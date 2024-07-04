ČISTICÍ A ÚKLIDOVÉ STROJE PRO KOMERČNÍ OBLAST
Kärcher nabízí prodej a servis průmyslové čisticí a úklidové techniky, včetně příslušenství a čisticích prostředků. Spolehnout se můžete na vysoký výkon i kvalitu. Přinášíme také spoustu inovací, které šetří především váš čas, námahu i náklady.
To nejzajímavější z Professional:
Nepřehlédněte ani tyto kategorie:
Kärcher servis Professional
Blízkost k zákazníkům pro nás znamená, že jsme rychle u Vás - po celé České republice, je jedno, kdy a kde.
Řešení pro cílové skupiny
Čisticí úkoly jsou součástí průmyslu i živností. Náš rozsáhlý sortiment jsme přizpůsobili vašim požadavkům.
Čištění v průmyslu
Vy máte čistící výzvy. My vám poradíme, které produkty Kärcher jsou nejefektivnější a nejhospodárnější pro váš provoz.
NOVINKY KÄRCHER PROFESSIONAL
04.07.2024
Kärcher získal prestižní ocenění iF Design Award 2024 za svůj autonomní čistič podlah KIRA B 50
Mycí robot KIRA B 50 byl oceněn za inovativní design a funkčnost v kategorii Industry. iF Design Award, jeden z nejvýznamnějších designových ocenění na světě, vybírá vítěze z téměř 11 000 přihlášek z 72 zemí.
01.07.2024
Nepřehlédněte kategorii: Řešení pro čištění fasád a solárních panelů
Představujeme komplexní systémové řešení Kärcher pro čištění fasád, oken, podlah a solárních panelů.
04.06.2024
Představujeme novou generaci podlahového mycího stroje B 50 W
Kompaktní podlahový mycí stroj typu Walk behind s odsáváním Kärcher B 50 W je ideálním zařízením pro efektivní čištění podlah i v mimořádně úzkých prostorech.
Čištění a mytí solárních panelů
Příslušenství pro vysokotlaké čističe - systém pro čištění solárních modulů iSolar. S kartáčem iSolar, což je systém s rotujícími kartáči připevněný na teleskopické tyči, lze v závislosti na verzi šetrně vyčistit až 1.500 m² modulových ploch.
Jak ekologicky a efektivně odstranit plevel?
Účinné nakládání s plevely je neustálou výzvou. Pro tento účel existují chemické výrobky, ale ty jsou často škodlivé pro životní prostředí a jejich použití ve veřejných prostorách je omezené. Jemná metoda bez poškození životního prostředí nebo povrchů ale přeci jen existuje.
Jakou techniku na udržení čistoty na farmě?
V zemědělství se všeobecně potýkáme s velkým množstvím nečistot a vysokou prašností. Proto přinášíme tipy na vhodnou techniku a na jaké úkony se vyplatí jí nasadit.
Řešení pro čištění ultra vysokým tlakem - stroje WOMA
Společnost WOMA (Pty) Ltd. - Kärcher Group, je již po více než 50 let jedním z nejvýznamnějších výrobců dodávajících inovativní výrobky pro průmyslové obory využívající vysokotlaké vodní paprsky o síle až 3000 bar.
Jak na hygienu na pracovišti?
Poradíme vám, jak pečovat o společné prostory, na jaká místa se zaměřit a jaké metody čištění a dezinfekce použít na dané povrchy a zvýšit tak hygienické standardy na vašem pracovišti. Protože zdraví zaměstnanců je vždy na prvním místě.
NEWSLETTER KÄRCHER PROFESSIONAL
Od profesionálů, pro profesionály.
Vstupte do světa Kärcher Professional
- ✓ Přehled o aktuálních slevových i speciálních nabídkách.
- ✓ Novinky ze světa profesionálního čištění a úklidu.
- ✓ Know-how a praktické informace.
*Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.