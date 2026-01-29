AKU Tepovač SE 3-18 Compact Home
Tepovač SE 3-18 je ideální pro čištění textilních povrchů, jako je čalouněný nábytek, koberce a autosedačky. S maximální volností pohybu díky 18V baterii a navíc s funkcí systémového čištění pro čištění samotného přístroje.
Čištění do hloubky vláken s maximální volností pohybu: Tepovač SE 3-18 Compact čistí textilní povrchy důkladně a beze zbytků. Díky kompaktnímu designu je zařízení nejen praktické, ale lze jej také používat, když není poblíž žádná elektrická zásuvka, a to díky 18V baterii Kärcher Battery Power (není součástí dodávky). Díky tomu lze interiér vozidla vyčistit za pouhých 12 až 24 minut. V mžiku tak odstraníte nečistoty z autosedaček, koberečků a zavazadlového prostoru, stejně jako zahradního nábytku a čalounění – stejně účinně jako s našimi síťovými čističi s rozprašovačem. Dlouhá a ohebná sací hadice s vnitřní hadicí na čisticí prostředek také zaručuje velké pohodlí a flexibilitu i na těžko přístupných místech. I po vyčištění vás tepovač zaujme svou funkcí hygienického proplachu, který odstraňuje nečistoty z přístroje i hadice, a zabraňuje tak vzniku bakterií a zápachu.
Charakteristické znaky a výhody
Osvědčená technologie Kärcher s hubicemi na čalounění a štěrbinami pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Snadné a rychlé čištění díky účinné metodě čištění rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Výměnná baterie 18 V Kärcher Battery Power (není součástí standardní dodávky)Maximální volnost pohybu díky práci nezávislé na napájení. Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové 18 V Kärcher battery power platformě.
Hygienický proplachPo dokončení úklidu lze stroj vyčistit pomocí hygienického proplachu. Tím se odstraní veškeré zbytky nečistot a zabrání se nepříjemnému zápachu z usazování bakterií. Umožňuje okamžité uložení čistého zařízení.
Pohodlná hadice 2 v 1
- Stříkací hadice vně sací hadice proo vetší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, flexibilní sací hadice pro pohodlné čištění zejména v těžko přístupných a úzkých prostorách.
- S otočným kloubem na hadici pro ještě větší volnost pohybu.
Systém dvou nádrží
- Jednoduché plnění nádrže na čistou vodu.
- Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Praktické uložení příslušenství a a hadic
- Snadno se přenáší jednou rukou – veškeré přiložené příslušenství a hadici lze uložit přímo na zařízení.
- Veškeré příslušenství je vždy připevněno na zařízení, takže se můžete spolehnout na to, že je vždy připraveno k použití.
Kompaktní design
- Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
- S praktickým madlem pro rychlý a pohodlný transport zařízení.
Úložný prostor pro drobné příslušenství
- Praktické pro dočasné uskladnění při úklidu.
- Ideální na houbičky, hadříky a další.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|184
|Pracovní šířka (mm)
|75
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|1,7
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|2,9
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 12 (2,5 Ah) / cca 24 (5,0 Ah)
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|414 x 225 x 261
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 1.9 m
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 100 ml
- Komfortní systém 2 v 1 s integrovanou sací hadicí k nástřiku
Vybavení
- Funkce proplachu
- Praktické uložení hadice a příslušenství
- Úložný prostor pro drobné předměty
Oblasti použití
- Čalouněný nábytek
- Čalounění
- Autosedačky
- Koberce
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 3-18 Compact Home
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
