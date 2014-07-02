ČISTIČE KOBERCŮ, EXTRAKTORY - TEPOVAČE

Čističe koberců Kärcher zajistí prvotřídní péči o textilní povrchy všeho druhu. Čistí do hloubky vláken a spolehlivě odstraní skvrny i zašlapanou špínu. Oceníte je také při údržbě čalounění v automobilech a hotelových pokojích.

Nabízíme řešení pro každého: Výkonné extraktory zbaví podlahy nečistot a mastnoty. S úklidem větších ploch vám pomůžou automaty na čištění koberců. Vysoušeče koberců pak urychlí schnutí umytých povrchů.

Vybírat můžete z těchto kategorií produktů:

Extraktory

Profesionální tepovače Kärcher si poradí nejen s čištěním koberců, ale i čalounění. Potěší vás vysokým výkonem i snadným ovládáním. Navíc zanechávají pouze minimální vlhkost, takže můžete povrchy záhy znovu použít.

Zobrazit extraktory

Automaty na čištění koberců

Stroje na čištění koberců usnadní údržbu rozlehlých prostor. Uklízejí rovnoměrně a rychle, takže šetří čas i náklady za úklid. Odstraní odolné nečistoty, mastnotu i skvrny. A díky ergonomickému designu se také jednoduše ovládají.

Zobrazit automaty

Vysoušeče koberců

Vysoušeče koberců Kärcher urychlí schnutí textilních povrchů po úklidu, aby je mohli vaši zákazníci znovu použít. Výkonné a ergonomické stroje oceníte také při sušení místností, které poškodila voda. Zařízení pracují velmi tiše, takže neruší okolí.

Zobrazit vysoušeče

Perfektní čistota vždy a všude

Koberce i čalounění ve veřejných prostorách dostávají dennodenně zabrat. Proto si zaslouží tu nejlepší péči. Čističe na koberce Kärcher odstraní z vláken špínu i mastnotu a zanechají textilní povrchy jako nové. Kromě čištění koberců navíc zvládají také údržbu čalounění a tvrdých podlah.

Příklady oblastí využití

Veřejné budovy

Podlahy na rušných místech vyžadují pravidelnou údržbu. Kärcher čističe na koberce zajistí hloubkové čištění vláken a odstraní i zašlapanou špínu.

Hotely a gastronomie

V pohostinství se na čistotu a hygienu kladou ty nejvyšší nároky. Čističe koberců Kärcher vám je pomohou splnit.

Kanceláře a obchodní prostory

Zajistěte svým zaměstnancům maximální komfort a příjemné pracovní podmínky. Získejte si zákazníky krásnými prodejnami, které se blyští čistotou.

Čištění vozidel

Váš personál tráví na cestách mnoho času. Profesionální tepovače Kärcher vyčistí namáhané čalounění vozů – a zaměstnanci se tak budou do auta těšit.

Prostředky na čištění koberců a čalounění

Naše čističe koberců dosahují nejlepších výsledků při použití čistidel Kärcher s technologií iCapsol. Tento detergent uvolní nečistoty z hloubky vláken a zapouzdří je, takže se z koberce snadno vysají. Podlahu zanechá perfektně čistou – navíc pohlcuje pachy a uvolňuje příjemnou vůni. Umytý koberec rovněž velmi rychle schne.

Novinka: první bateriový tepovač Kärcher

Světový unikát: profesionální aku tepovač Puzzi 9/1 Bp

 

Prvotřídní výkon i bez kabelů

Mobilní aku extraktor Puzzi 9/1 Bp dokonale vyčistí koberce i čalounění. Překvapí vysokým sacím výkonem i jednoduchým ovládáním. Poradí si s úklidem hotelových pokojů i interiéru vozu. Navíc uklízí velmi tiše, takže nerušíte hosty.

Zařízení nepotřebuje žádné kabely, takže s ním snadno vysajete i schodiště a hůře dostupná místa. Provoz tepovače zajišťuje silná 36V baterie, která vás upozorní, když potřebuje dobít. Díky ergonomickému designu a nízké hmotnosti se čistič koberců také lehce přenáší.

 

Více informací

Potřebujete poradit s výběrem čistícího stroje na koberce?

Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.

