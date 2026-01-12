Zavlažovací hodiny WT 4

Snadno programovatelné zavlažovací hodiny pro zavlažování dle potřeby. Zavlažování začíná a ukončí se v nastavený čas. S odnímatelným obslužným dílem. S kohoutovou přípojkou a předfiltrem.

K cílenému zavlažování dle potřeby: nový zavlažovací automat Kärcher WT 4 je velmi snadné naprogramovat. Díky odnímatelnému obslužnému dílu, velkým regulátorům a přehledné spínací ploše lze provést programování snadno a bez námahy. Maximání doba zavlažování je 120 minut. Každý proces zavlažování začíná a končí přesně a automaticky v naprogramovanou dobu. Včetně přípojky ke kohoutu a předsazeného filtru, nezbytná 9voltová alkalická baterie není součástí dodávky. Vaše zavlažování se zavlažovacím automatem Kärcher začíná a končí automaticky v předem nastavitelnou dobu. Voda tedy proudí jen tehdy, když je to opravdu nutné, což uspoří peníze a ochrání životní prostředí. Zavlažovací automaty Kärcher jsou kompatibilní se všemi známými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Zavlažovací hodiny WT 4: Individuální programování
Individuální programování
Pro zavlažování dle potřeby
Zavlažovací hodiny WT 4: Automatické zapínání/vypínání
Automatické zapínání/vypínání
Pro cílené zavlažování
Zavlažovací hodiny WT 4: Odnímatelný displej
Odnímatelný displej
Pro komfortní programování
Přípojka na vodovodní kohoutek včetně předsazeného filtru
Kontrolka pro programování a stav baterie
Možnost manuálního zavlažování
Max. doba zavlažování: 120 min
Nastavitelná doba spuštění
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 115 x 120 x 125

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Obsah balení

  • Baterie součástí dodávky: ne

Vybavení

  • Baterie potřebné
  • Počet baterií: 1 x 9 V Blok

Videa

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Kácení malých stromů
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
Příslušenství
Náhradní díly Zavlažovací hodiny WT 4

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.