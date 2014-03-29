ZAHRADNÍ ZAVLAŽOVAČE

Rozmanitý výběr rozprašovacích zavlažovačů nabízí optimální řešení pro každou zahradu – ať velkou nebo malou, rovnou nebo ve svahu. S jedinečnou ochranou proti rozstřiku řady obdélníkových zavlažovačů je jejich umístění a nastavení ještě jednodušší. Všechny modely je možné bez námahy připojit na zahradní hadici a jsou i kompatibilní se všemi běžnými západkovými systémy.


Výhody obdélníkových zavlažovačů

Technika, která tryská nápady


S jedinečnou ochranou proti rozstřiku řady obdélníkových zavlažovačů je jejich instalace ještě snazší. Nepříjemné běhání sem a tam mezi vodovodním kohoutkem a zavlažovačem odpadá.

Snadno naleznete správnou polohu pro váš zavlažovač – aniž byste se přitom namočili! Všechny modely lze bez problémů připojit na zahradní hadici a tím jsou kompatibilní se všemi dostupnými západkovými systémy.

Zavlažovač (sprinkler) pro zavlažování trávníků

Obdélníkový zavlažovač

Plynule nastavitelná zavlažovaná plocha – max. do 320 m².

Sprinkler zavlažování trávníků ochrana proti ostřiku

Hezky v suchu

Zavlažovanou plochu a množství vody lze pohodlně nastavit hezky v suchu.

Zavlažovač zavlažování trávníků ochrana proti ostřiku

Komfortní nastavení

Ochrana proti rozstřiku chrání uživatele při nastavení zavlažovače.

Sprinkler zavlažování trávníků

Variabilní šířka kropení

Vypnutím trysek lze regulovat šířku kropení.

Zavlažovače dle plochy

1. Obdélníkové zavlažovače

Obdélníkový zavlažovač OS 3.220

Obdélníkový zavlažovač OS 3.220

Plynulé nastavení dosahu

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 S

S nastavitelným průtokem vody.

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV

Obdélníkový zavlažovač OS 5.320 SV

S regulací šířky kropení, nastavitelným průtokem vody a ochranou proti postříkání.

2. Kruhové zavlažovače

Kruhový zavlažovač RS 120/2

Kruhový zavlažovač RS 120/2

S nastavitelným úhlem postřiku.

Kruhový zavlažovač RS 130/3

Kruhový zavlažovač RS 130/3

Kovová ramena.

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Spike

Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad.

Impulsní, kruhový, sektorový zavlažovač PS 300

Impulsní, kruhový, sektorový zavlažovač PS 300

Nastavitelný úhel kropení, robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad.

3. Plošné (obdélníkové i kruhové) zavlažovače

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario

Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario

Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad, doplňkový adaptér k zavlažování obdélníkových ploch.

Multifunkční plošný postřikovač MS 100

Multifunkční plošný postřikovač MS 100

Různé formy zavlažování díky 6 různým tvarům trysek, smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti.

