Obdélníkový zavlažovač OS 3.220

Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 k zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. Plynulé nastavení dosahu. Převodovka s mimořádně dlouhou životností. Maximální plocha kropení: 220 m².

Obdélníkový zavlažovač OS 3.220 k zavlažování středně velkých a velkých ploch a zahrad. Dosah lze dle potřeby plynule nastavit – a to při maximální ploše kropení o 220 m2. Inovativní rozprašovač je vybaven převodovkou s mimořádně dlouhou životností. Nové zahradní zavlažovače od Kärcheru nyní poskytují ještě vyšší obslužný komfort pro uživatele. Jsou vybaveny integrovanou ochranou proti postříkání SplashGuard a samozřejmě osvědčeným zacvakávacím systémem, který usnadňuje připojení k zahradní hadici.

Charakteristické znaky a výhody
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220: Plynulé nastavení dosahu
Plynulé nastavení dosahu
Pro cílené zavlažování
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220: Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
Pro snadné skladování/zavěšení.
Obdélníkový zavlažovač OS 3.220: Zahrnuje čisticí jehlu
Zahrnuje čisticí jehlu
Pro snadné čištění trysek
Převodovka s mimořádně dlouhou životností
  • Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Specifikace

Technické údaje

Plocha pokropení (2 bar) 45 - 120 m²
Plocha pokropení (4 bar) 80 - 220 m²
Šířka rozstřiku (2 bar) (m) 9
Šířka rozstřiku (4 bar) (m) 13
Pokrytí plochy (2 bar) (m) 5 - 14
Pokrytí plochy (4 bar) (m) 6 - 17
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 450 x 136 x 86
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Trávník
  • Střední až velké plochy
Příslušenství
Náhradní díly Obdélníkový zavlažovač OS 3.220

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

