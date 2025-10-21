Mobilní AKU tlakové myčky
Proč se obklopovat nečistotami kolem sebe, když můžete okamžitě znovu vytvořit WOW efekt? Mobilní či přenosné tlakové myčky představují lehké, kompaktní zařízení středního a nízkého tlaku a umožní vám rychle a šetrně čistit kola, kempingový nábytek, kočárky, dětské vozíky, turistické boty, psy a mnoho dalšího, aniž byste museli spoléhat na připojení k elektrické síti či vodovodnímu potrubí. A to i na samotném konci světa. Díky výkonným lithium-iontovým bateriím a nádrži na vodu či sacímu hadici může být všechno znovu vyčištěno tam, kde to často dává největší smysl: přímo na místě a ihned.
Mobilní AKU tlakové myčky Kärcher: Kompletní sortiment
Která mobilní myčka bude ta pravá pro vás?
Udržujte čistotu i na cestách
Už nikdy na cesty bez mého Kärcheru: bez ohledu na to, kde jste, nemusíte se vzdávat čistoty. Když jste venku, modely OC Foldable s baterií a vodní nádržkou poskytují nízký tlak ideální k rychlému čištění bot, kočárků, kol nebo dokonce psů.
S našimi přenosnými ručními tlakovými myčkami lze vodu odebírat buď z kohoutku, nebo pomocí sací hadice z alternativních zdrojů, jako je například vodní sud. Jedna baterie nyní poskytuje veškerou flexibilitu a sílu potřebnou k obnovení úžasu téměř kdekoli.
OC 6-18 Premium
Čistý. Kdekoliv. Kdykoli.
Nikde v dohledu není žádná elektrická zásuvka ani kohoutek, ale kola nebo zahradní nábytek potřebují rychlou péči, aby jim vrátil WOW efekt? Se středotlakými myčkami OC 6-18 Premium Battery Set je to snadné.
Mobilní čistič pro čištění středním tlakem
S výkonnou 18V výměnnou baterií Kärcher Battery Power a 12litrovým vozíkem na vodu má mobilní myčka vše co potřebuje k efektivnímu čištění středním tlakem. Díky velmi chytré hadicové přípojce lze vodu odebírat doma z kohoutku nebo dokonce čerpat z alternativních zdrojů vody pomocí volitelně dostupné sací hadice.
KHB 6 Battery
Tlakové čištění bez omezení kabelu
Ať už je to malá plocha kolem domu, zahradní nábytek, kolo nebo psí bouda, která potřebuje vyčistit, ruční mobilní myčka jsou připraveny do akce!
Síla ručního čištění
Tato kompaktní a lehká ruční tlaková myčka na 18V výměnnou baterii nepotřebuje připojení k napájení ani přístrojovou jednotku. Jednoduše ji popadnete, nasadíte hadici a dokonale vyvážená plochá tryska s přesně kalibrovaným středním tlakem začne působit své kouzlo. Práce je hotová bleskově!
OC 3 Foldable
Čistota na cestách
Aku modely mobilních tlakových myček poskytují nízký tlak pro jemné čištění bot, kočárků, jízdních kol a dokonce i psů. Ideální na cesty díky nádržíi na vodu a celou řadou příslušenství, jako je kuželová tryska nebo sací hadice. A samozřejmostí je i výkonná lithium-iontová baterie.
Malé rozměry, skvělý čisticí výkon: s nízkotlakým čističem OC 3 Foldable již není třeba se smiřovat s nečistotami – WOW efekt lze špinavým předmětům obnovit přímo ihned na místě.
Mobilní úklid, který je opravdu mobilní. S rozšířenou flexibilní nádrží se kompaktní nízkotlaký čistič stává obrovským pomocníkem, pokud jde o rychlé čištění kempingového vybavení, jízdních kol, domácích mazlíčků a mnoho dalšího. S kapacitou až 8 litrů, výkonnou lithium-iontovou baterií a širokou škálou příslušenství lze rychle obnovit pořádek i ve volné přírodě.
OC 4
WOW na cesty
Aku modely mobilních tlakových myček poskytují nízký tlak pro jemné čištění bot, kočárků, jízdních kol a dokonce i psů. Ideální na cesty, s nádrží na vodu a celou řadou příslušenství, jako je kuželová tryska nebo sací hadice. A samozřejmě výkonná lithium-iontová baterie.
Naše tlakové myčky s vysokým tlakem
Někdy je potřeba vzít nečistoty pořádným tlakem. Podívejte se na naši širokou nabídku tlakových myček s vysokým tlakem. Najdete zde řešení pro každou situaci: od kompaktních tlakových myček, až po tlakové myčky s opravdu vysokým tlakem a motorem chlazeným vodou, které zvládnout odpracovat opravdu pořádný kus práce!
Za kvalitou si navíc stojíme a proto na tlakové myčky třídy K nabízíme akci ve formě prodloužené záruky zdarma.
