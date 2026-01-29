Čističky vzduchu do domácnosti
Domácnost s čerstvým vzduchem po celý rok. Ať je to práce z domova, spánek či odpočinek: většinu dne trávíme zavřeni v místnosti. Proto je dobré myslet na to, co dýcháme. Čistý vzduch je důležitý pro naši bystrou mysl i kvalitní odpočinek. A kolikrát jen vyvětrat nestačí, protože venkovní vzduch je také plný nečistot a prachu.
A proto jsou tu čističky vzduchu Kärcher AF, které jsou dokonalým řešením pro odfiltrování jemného prachu, pylu, ale i virů a nepříjemných pachů z místnosti. Čerstvý vzduch je důležitý nejen pro alergiky, ale pro všechny, kteří se chtějí pořádně nadechnout.
Čističky vzduchu produkty
Originální příslušenství a náhradní díly
> Náhradní filtry do čističek vzduchu
Co umí čističky vzduchu Kärcher?
Naše čističky vzduchu Kärcher dokážou filtrovat širokou škálu různých znečišťujících látek ze vzduchu ve všech vnitřních prostorách díky HEPA 13 a antibakteriálnímu filtru s aktivním uhlím.
Patogeny a aerosoly
Chemické výpary
Jemný prach
Alergeny
Nepříjemné pachy
Spory plísní
Oblasti použití
Obývací pokoj a ložnice
Prach se rychle shromažďuje, zejména v místnostech, kde trávíte hodně času. Kompaktní čističky vzduchu AF účinně filtrují jemný prach, pyl a bakterie ze vzduchu, aniž by zabíraly příliš mnoho místa.
Kuchyně
Znáte ten problém – vůně oběda stále přetrvává o několik hodin později. Vzduchové filtry řady AF tento problém ukončí.
Pracovní oblast
Pokud pracujete z domova ve vlastní kanceláři, potřebujete příjemné pracovní prostředí. Vzduchový filtr Kärcher zaručuje čistý vzduch v místnosti, což zvyšuje vaši koncentraci.
Garáž
Váš vlastní koutek pro kutily v garáži je skvělá věc – ale to obvykle znamená vysoký výskyt prachu a chemické výpary. Se vzduchovými filtry AF mohou kutilové opět volně dýchat.
Sklep a půda
Sklepy a půdy jsou známé svou prašností. Pokud zde chcete pověsit prádlo nebo uskladnit potraviny, budete vděční za účinné filtrování čističek vzduchu Kärcher.
Funkce čističek vzduchu
Pokud jste někdy přemýšleli, jak důležitý je vzduch, zkuste na několik sekund zadržet dech. Abychom se cítili dobře a mohli efektivně pracovat, učit se nebo regenerovat, musí být vzduch, který dýcháme, čistý. Kärcher nabízí různé čističky vzduchu pro různé životní situace. S inteligentním automatickým režimem přístroj vždy přizpůsobí svůj výkon aktuální kvalitě vzduchu.
Efektivní čističky pro čistý vzduch
Čističky vzduchu Kärcher pracují s vysoce účinnou filtrací HEPA 13 s přírodním aktivním uhlím a antibakteriálním povlakem. filtrujÍ 99,95 % všech částic větších než 0,3 µm ze vzduchu v místnosti. Naše čističky vzduchu tak pomáhají proti nepříjemným pachům nebo spórám plísní a odstraňují bakterie, aerosoly, chemické výpary, jemný prach, pyl a alergeny.
Tichý chod pro příjemné používání
Čističky vzduchu AF jsou vybaveny vysoce kvalitními, výjimečně tichými ventilátory a motory a také zvukově optimalizovaným prouděním vzduchu. Stručně řečeno: můžete se soustředit na důležité věci v životě bez rušivých zvuků.
Vysoký průtok vzduchu pro rychlé čištění vzduchu
Výkonné, vysoce účinné a přitom tiché motory zajišťují vysoký výkon a rychlou výměnu vzduchu. S klidem v duši můžete volně dýchat.
