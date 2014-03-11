Čerpadla
Kärcher nabízí výkonná a snadno použitelná vodní čerpadla, která splní požadavky a situace každého zákazníka. Pokud máte zájem využívat obnovitelnou vodu z alternativních zdrojů pro vaši domácnost či zahradu a šetřit tak cennou pitnou vodu, máme pro vás vhodná řešení.
Naše tlaková čerpadla jsou spolehlivým řešením pro přepravu dešťové a podzemní vody z různých zásobníků, jako jsou sudy, cisterny nebo studny, kamkoli je třeba. Ať už pro zavlažování zahrady nebo pro využití v domácnosti.
Pokud plánujete vyprázdnit bazén nebo zahradní jezírko před jarním úklidem, naše ponorná čerpadla Kärcher jsou ideálním řešením. V naší nabídce naleznete modely určené pro čistou vodu i modely pro vodu s nečistotami. Díky našim bohatým zkušenostem s vývojem a výrobou čerpadel, včetně profesionálního použití, můžete nyní těžit z této průmyslové odbornosti i u vás doma.
Podkategorie čerpadel:
Stručný přehled Kärcher čerpadel:
Ponorná čerpadla: Čerpání čisté vody
Pomocí vodních čerpadel s plochým sáním lze odčerpávat čistou vodu z bazénů nebo z podlah po úniku z pračky, a to až do úrovně 1 mm (zbytek stačí vysušit mopem).
• Čerpadla s označením FLAT
Ponorná čerpadla: odčerpávání znečištěné vody
Čerpadla na špinavou vodu jsou vhodná pro rychlé odčerpání povodňové vody nebo vody z výkopových jam.
• Čerpadla s označením DIRT
Tlaková čerpadla: zavlažování zahrady
Zavlažovací čerpadla jsou určena pro využití vody ze studní, jímek a vodních nádrží k zalévání rostlin a trávníků.
• Čerpadla s označením GARDEN, HOME & GARDEN, BARREL, DEEP WELL, CISTERN
Tlaková čerpadla: domácnost
Čerpadla pro domácnost dopravují vodu z alternativních zdrojů pro použití v domácnosti (např. splachování toalet a pračky).
• Čerpadla s označením HOME nebo HOME & GARDEN
Čerpadla Kärcher: Kompletní sortiment
Nejoblíbenější podkategorie:
Vraťte své oáze WOW efekt!
Každý váš požadavek máme pokrytý přesným řešením: naše inovativní čerpadla vám umožní zalévat vaši zelenou oázu bez námahy a zcela udržitelně. Naše tlaková čerpadla efektivně dopraví dešťovou a podzemní vodu tam, kde je potřeba, a to buď na vaši zahradu nebo do vašeho domova.
Zároveň naše ponorná čerpadla slouží k účinnému odstraňování nežádoucí nebo již nepotřebné vody. Vaším úkolem je jednoduše se pohodlně usadit a relaxovat, zbytek nechte našim inovativním technologiím.
Ponorná čerpadla
Výkonná ponorná čerpadla Kärcher poskytují rychlou a spolehlivou pomoc v případě potřeby odčerpání čisté nebo znečištěné vody. Tyto ponorná čerpadla zahrnují ověřené keramické těsnění, které je využíváno i v profesionálních sférách. Toto vysoce kvalitní těsnění zajišťuje zvýšenou odolnost čerpadel, prodlužuje jejich životnost a činí je ideálními i pro náročné použití v domácnosti a okolí.
V případě povodňových situací je ponorné čerpadlo skvělým řešením, protože umožňuje rychlou akci. Bez ohledu na to, zda jde o netěsnost pračky, silný déšť nebo ucpaný odtok - ponorná čerpadla od Kärcher jsou spolehlivým partnerem pro efektivní odstranění vody.
SP Flat
Ponorná čerpadla ze série SP Flat s plochým sáním jsou ideální pro odčerpání mírně znečištěné nebo čisté vody a to až do úrovně pouhého 1 mm. Tento specifický typ vodního čerpadla nachází využití například při vyprazdňování bazénu před regeneračním čištěním, rychlém odstranění vody z domácnosti po úniku z pračky nebo podobných situacích.
SP Dirt
Čerpadla určená pro znečištěnou vodu umožňují efektivní odčerpání silně znečištěné a kalné odpadní vody. Zvládají bez problémů zpracovat i větší částice s velikostí zrn do 30 mm. Díky těmto vlastnostem jsou tato zařízení výbornou volbou pro odčerpávání vody ze zahradních jezírek. Navíc se osvědčí jako rychlá pomoc během povodní nebo při zasypávání výkopových jamek.
SP Dual
Univerzální funkce 2 v 1: Čerpadla SP Dual spojují ploché nasávání na hladinu 1 mm se schopností čerpat znečištěnou vodu obsahující částice o průměru až 20 mm. Filtrační koš umístěný v základně pouzdra je snadno a rychle přizpůsobitelný libovolnému využití. SP Dual je optimálním řešením pro odčerpání vody ze zatopených sklepů, zahradních jezírek a bazénů.
Tlaková čerpadla
Voda z kohoutku je drahá a cenná. V mnoha ohledech se tedy vyplatí používat vodu z alternativních zdrojů. Majitelé zahrad si mohou vybrat správný typ tlakového čerpadla pro využívání dešťové vody z jímek a její následné použití k zalévání rostlin a trávníků.
BP Garden
Tato čerpadla jsou určena pro zavlažování trávníků postřikovači nebo postřikovacími nástavci. K tomu lze použít vodu z alternativních zdrojů, jako jsou vodní sudy a cisterny.
Ergonomický vypínač se ovládá nohou pro maximální pohodlí, a proto nemusíte provádět žádné zbytečné ohýbání.
BP Home
Čerpadla BP Home vám umožňují zásobovat domov vodou ze studní, jímek a podobných zdrojů, například pro splachování toalety nebo zásobování pračky.
Čerpadla se zapínají a vypínají automaticky podle potřeby. Dodávají se s vestavěným zpětným ventilem, zobrazením tlaku na přístroji a nádobkou pro kompenzaci tlaku.
BP Home & Garden
Inovativní systém s konstantním tlakem pro spolehlivou dodávku recyklované vody do domácností a pro závlahu zahrady z alternativních přírodních zdrojů. Když je požadována voda, tato automatická čerpadla se automaticky aktivují a po skončení čerpání se opět samy vypnou.
V rámci této produktové řady jsou k dispozici čerpadla s vícestupňovým systémem, která nabízejí ještě větší výkon. Tyto čerpadla spotřebují přibližně o 30 % méně energie než standardní modely při stejném průtoku. Kromě toho je zde k dispozici ergonomický nožní spínač, který eliminuje potřebu ohýbat se při zapínání a vypínání čerpadla.
BP Barrel
Čerpadla BP Barrel výrazně usnadňují využití vody z vodní nádrže pro závlahu zahrady. Obsluha těchto čerpadel je mimořádně jednoduchá. Vypínač je umístěn přímo na okraji zadní části čerpadla, což zajišťuje pohodlné ovládání.
Verze čerpadla s napájením pomocí baterie 18 V umožňuje provoz bez potřeby připojení k elektrické síti. Tím je zajištěna vysoká mobilita při zachování plné funkčnosti. Díky svému štíhlému designu se čerpadla BP Barrel snadno vejde i do IBC kontejnerů, což zvyšuje jejich praktičnost a možnosti využití.
BP Cistern
Tato čerpadla jsou instalována přímo do vody ve sklepech, nádobách nebo studních a slouží k zavlažování zahrad. Jsou navržena tak, aby splňovala různorodé požadavky uživatelů. Kryt z nerezové oceli, odolný proti korozi, zajišťuje dlouhodobou ochranu pro čerpadlový mechanismus. Čerpadlo je uživatelsky přívětivé a zabezpečené: v případě nedostatečné hladiny vody automaticky zastaví svůj provoz, aby nedošlo k poškození.
BP Deep Well
Čerpadla BP Deep Well jsou ideální pro nasazení v úzkých otvorech a hlubokých vrtech díky svému kompaktnímu designu. Tato čerpadla jsou určena k efektivnímu čerpání vody z hlubších vrstev. Pro udržení požadovaného tlaku je využita pokročilá vícestupňová hydraulická technologie.
Hlavním konstrukčním prvkem čerpadel je pouzdro vyrobené z nerezové oceli, což umožňuje bezproblémový provoz i při nepřetržitém ponoření ve vodě.
Díky přídavnému tlakovému spínači jsou tato čerpadla víceúčelová a lze je využít i pro zásobování domácností užitkovou vodou. Tímto způsobem se stávají nepostradatelným prvkem pro každodenní potřeby.
