Vysavače na popel a krbové vysavače

Ať už popel z krbu v zimě nebo z grilu po zahradní párty či při vysávání tvrdých podlah s podlahovou hubicí: vysavače na popel a suché nečistoty mají rozmanité použití a přesvědčí vás svým výkonem i komfortem. Navíc bez starostí: vysavač na popel s oklepem prodlužuje výkon vysavače bez kontaktu s nečistotami.


Vysavače na popel Kärcher: Kompletní sortiment

0 produkty/ů
Originální příslušenství, čisticí prostředky a náhradní díky Kärcher

Originální příslušenství a náhradní díly

> Příslušenství pro vysavače na popel

Náhradní díly k vysavačům na popel


Kärcher radí


> Jak vybrat vysavač na popel?

Co dělat když: nejčastější dotazy k vysavačům na popel.



Vysávání krbu bez prášení


Jak vybrat vysavač na popel

Vysavače na popel Kärcher patří mezi víceúčelové vysavače, tedy stroje, které můžete využít na více úklidových úkolů:

  • vysávání popela z krbu i venkovního grilu,
  • AD 4 je vhodný i na vysávání suchých nečistot, tedy na bežný domácí úklid.

AD 4

Krbový vysavač na kabel, který zvládne tyto oblasti:

  • čištění krbů,
  • čištění grilu,
  • odstranění vychladlého popela,
  • odstranění hrubých nečistot (např. garáži nebo sklepě),
  • vysávání suchých nečistot.

AD 2

Malý, praktický vysavač na popel z nehořlavého materiálu pro:

  • čištění krbů,
  • čištění grilů,
  • odstranění popela.

AD 2 AKU verze

Mobilní krbový vysavač na popel bez kabelu zvládne:

  • čištění krbů,
  • čištění grilu,
  • odstranění popela.

Baterie s nabíječkou 18 V není součástí balení.

AD 2 AKU set

Vysavač krbu AD 2 AKU set se dostane kamkoliv a zvládne:

  • čištění krbů,
  • čištění grilu,
  • odstranění popela.

Baterie a nabíječka 18 V je součástí balení.

Nikdy mu nedojde síla

Vysavače na popel od Kärcher jsou extrémně odolné. Díky integrovanému čištění filtru Kärcher ReBoost lze sací výkon opět okamžitě zvýšit stisknutím tlačítka – praktické, rychlé a bez ručního úsilí. Ruční čištění filtru je nyní minulostí – a můžete pokračovat ve vysávání bez přerušení nebo kontaktu s nečistotami, dokud nebude celá práce dokončena.

Už to nemůže být jednodušší ani čistší

Jednodílný filtrační systém, včetně kovového filtru na hrubé nečistoty a ohnivzdorného plochého skládaného filtru, lze vyjmout jedním pohybem, aniž by vypadl popel a prach.

Další praktická vychytávka: popel lze bezpečně a pohodlně vysypat díky madlu na nádobě. Ruce a podlaha zůstanou krásné a čisté!

Úžasně čistý: integrovaný výfukový filtr AD 4 Premium nepropustí žádné nečistoty a filtruje dokonce i drobné částice prachu a nečistot.

Vysavač na popel
Vysávání podlahy v garáží vysavačem na popel

Podlahová hubice pro čištění tvrdých podlah a nerezové sací trubky dělají z AD 4 Premium všestranný suchý vysavač.

Jednoduché a rychlé otevírání odpadní nádoby.

Jednoduché a rychlé otevírání odpadní nádoby.

Čištění filtru stisknutím tlačítka

Stiskněte 3x - čištění filtru stisknutím tlačítka.

Praktická rukojeť na nádobě vysavače na popel

Praktická rukojeť na nádobě.

Rychlé vyjmutí plochého skládaného filtru vysavače na popel

Rychlé vyjmutí plochého skládaného filtru.

Snadná výměna filtru u vysavače na popel

Jednoduchá výměna výfukového filtru.

Praktická parkovací poloha vysavače na popel

Praktická parkovací poloha – vždy po ruce.

Praktická parkovací pozice

Praktická parkovací pozice – také s AD 2.

AD Battery BBQ

Aku vysavače na popel a suché vysavače. Žádný kabel. Žádný limit.

Pro všechny, kteří nemají chuť vytahovat ze sklepa prodlužovací kabely, aby vysali gril: S aku vysavači na popel můžete místo kabelů použít bateriové napájení Kärcher. Jsou vybaveny stejnými přednostmi jako například funkce čištění filtru Kärcher ReBoost a poskytují stejný výkon a extra porci svobody.

 

Muž vysává svůj gril vysavačem Kärcher na popel a suché vysávání

Pro snadné odstranění vychladlého popela z grilu na dřevěné uhlí: díky 18V výměnné baterii bez prodlužovacího kabelu.

Člověk vysává svůj krb vysavačem na popel a suché vysávání Kärcher

Pohodlné vysávání krbu s trvalým sacím výkonem díky systému čištění filtru Kärcher ReBoost.

Odstranění zaschlých nečistot vysavačem na popel a suché vysávání Kärcher

Pro všestranné použití v domě a kolem domu k odstranění zaschlých nečistot.

Bateriové vysavače popela a suchých nečistot Kärcher

Díky výkonné 18V výměnné baterii z bateriové platformy Kärcher Battery Power lze použít všude.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.