ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM / RUČNĚ VEDENÉ I S POJEZDEM
Dejte prachu a nečistotám zbohem! Zametací stroje Kärcher nabízejí nejvyšší výkon a efektivnost při zametání - vždy a všude. V sortimentu je k dispozici široká nabídka strojů - od ručně vedených zametacích strojů přes zametací stroje s pojezdem a stroje s posedem až k obzvláště výkonnému a robustnímu průmyslovému zametacímu stroji s posedem. Nabídku strojů doplňují různé druhy kartáčových hlav a ostatního příslušenství.
Podkategorie zametacích strojů:
Ručně vedené zametací stroje/s odsáváním
Pro čištění dvorů, cest, dílen a hal. Pro správce, řemeslníky, čističe budov a průmysl. Ručně vedené zametací stroje bez a s odsáváním jsou ergonomické a snadno se obsluhují. Zametají bezprašně a důkladně - dokonce i v rozích. Stroje s pohonem pojezdu jsou vhodné pro úklid ploch od 300 m².
Zametací stroje s posedem
Hospodárně, čistě a efektivně na středně velkých a velkých plochách: zametací stroje s odsáváním a posedem splňují všechny požadavky díky velkému množství variant v nabídce. Obzvláště velký důraz stále klademe na nejnovější, na zákazníky orientovanou techniku, jakož i na snadnou obsluhu, přístup a služby zákazníkům.
Průmyslové zametací stroje
Jak v odvětví logistiky, zpracování ocele, stavebnictví, tak i v cementárnách - na průmyslové zametací stroje Kärcher je spoleh. Jsou určeny pro nejnáročnější použití na velkých plochách a při zvýšeném výskytu nečistot, jak je tomu v různých průmyslových odvětvích. Jejich vynikající filtrační systém zajišťuje i v extrémních případech bezprašné prostředí.
Porovnání metod zametání: koště vs. ručně vedený zametač
Podívejte se, jak snadný je běžný úklid s použitím zametacího stroje.
Porovnání tradičního zametání smetákem a lopatkou s ručním zametačem Kärcher základní řady KM 70 s jedním postranním kartáčem.
Ve videu se můžete podívat jaký rozdíl je například v ušetřeném pracovním čase. Další výhodou zametání pomocí zametacího stroje je menší fyzická náročnost a minimální prašnost.
Nejprodávanější úklidové zametací stroje:
Novinky z oblasti průmyslových úklidových zametacích strojů:
Facelift ručně vedeného bestselleru KM 70/20 C 2SB
Všestranný stroj KM 70/20 C 2SB je model profesionálního ručně vedeného zametací stroje, lze jej flexibilně používat v interiéru i exteriéru.
S působivým plošným výkonem 3 920 m²/h kterého dosahuje pomocí 2 bočních kartáčů a zametacího válce umožňuje tento stroj bez pojezdu efektivní úklid menších a středně velkých ploch. Pracovní šířka stroje s kartáči je 980 mm, stroj disponuje 20 l nádobou na smetky.
Stroj nyní pořídíte za výhodných podmínek s možností prodloužení záruky na 3 roky.
Novinka v kategorii ručně vedených strojů s pojezdem: KM 85/50 W
Představujeme kompaktní bateriový zametač s pojezdem a odsáváním KM 85/50 W. Tento stroj poháněný elektromotorem a napájený baterií je ideální pro použití v uzavřených prostorách, jako jsou obecní prostory, prodejní plochy, sklady, sportovní haly (vřetně tartanu a umělého trávníku), apod.
Stroj je vybavený systémem odsávání a nabízí téměř bezprašný úklid a díky vysokému plošnému výkonu až 4725 m²/h splňujě vysoké požadavky pro úklid obecních, prodejních i průmyslových ploch.
Novinka: Představujeme kompaktní zametací stroj KM 100/120 R Bp s Add-on Kitem
Hledáte kompaktní zametací stroj s nevídanou pracovní šířkou? Pak nesmíte přehlédnout zametací stroj s pojezdem a odsáváním KM 100/120 R Bp s přídavným příslušentvím Add-on Kit, které z tohoto kompaktního stroje udělá specialistu na zametání a úklid s maximálním pracovním záběrem 2,3 m!
Takto vybavený stroj díky 4 bočním kartáčům, velké nádobě na smetky a bateriovému pohonu ocení majitelé silně zaprášených vnitřních ploch, nebo všichni, kteří se starají o členité venkovní plochy a prostranství a využijí flexibilitu a široký záběr stroje naplno.
Jak vybrat zametací stroj a který je ten pravý?
Funkčnost zametacího stroje ať už ručně vedeného, nebo s pojezdem je v zásadě vždy stejná: Stroj při pohybu sbírá z povrchu pomocí kartáčové hlavy smetky, které přemísťuje do odpadní nádoby. Stroje jsou současně vybaveny vnitřní filtrací, aby nedocházelo k výření prachu dále do prostoru.
Mezi důležitá kritéria při výběru stroje patří kromě plošného výkonu stroje (více infrormací níže) pohon stroje, struktura čištěných povrchů a stupeň znečištění, četnost použití. Spoločnosť Kärcher nabízí všechny relevantní typy pohonů pro každou oblast použití – benzín, nafta, LPG nebo elektrickou energii. K dispozici je také široké spektrum velikostí strojů s různým výkonem a s možností stroje dále konfigurovat dle požadavků klienta.
Pokud víte, jaké jsou Vaše oblasti použití, na jak veké podlahové plochy budete stroj nasazovat, znáte strukturu svých podlah a jejich stupeň znečištění, máme základní zdroj informací, dle kterých lze vybrat ten správný stroj. S výběrem stroje Vám rádi pomohou i naši specialisté (kontaktní formulář naleznete níže).
Jaký plošný výkon mají profesionální zametací stroje?
Výkon zametače závisí od modelu a vybavení. Prehled výkonu z pohledu čištění určité plochy (za hodinu) různých zametacích strojů nleznete v nasledující tabulce. Pro účely porovnání: výkon komerčně dostupných ručních košťat se pohybuje mezi 120 a 160 m² (max.)
Zametací stroj
Velikost čištěné plochy (za hodinu)
7 200 – 28 000 m²
Zametací stroj
Velikost čištěné plochy (za hodinu)
5 100 – 13 600 m²
Zametací stroj
Ručně vedené zametací stroje/s odsáváním
Velikost čištěné plochy (za hodinu)
3 375 – 4 725 m²
Zametací stroj
Velikost čištěné plochy (za hodinu)
2 800 – 3 680 m²
Jak funguje zametací stroj?
Princip vhazování do přední prachové nádoby
Valcový kartáč se otáčí proti směru jízdy. V důsledku toho se nečistoty přesouvají do přední časti zametače a do nádoby na odpad (přímý sběr nečistot). Ručně vedené zametače a ručně vedené zametače s pojezdem a odsávaním Kärcher fungují na tomto principu.
Výhody:
- Zametání s menším vířením prachu díky nižším rychlostem kartáče a krátké „dráze zametání“
- Menší opotřebení kartáče
- Ideální pro velké a těžké nečistoty i pro jemný prach
Princip zametání do zadní nádoby na nečistoty
Nečistoty se metou proti směru jízdy a přesouvají se do zadní nádoby na nečistoty prostřednictvím hlavního valcového kartáče. Zametací stroje s odsávaním a posedem a průmyslové zametací stroje pracují na tomto principu.
Výhody:
- Zásobník umožňuje až 100% úroveň naplnění
- Ideální pro hrubou i jemnou špínu
- Hrubé nečistoty zachytáva s lehkostí pomocí klapky na hrubé nečistoty
- Dobrý výhled obsluhy díky poloze sezení v přední části stroje (stroje s posedem)
Co je to zametací stroj odsáváním?
Vysokovýkonné zametání: zametače s odsávaním odstraňují nečistoty všeho druhu z povrchov v interiéru i exteriéru. Jak se líší od bežných zametačů? Zametač s odsávaním při jízdě rozmetává prach pomocí valcového kartáče a tento prach odsává pomocí sací turbíny (ventilátoru) a zachytáva ho ve filtračním systému stroje.
Oblasti použití zametacích strojů s odsáváním
Zametače s odsávaním lze použít na všechny větší vnitřní i venkovní povrchy. V porovnaní s bežnými metodami úklidu rychle a efektivně odstraňují dokonce i hrubé a nepodajné nečistoty, jemný prach a odpad – s minimálním úsilím.
Typické oblasti použití zametačů s posedem (a odsáváním):
- Sklady a logistická centra
- Prodejní plochy
- Továrny, těžký průmysl
- Parkoviště
- Průmysl
- Sportovní a rekreační zařízení
Vhodné povrchy pro použití zametacího stroje
Různé podlahové krytiny a typy nečistot kladou různé nároky na zametač a příslušný systém. Standardní zametací valec je obvyklou volbou a vyniká svojí flexibilitou a dlouhou životností. Tento válec však není vhodný pro všetky podlahové krytiny.
Proto společnosť Kärcher nabízí několik možných řešení, která Vám pomohou dosáhnout optimálních výsledků čištění na různých površích.
Přehled válcových kartáčů a jejich použití:
Standardní zametací válec
- Střední tvrdost štetin
- Účel použití: bežné nečistoty na komunikacích, listí a prašné prostředí na asfaltu, potěru, dlažebních kostkách
Tvrdý zametací válec
- Tvrdý válec osazený silnější štětinou, částečně i štětinou z ocele
- Užití: Mimořádně vhodný na drsné povrchy a ulpívající nečistoty, nebo těžké nečistoty
Měkký válec
- Jemný, měkký válec
- Účel užití: Vhodný na jemný prach na hladkém povrchu především v interiéru. Používá se i na choulostivé povrchy
Antistatický zametací válec
- Antistatický jemný válec
- Užití: Speciálně navržený pro kobercové plochy (hotely, veletrhy), na sportoviště a umělé povrchy - ideálně v kombinaci se strojem: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Jak číst označení úklidových zametacích strojů Kärcher?
Vše co hledáte během výběru stroje naleznete v jeho označení/názvu. Každý prvek názvu odkazuje na určitou vlastnost nebo funkci zařízení. Níže uvádíme seznam, který vám pomůže snadno se zorientovat v názvu stroje a usnadní vám nalezení toho nejlepšího řešení pro vás:
KM – zametací stroj (označení kategorie)
První číslo - šířka zametání (hlavní kartáč + boční kartáč)
Druhé číslo – kapacita nádoby na smetky
C – kompaktní, manuální, bez pohonu
W – manuální s pohonem (trakční)
R – se sedadlem obsluhy
G - benzínový motor
D – dieselový motor
Classic - základní verze, zajišťující vynikající pracovní výsledky a dostupnou cenu
Bp - elektromotor (napájení z baterie)
2SB - druhý boční kartáč jako standard
