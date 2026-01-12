Zavlažovací hodiny WT 4
Snadno programovatelné zavlažovací hodiny pro zavlažování dle potřeby. Zavlažování začíná a ukončí se v nastavený čas. S odnímatelným obslužným dílem. S kohoutovou přípojkou a předfiltrem.
K cílenému zavlažování dle potřeby: nový zavlažovací automat Kärcher WT 4 je velmi snadné naprogramovat. Díky odnímatelnému obslužnému dílu, velkým regulátorům a přehledné spínací ploše lze provést programování snadno a bez námahy. Maximání doba zavlažování je 120 minut. Každý proces zavlažování začíná a končí přesně a automaticky v naprogramovanou dobu. Včetně přípojky ke kohoutu a předsazeného filtru, nezbytná 9voltová alkalická baterie není součástí dodávky. Vaše zavlažování se zavlažovacím automatem Kärcher začíná a končí automaticky v předem nastavitelnou dobu. Voda tedy proudí jen tehdy, když je to opravdu nutné, což uspoří peníze a ochrání životní prostředí. Zavlažovací automaty Kärcher jsou kompatibilní se všemi známými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Individuální programováníPro zavlažování dle potřeby
Automatické zapínání/vypínáníPro cílené zavlažování
Odnímatelný displejPro komfortní programování
Přípojka na vodovodní kohoutek včetně předsazeného filtru
Kontrolka pro programování a stav baterie
Možnost manuálního zavlažování
Max. doba zavlažování: 120 min
Nastavitelná doba spuštění
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|115 x 120 x 125
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Obsah balení
- Baterie součástí dodávky: ne
Vybavení
- Baterie potřebné
- Počet baterií: 1 x 9 V Blok
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Kácení malých stromů
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací hodiny WT 4
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
