Vysavače na popel a krbové vysavače
Ať už popel z krbu v zimě nebo z grilu po zahradní párty či při vysávání tvrdých podlah s podlahovou hubicí: vysavače na popel a suché nečistoty mají rozmanité použití a přesvědčí vás svým výkonem i komfortem. Navíc bez starostí: vysavač na popel s oklepem prodlužuje výkon vysavače bez kontaktu s nečistotami.
Vysavače na popel Kärcher: Kompletní sortiment
Jak vybrat vysavač na popel
Vysavače na popel Kärcher patří mezi víceúčelové vysavače, tedy stroje, které můžete využít na více úklidových úkolů:
- vysávání popela z krbu i venkovního grilu,
- AD 4 je vhodný i na vysávání suchých nečistot, tedy na bežný domácí úklid.
AD 4
Krbový vysavač na kabel, který zvládne tyto oblasti:
- čištění krbů,
- čištění grilu,
- odstranění vychladlého popela,
- odstranění hrubých nečistot (např. garáži nebo sklepě),
- vysávání suchých nečistot.
AD 2
Malý, praktický vysavač na popel z nehořlavého materiálu pro:
- čištění krbů,
- čištění grilů,
- odstranění popela.
AD 2 AKU verze
Mobilní krbový vysavač na popel bez kabelu zvládne:
- čištění krbů,
- čištění grilu,
- odstranění popela.
Baterie s nabíječkou 18 V není součástí balení.
AD 2 AKU set
Vysavač krbu AD 2 AKU set se dostane kamkoliv a zvládne:
- čištění krbů,
- čištění grilu,
- odstranění popela.
Baterie a nabíječka 18 V je součástí balení.
Nikdy mu nedojde síla
Vysavače na popel od Kärcher jsou extrémně odolné. Díky integrovanému čištění filtru Kärcher ReBoost lze sací výkon opět okamžitě zvýšit stisknutím tlačítka – praktické, rychlé a bez ručního úsilí. Ruční čištění filtru je nyní minulostí – a můžete pokračovat ve vysávání bez přerušení nebo kontaktu s nečistotami, dokud nebude celá práce dokončena.
Už to nemůže být jednodušší ani čistší
Jednodílný filtrační systém, včetně kovového filtru na hrubé nečistoty a ohnivzdorného plochého skládaného filtru, lze vyjmout jedním pohybem, aniž by vypadl popel a prach.
Další praktická vychytávka: popel lze bezpečně a pohodlně vysypat díky madlu na nádobě. Ruce a podlaha zůstanou krásné a čisté!
Úžasně čistý: integrovaný výfukový filtr AD 4 Premium nepropustí žádné nečistoty a filtruje dokonce i drobné částice prachu a nečistot.
Podlahová hubice pro čištění tvrdých podlah a nerezové sací trubky dělají z AD 4 Premium všestranný suchý vysavač.
Jednoduché a rychlé otevírání odpadní nádoby.
Stiskněte 3x - čištění filtru stisknutím tlačítka.
Praktická rukojeť na nádobě.
Rychlé vyjmutí plochého skládaného filtru.
Jednoduchá výměna výfukového filtru.
Praktická parkovací poloha – vždy po ruce.
Praktická parkovací pozice – také s AD 2.
Aku vysavače na popel a suché vysavače. Žádný kabel. Žádný limit.
Pro všechny, kteří nemají chuť vytahovat ze sklepa prodlužovací kabely, aby vysali gril: S aku vysavači na popel můžete místo kabelů použít bateriové napájení Kärcher. Jsou vybaveny stejnými přednostmi jako například funkce čištění filtru Kärcher ReBoost a poskytují stejný výkon a extra porci svobody.
Pro snadné odstranění vychladlého popela z grilu na dřevěné uhlí: díky 18V výměnné baterii bez prodlužovacího kabelu.
Pohodlné vysávání krbu s trvalým sacím výkonem díky systému čištění filtru Kärcher ReBoost.
Pro všestranné použití v domě a kolem domu k odstranění zaschlých nečistot.
Díky výkonné 18V výměnné baterii z bateriové platformy Kärcher Battery Power lze použít všude.
