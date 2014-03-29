Tepovače
Skutečně čisté koberce i bez náročného drhnutí a dlouhého schnutí? Vsaďte na vysoce hygienické čistění s tepovači Kärcher, které dokáží nahradit i klasický vysavač a poradí si se suchým i vlhkými nečistotami na pohovkách, čalounění, matracích, autosedačkách, kobercových podlahách i kusových kobercích. Ideální do domácností se zvířaty, dětmi a alergiky, kde vytvářejí bezpečný prostor pro život. Nepřehlédněte v naší nabídce novinku aku tepovače (produkty s označením battery).
Bojujete doma s alergiemi? Tepovače Kärcher přináší certifikovanou úlevu.
Jako první na trhu získaly naše vybrané tepovače prestižní pečeť kvality ECARF.
Tepovače Kärcher: Kompletní sortiment
Originální příslušenství a náhradní díly
> Čisticí prostředky pro tepovače
Kdykoliv opět čisté koberce i čalounění
CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ PRO ALERGIKY
Zažijte novou úroveň čistoty s našimi tepovači s nástřikovou extrakcí, které byly oficiálně certifikovány jako vhodné pro alergiky renomovanou European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) v Berlíně.
Pečeť ECARF je od roku 2006 mezinárodně uznávanou a důvěryhodnou známkou kvality pro výrobky, které prokazatelně zlepšují život alergiků. Tato certifikace je důkazem, že naše tepovače s nástřikovou extrakcí nejen čistí, ale také aktivně přispívají ke zdravějšímu vnitřnímu prostředí. Bylo vědecky prokázáno, že:
- aktivně odstraňují alergeny z koberců, čalounění i ze vzduchu,
- bezpečně zachycují spouštěče, jako jsou pyl a prach, a tím poskytují dlouhodobou úlevu od příznaků senné rýmy a astmatu,
- pomáhají vám i vaší rodině vytvořit hygienický domov a zlepšit kvalitu života.
Platí pro modely SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 a SE 4 (výhradně při použití nástřikové extrakce).
IDEÁLNÍ PRO RODINY A MILOVNÍKY DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
S tepovačem Kärcher se už nemusíte obávat rozlitých nápojů nebo zablácených tlapek. Nabízíme vynikající čisticí výkon, který zajistí, že všechny textilní povrchy budou opět rychle čisté a skvrny odstraněny. Intenzivní čištění proniká hluboko do vláken, takže vaše čalounění a koberce budou vypadat jako nové.
Naše tepovače jsou ideální volbou pro rodiny s dětmi, alergiky a domácnosti s domácími mazlíčky. Jsou navrženy tak, aby si snadno poradily s odolnou špínou a pomohly navodit příjemnou atmosféru čistého domova.
ČIŠTĚNÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU
Čistota s faktorem WOW: S našimi tepovači můžete odstranit i ty nejodolnější nečistoty téměř na jakémkoliv textilním povrchu. Tepovače Kärcher nabízejí široké možnosti použití v interiéru i exteriéru - od autosedaček a koberců, rohožek až po zahradní nábytek, čalounění nebo látkové potahy. Mastnota, špína a zápach? Ty už nemají šanci!
AŽ DO NEJMENŠÍHO VLÁKNA
Čištění do hloubky vláken, které vás nadchne: naše tepovače čistí opravdu precizně. Během okamžiku dokáží odstranit i zažrané nečistoty. Vydechnout si mohou zejména alergici. Navíc naše tepovače přesvědčí dlouhou životností, vysokou kvalitou a robustností.
PORADÍ SI S KAŽDOU VÝZVOU
Rozšiřte si možnosti čištění s naší širokou nabídkou příslušenství pro tepovače. Nabízíme široký výběr od štěrbinové hubice s rozprašovacím extraktorem pro těžko dostupná místa a čalouněné hubice s rozprašovacím extraktorem pro čalouněný nábytek až po podlahovou hubici s rozprašovacím extraktorem pro koberce a velké textilie a bodový kartáč pro odstraňování malých odolných skvrn z textilií. Naše podpůrná rukojeť také usnadňuje čištění podlah. Objevte naši rozsáhlou nabídku příslušenství pro vysávání podlah, textilních povrchů a štěrbin.
RYCHLÉ A POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ OBUVI BEZ ODKAPÁVÁNÍ
Shoe!cleaner je ideálním doplňkem pro tepovače Kärcher, který je navržený pro efektivní a pohodlné čištění sportovní a volnočasové obuvi. S tímto zařízením vyčistíte boty rychle, ergonomicky a spolehlivě. Snadná změna z kulatého kartáče na štěrbinový kartáč umožňuje důkladné čištění od podrážky až po svršek. Díky inovativní funkci samočištění je Shoe!cleaner vždy v perfektním stavu a připraven k použití.
SE 6 Signature Line
Pouze naše nejinovativnější, vysoce výkonné výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera.
Podpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka.
Tepovač SE 6 Signature Line je skutečně všestranný přístroj. Osvědčená technologie odsávání postřikem od společnosti Kärcher zajišťuje vynikající výsledky čištění textilních povrchů. Díky různým dílům příslušenství jej lze přeměnit na všestranné zařízení 3 v 1, které lze použít i jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché vysávání.
Flexibilní AKU tepovač
Čistota s faktorem WOW: v AKU tepovači SE 3-18 Compact Home se osvědčená technologie sprejového odsávání Kärcher setkává s 18 V bateriovou platformou Kärcher Battery Power.
Výsledek: efektivní, pohodlné čištění do hloubky vláken v jediném kroku. To znamená, že nečistoty ze sedaček, zahradního nábytku nebo čalounění můžete odstranit kdykoli a kdekoli – i na těžko dostupných místech. Zařízení čistí stejně silně jako naše sprejové extrakční čističe s napájecím kabelem a je super flexibilní.
Použití tepovače Kärcher
Tepovače pracují rychle a efektivně v hloubce vláken, která zanechávají osvěžená a dokonale zbavená veškerých nečistot, tuků i zápachu. Váš domov provoní hygienickou čistotou a výrazně prodlouží životnost všech textilií doma i v autě.
Velkou výhodou je jejich variabilita, skladnost a plné nahrazení dalších spotřebičů. Ušetříte si tak nejen práci, ale i úložný prostor. Vše, co tepovač umí, vám názorně předvede v krátkém videu níže.
Tepovačem lze v domácnosti čistit například:
Kobercové podlahy
Čalounění a čalouněný nábytek
Schody s kobercovými obklady
Matrace, polstrování
Textilní závěsy na stěnu
Autosedačky, textilní rohožky
Tepovače pro profesionály
