Obdélníkový zavlažovač OS 3.220
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 k zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. Plynulé nastavení dosahu. Převodovka s mimořádně dlouhou životností. Maximální plocha kropení: 220 m².
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 k zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. Dosah lze dle potřeby plynule nastavit – a to při maximální ploše kropení o 220 m2. Inovativní rozprašovač je vybaven převodovkou s mimořádně dlouhou životností. Nové zahradní zavlažovače od Kärcheru nyní poskytují ještě vyšší obslužný komfort pro uživatele. Jsou vybaveny integrovanou ochranou proti postříkání SplashGuard a samozřejmě osvědčeným zacvakávacím systémem, který usnadňuje připojení k zahradní hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Plynulé nastavení dosahuPro cílené zavlažování
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojetiPro snadné skladování/zavěšení.
Zahrnuje čisticí jehluPro snadné čištění trysek
Převodovka s mimořádně dlouhou životností
- Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Specifikace
Technické údaje
|Plocha pokropení (2 bar)
|45 - 120 m²
|Plocha pokropení (4 bar)
|80 - 220 m²
|Šířka rozstřiku (2 bar) (m)
|9
|Šířka rozstřiku (4 bar) (m)
|13
|Pokrytí plochy (2 bar) (m)
|5 - 14
|Pokrytí plochy (4 bar) (m)
|6 - 17
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 136 x 86
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly Obdélníkový zavlažovač OS 3.220
