PONORNÁ ČERPADLA

Ponorná čerpadla od Kärcher jsou nesmírně odolná a vynikají dlouhou životností, a to i při náročném využití v domácím prostředí. Tuto vysokou odolnost zajišťuje prověřené keramické kluzné kroužkové těsnění, které se využívá i v profesionálních aplikacích a vyniká mimořádnou odolností vůči opotřebení.

Naše ponorná čerpadla označením Dirt zvládají snadno přepravovat i znečištěnou a kalnou vodu z bodu A do bodu B za vysokého tlaku a při převýšením. Čerpadla s plochým sáním Flat jsou schopna odsát čistou nebo mírně znečištěnou vodu až téměř do výšky 1 mm, po skončení práce stačí povrch jen vytřít do sucha.

A pokud potřebujete tyto oblasti využití skloubit, využijte naše čerpadla s označením Dual.

Kärcher radí


> Jak vybrat ponorné čerpadlo?

> Jak pracovat s ponorným čerpadlem?

Co dělat když: nejčastější dotazy k čerpadlům.


Ponorná čerpadla Kärcher: Kompletní sortiment

Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství k ponorným čerpadlům

Náhradní díly k ponorným čerpadlům



Čerpadla Kärcher


Ponorná čerpadla Kärcher pro náročné úkoly

Ponorné čerpadlo na špinavou vodu (DIRT)

Naše ponorná čerpadla pro špinavou vodu jsou extrémně odolná a zcela spolehlivá, navíc se vyznačují dlouhou životností. Svou práci plní s dokonalostí bez ohledu na místo nasazení. Jsou optimální volbou v situacích, kdy je potřeba rychlého zásahu, například při povodních. Rovněž se však skvěle hodí pro odčerpávání vody z ozdobných zahradních jezírek, například před prováděním údržby. Díky své konstrukci jsou schopna zachytit i nečistoty o průměru až 30 mm.

Ponorné čerpadlo s plochým sáním (FLAT)

Naše ponorná čerpadla s plochým sáním jsou schopna přepravovat čistou nebo mírně znečištěnou vodu obsahující částice o velikosti do 5 mm. Koncept plochého sání zahrnuje možnost využití skládacího stojanu, díky kterému je možné vodu odčerpat až na úroveň 1 mm, což přináší výsledky srovnatelné s efektem setření mopem. Tato vlastnost se ukazuje jako ideální při potřebě vypuštění zahradního bazénu nebo při odstranění vody z sklepního prostoru.

Oblasti použití

V závislosti na oblasti použití a stupni znečištění čerpané vody si můžete pořídit buď ponorné čerpadlo na čistou vodu, nebo čerpadlo na znečištěnou vodu. Následující tabulka ukazuje, které produkty jsou pro jednotlivé aplikace nejvhodnější.

Oblasti použití čerpadel na znečištěnou vodu
Oblasti použití čerpadel na čistou vodu

Výhody ponorných čerpadel Kärcher

Výkonná, robustní a mimořádně dlouhá životnost – to jsou vlastnosti, které nabízí naše ponorná čerpadla Kärcher. Ve značných dodávkových výškách zvládnou jakýkoli úkol v domácnosti nebo v jejím okolí, ať je jakkoli náročný, a v závislosti na výkonnostní třídě přepraví až 22 000 litrů vody za hodinu. Keramické těsnění s vnitřním kroužkem, chráněnou komorou výrazně prodlužuje životnost ponorných čerpadel.

Vlastnosti a výhody ponorných čerpadel Kärcher

Submersible pumps – Extremely long-lasting

Extrémně dlouhotrvající životnost

Keramický kluzný kroužek chráněný olejovou komorou, zvyšuje životnost ponorných čerpadel.

Submersible pumps – Flexible switching level adjustment

Flexibilní nastavení úrovně spínání

Nastavení spínací úrovně je obzvláště snadné díky výškově nastavitelnému plovákovému spínači.

Submersible pumps – Perfect protection

Dokonalá ochrana

Předfiltr dostupný v integrované formě nebo jako volitelné příslušenství spolehlivě chrání čerpadlo před ucpáním.

Submersible pumps – Automatic pump start

Automatické spuštění čerpadla

Hladinový senzor reaguje okamžitě – i při nízké hladině vody.

Ponorná čerpadla s plochým sáním

Výsledky čerpání jako mopem do sucha

Po sklopení stojanu mohou ponorná čerpadla s plochým sáním odstranit vodu do hloubky 1 mm pro výsledky jako právě vytřeno mopem.

Ponorná čerpadla – snímač hladiny

Individuální spínací úroveň

Úroveň spínání lze plynule nastavit – pouhým pohybem snímače hladiny.

Ruční a automatický provoz čerpadla

Manuální nebo automatické

Snadné přepínání z manuálního zapnutí a vypnutí do automatického režimu.

Snadné připojení hadice

Rychlé a pohodlné připojení hadice díky "Quick Connect"

Snadné připojení pouhým nakliknutím.

Výpočet výkonu čerpadla

Výkonová křivka čerpadla

Mezi relevantní kritéria patří průtok a dopravní tlak požadovaný pro danou aplikaci (= dopravní výška). Z výkonové křivky čerpadla lze pomocí vypočtených hodnot vybrat vhodné čerpadlo.


(Vyobrazená čerpadla se mohou lišit v závislosti na sortimentu dostupném v každé zemi.)

Křivka ponorných čerpadel Kärcher

Vzorový výpočet pro výběr správného ponorného čerpadla:

  1. Výběr správného čerpadla do značné míry závisí na objemu vody, který se vypočítá následovně: obdélníková plocha: délka × šířka × průměrná hloubka (m) × 1000 = obsah nádrže (l). Kruhová plocha: průměr × průměr × průměrná hloubka (m) × 0,78 × 1000 = obsah nádrže (l).
    (Příklad bazénu: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18 000 l)
  2. V závislosti na oblasti použití a použití se můžete rozhodnout pro čerpadlo na znečištěnou vodu nebo čerpadlo s plochým sáním. Výše uvedený přehled aplikací vám může pomoci vybrat správný typ čerpadla.
    (Příklad: čerpadlo s plochým sáním)
  3. Podívejte se na příslušný diagram a zaměřte se na výkonové křivky čerpadla a také výkonové křivky pro 10 m dlouhou 1" hadici PrimoFlex® nebo 10 m dlouhou 1 1/4" textilní hadici, v závislosti na typu požadované hadice. (Příklad: 1" hadice PrimoFlex®)
Křivka ponorných čerpadel Kärcher

Výsledek vzorového výpočtu:

Nyní můžete odečíst odpovídající přibližný průtok na průsečíkech křivky výkonu hadice a křivky výkonu čerpadla. Vydělte dříve vypočítaný objem vody průtokem (lze odečíst z vodorovné osy). Tímto způsobem můžete získat očekávanou dobu trvání čerpání v hodinách.

Pokud musíte při čerpání překonat výškový rozdíl*, posuňte výkonnostní křivku příslušné hadice nahoru o příslušný počet metrů. (Příklad: max. výškový rozdíl = 1 m; křivka výkonu musí být na vertikální ose posunuta o 1 m nahoru.)

Křižovatka pro SP 9.000 Flat je na cca. 3100 l/h, pro plochý snímač hladiny SP 17.000 při 5000 l/h. To dává dobu čerpání cca. 5 ¾ hodiny s SP 9.000. Zatímco plochý snímač hladiny SP 17.000 by potřeboval pouze 3 ½ hodiny a byl by proto pro tuto aplikaci lepším řešením.

* Rozdíl ve výšce mezi vodní hladinou a koncem hadice.

Křivka ponorných čerpadel Kärcher

Příslušenství k ponorným čerpadlům

Jako spolehlivý dodavatel systémů nabízíme našim zákazníkům komplexní sortiment vysoce kvalitních originálních dílů příslušenství. Naše osvědčené čerpací systémy mají v domácnosti mnoho různých oblastí použití. S originálním příslušenstvím Kärcher jste vždy dobře vybaveni.

Ponorná čerpadla – textilní hadice

Praktická textilní hadice

Bez nutnosti použití nářadí lze připojit flexibilní textilní hadici s hadicovou sponou z nerezové oceli a křídlovým šroubem a následně ji skladovat bez vysokého nároku na úložný prostor.

Ponorná čerpadla – připojení hadice

Spolehlivé a kompatibilní

Spirálové a zahradní hadice jsou perfektní pro připojení ke všem čerpadlům Kärcher.

Ponorná čerpadla – adaptéry

Snadné připojení

Pomocí adaptérů a přípojek Kärcher spojíte hadice a čerpadla snadno a bezpečně.

Ponorná čerpadla – předfiltr

Perfektně vybavené

Odnímatelný předfiltr zvyšuje funkční spolehlivost vašeho ponorného čerpadla a chrání oběžné kolo čerpadla před zablokováním.

