozpočtu.
Zahradní hadice
Zahradní hadice Kärcher jsou extrémně robustní a odolné proti zlomení. V péči o zahradu nestojí nic v cestě!
Držáky a vozíky na hadice
Nová volnost pohybu: Konečně lze hadici po zahradě přepravovat pohodlně bez zbytečné námahy. Praktické a robustní jsou i držáky na zahradní hadici, které lze připevnit na zeď.
Systém připojení hadic
Připojit, spojit, odpojit a opravit: Pro všechny běžné systémy a průměry hadic má firma Kärcher v nabídce vhodné spojovací i rozbočovací díly.
Ekologické zavlažování zahrady od Kärcher
Díky inteligentní a efektivní technologii Kärcher v kombinaci s plně kompatibilním sortimentem můžete zodpovědně využívat přírodní zdroje.
Úspora elektřiny
Vysoce kvalitní čerpadla Kärcher jsou ideální pro alternativní zdroje vody. Čerpadla se podle potřeby automaticky zapínají a vypínají. Vícestupňová čerpadla poskytují vyšší výkon a účinnost a nižší hladiny hluku. Poskytují stejný průtok jako konvenční trysková čerpadla, ale spotřebují o 30% méně energie.
Úspora vody
Řídící jednotka Water Controller Duo Smart nabízí flexibilní možnosti nastavení zavlažování a přizpůsobí se potřebám vaší zahrady. Přístroj lze snadno ovládat pomocí aplikace nebo hlasového ovládání. Využívá údaje o počasí v reálném čase, umožňuje efektivní zavlažování a šetří vodu.
Zodpovědný výběr materiálů
Kärcher klade velký důraz na pečlivý výběr materiálů a vyhýbá se látkám, jako jsou ftaláty a těžké kovy, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Další výhody: Hadice, které byly optimalizovány z hlediska funkčnosti a manipulace, jsou robustní, pružné a odolné proti zauzlení.
Cílená zálivka
Nový systém Kärcher Rain System® se orientuje přesně na potřeby vašich rostlin a dokonale se mísí s živými ploty, křovinami, zeleninovými záhony a květinovými záhony. Voda je dodávána pouze do určených oblastí, které to vyžadují. Rovnoměrné rozložení tlaku umožňuje stejné zalévání i ve vzdálenosti 50 metrů.
WT 5 water timer
