VYSAVAČ NA POPEL AD 2
Výkonný vysavač na popel AD 2 v mžiku vyčistí váš krb i zahradní gril. A díky promyšlené konstrukci si navíc při úklidu ani nezašpiníte ruce.
- Kompaktní rozměr.
- Maximální bezpečnost: vyroben z nehořlavého materiálu.
- Dokonalý komfort: čištění filtru stisknutím jednoho tlačítka.
- Vhodný pro vysávání vychladlého popela a dalších hrubých nečistot.
Všestranný vysavač na popel AD 2 si poradí s popelem i hrubou špínou. Snadno se ovládá a díky nízké hmotnosti také lehce přenáší. Pomocí zkosené hubice se navíc pohodlně dostanete i do obtížně přístupných míst. Silný 600W motor a kvalitní skládaný filtr zajistí perfektní výsledky i při silném znečištění. Výhodou je i jednodílný filtrační systém s robustním skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistoty. Filtr vysavače vyčistíte pouhým stiskem tlačítka, takže práci nemusíte přerušovat - filtr se vyčistí a sací výkon opět nabere na síle. Stroj je vyroben z kvalitních nehořlavých materiálů, které zaručují maximálně bezpečný úklid - kovová nádoba na nečistoty, ohebná hadice z opleteného kovu. Nečistoty se ukládají v kovové 14l nádobě, kterou snadno vysypete, aniž byste se umazali. A když je vše jako ze škatulky, hubici jednoduše uložíte na vrchní části vysavače a stroj pohodlně uskladníte i v malé skřínce.
Charakteristické znaky a výhody
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – čištění filtru stisknutím tlačítkaPro konstatní a dlouhotrvající sací výkon. Vhodný pro vysávání velkého množství nečistot.
Jednodílný filtrační systém (nehořlavý) s robustním plochým skládaným filtrem a kovovým filtrem na hrubé nečistotyPro snadné vyprazdňování a čištění nádoby bez kontaktu s nečistotami. Nejvyšší komfort díky rychlému vyjímání filtru v pouze jednom kroku.
Nehořlavý materiál, kovová nádoba a kovová hadice (s pláštěm)Pro nejvyšší bezpečnost při vysávání popela - i při neodborném používání.
Zkosená ruční trubka
- Pro čištění všech koutů a úzkých míst v krbu beze zbytků.
Kovová sací hadice s pláštěm 1,2 m
- Pro pružnost a flexibilní práci.
Uzavírací systém „Pull & Push“
- Snadné a rychlé otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Praktická rukojeť na nádobě
- Pro pohodlné vyprázdnění nádoby.
Praktická parkovací poloha na nádobě
- Uložení sací hadice na dosah - ideální pro odložení při přerušení práce.
Velký kabelový hák
- Pro bezpečné a komfortní uložení připojovacího kabelu.
Kompaktní a lehká konstrukce
- Pro uložení vysavače bez velkých nároků na místo.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|600
|Sací výkon (W)
|140
|Podtlak (mbar)
|max. 210
|Množství vzduchu (l/s)
|max. 40
|Objem nádrže (l)
|14
|Materiál nádrže
|Kov
|Připojovací kabel (m)
|4
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|82
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 330 x 440
Obsah balení
- Délka sací hadice: 1.2 m
- Materiál sací hadice: Kovový obal
- Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Polyester, nehořlavý
- Filtr na hrubé nečistoty
- Filtr hrubých nečistot: Kov
Vybavení
- Funkce čištění filtru
- Pohodlná rukojeť na nádobě
- Nastavení pozice
- Hák na kabel
- Úložný prostor pro drobné předměty
Videa
Oblasti použití
- Odstranění popela
- Krby, kamna a jiná topeniště
- Grilování
Příslušenství
Náhradní díly AD 2
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
