Tlakové myčky
Pamatujete si ten pocit, když bylo vaše auto nové a příjezdová cesta čerstvě vydlážděná? Když váš zahradní nábytek poprvé spatřil světlo světa a zahradní stěny byly bez mechu? Tyto WOW momenty nezmizely, jen se schovaly pod prach, špínu či mech. Navraťte původní vzhled odstraněním nečistot a znovu zažijte WOW díky tlakovým myčkám.
Tlaková myčka Kärcher vyčistí fasády, auta, zahradní nábytek, nářadí, terasy, oplocení i chodníky – účinně a bez zbytečné námahy. Proměňte špinavé práce ve skutečné potěšení.
> MOBILNÍ APLIKACE: U většiny tlakových myčkek můžete využít mobilní aplikaci Home & Garden, která vám poradí s efektivnějším čištěním.
> TITUL GUINNESS WORLD RECORDS (TM): Kärcher jako nejprodávanější značka tlakových myček.
Tlakové myčky za akční ceny
Tlakové myčky Kärcher: Kompletní sortiment
Originální příslušenství a náhradní díly Kärcher
> Příslušenství k tlakovým myčkám
> Čisticí prostředky do tlakových myček
Která tlaková myčka je ta pravá pro vás?
Pět typů výkonu. Pět produktových řad.
Když přijde na čištění a údržbu, vždy se můžete spolehnout na tlakové myčky Kärcher. Ale není to jen o WOW efektu, který navrátí zašlým povrchům. Je to také o kompaktním, lehkém, přenosném či bezdrátovém designu. Každá produktová řada má své přednosti, které jsou přizpůsobené individuálním požadavkům a oblasti použití.
Řada Smart Control
Tlakové myčky Smart Control zvládnou jakýkoliv úkol. To vše jednoduše a profesionálně díky propojení s aplikací Home & Garden pomocí Bluetooth a chytrého vybavení, jako je vysokotlaká pistole Smart Control s pracovním nástavcem Multi Jet 3 v 1 a vysokotlaká hadice PremiumFlex.
Řada Power Control
Šetrné a účinné čištění nebylo nikdy jednodušší. To vše díky velkému výkonu a podpoře poskytované aplikací Home & Garden společně s příslušenstvím, jako je vysokotlaká pistole Power Control s displejem, pracovním nástavcem Vario Power a vysokotlakou hadicí PremiumFlex.
Řada Standard
Vše, co potřebujete pro účinné čištění: Jednoduchá manipulace, dostatečná síla pro různé úklidové úkony a chytré možnosti uložení příslušenství.
Řada Classic
Dokonalý pomocník do menších prostor a pro ty, kdo upřednostňují skladné a přenosné vybavení. Tyto tlakové myčky s integrovaným úložištěm hadice mají minimální nároky na prostor a zajistí tak snadné skladování a vždy rychlé zprovoznění.
Řada Battery
Vhodná do míst bez přístupu k elektrické zásuvce. Bezdrátové modely, které jsou pohodlné, mobilní a flexibilní. I bez kabelu se pochlubí celkem velkým výkonem, když ho potřebujete.
Základní rozdíly mezi tlakovými myčkami Kärcher
SMART CONTROL
První tlakové myčky s ovládáním pomocí aplikace
Toto je prémiová řada! Kärcher Smart Control jsou první tlakové myčky s ovládáním pomocí aplikace. Cokoli potřebujete vyčistit, stačí použít poradce v chytré aplikaci Home & Garden, který ukáže správné nastavení tlaku a toto nastavení odešle přímo z vašeho chytrého telefonu do tlakové myčky Kärcher. Vždy správný tlak, vždy správné příslušenství pro optimální výsledky čištění.
Kärcher je definicí pro vysokotlaké čištění. Jsme obzvláště hrdí na naše tlakové myčky Smart Control. Od propojení ovládání s chytrou aplikací až po tlakovou pistoli a stříkací trysku 3 v 1 v zařízeních, za jejichž vývojem stojí naše dlouholeté zkušenosti.
Řada Smart Control zahrnuje tlakové myčky třídy K 5 a K 7.
Aplikační rádce Kärcher
Aplikační rádce v chytré aplikaci poskytuje praktické tipy a triky pro čištění různých povrchů a materiálů s použitím tlakové myčky, jako je optimální úroveň tlaku. Tyto informace a správné nastavení odesílá do zařízení Smart Control.
Režim Boost
Pro extra výkon mají zařízení Smart Control režim Boost. Vyšší tlak je aplikován po dobu 30 sekund, což způsobuje odstranění i odolnějších nečistot. Boost režim aktivujete pomocí vysokotlaké pistole nebo přes aplikaci.
Vše pro perfektní výsledek
Díky praktickým detailům vybavení, jako je vysokotlaká pistole Smart Control, nástavec 3 v 1 Multi Jet a čisticí systém Plug 'n' Clean, můžete klidně čelit jakékoli výzvě při čištění bez námahy.
Power Control
Tak vypadá moderní vysokotlaké čistění
Při čištění je klíčové mít k dispozici správnou technologii, a právě to nabízí řada Power Control. S tímto vybavením získáte plný výkon, chytré tipy a výkonné příslušenství, jako například tlaková pistole Power Control, která na svém displeji ukazuje nastavený tlak a snadno se přepíná mezi tlakovým režimem a režimem pro čisticí prostředek. S aplikací Home & Garden navíc zjistíte, která technologie bude vaší tlakové myčce nejvíce vyhovovat, aby byla ještě šetrnější a účinnější.
Voda – poháněná Kärcherem
Tlakové myčky Power Control nabízejí působivý balíček funkcí. Výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje snadnou a pohodlnou přepravu a skladování zařízení. V závislosti na modelu mají tlakové myčky různá řešení pro dávkování čisticího prostředku, včetně nádrže nebo systému Plug 'n' Clean. Od řady K 3 a výše lze tlak nastavit na spouštěcí pistoli. Díky tomu je šetrné a efektivní čištění snadnější než kdy jindy. Modely K 4 a vyšší se dodávají s extra pružnou vysokotlakou hadicí PremiumFlex.
Řada tlakových myček Power Control zahrnuje přístroje třídy K 2, K 3, K 4 a K 5.
Standard
Nový standard
Řada tlakových myček Standard splňuje všechny požadavky od lehkých a kompaktních zařízení pro začátečníky přes vysokotlaké čisticí stroje až po vysoce výkonné modely s vodou chlazenými motory pro náročné úkoly. Díky těmto vlastnostem může s řadou Standard zažít WOW faktor opravdu každý.
Vše, co potřebujete pro efektivní čištění
Díky jednoduchému ovládání, dostatečnému výkonu pro různé úklidové úkony a chytré možnosti uložení přiloženého příslušenství obsahuje řada Stadnard vše potřebné pro efektivní čištění.
Řada tlakových myček Standard zahrnuje přístroje třídy K 2, K 3 a K 4.
Classic
Jednoduše silný i skladný
Tlakové myčky z řady Classic jsou důkazem toho, že k dosažení velkých věcí nemusíte být velcí. Jednoduše řečeno, tyto modely dělají to, co dělat mají – neuvěřitelně dobře čistí. To však není vše. Jsou navrženy nejen chytře, ale i kompaktně, takže je můžete jednoduše přepravit v zavazadlovém prostoru auta nebo je po skončení práce uložit na polici v dílně či ve sklepě. Další jejich výhodou je snadné použití. Zkrátka perfektní tlakové myčky pro každého, kdo chce jednoduše čistit vysokotlakým čističem a zároveň ocení skladnost, kterou se tyto myčky odlišují.
Žádné kompromisy
Díky charakteristické síle a přesnosti Kärcher získáte během okamžiku čistou terasu nebo nablýskané auto. Naše tlakové myčky Classic se snadno přepravují a skladují a skvěle čistí.
Řada Classic zahrnuje přístroje třídy K 2, K 3, K 4 a K 5
Battery
Se špínou si poradí i bez zdroje elektřiny
Zářit i bez elektřiny – to dokážou tlakové myčky z řady Battery. Aku tlakové myčky využijete k čištění různých povrchů, ať už se jedná o malé automobily, motorky, jízdní kola, lodě i drobné úklidové práce kolem domu. Díky výdrži baterie až 14 minut můžete uklízet zcela nezávisle na připojení k elektrické síti. Při čištění vám analogový displej vysokotlaké pistole vždy zobrazí zvolený režim.
Aku tlakové myčky K 2 z 36V platformy Kärcher Battery Power přinášejí flexibilitu v obslasti čištění všude tam, kde není elektrický zdroj.
SE SPALOVACÍM MOTOREM
Speciální řada se spalovacím motorem
Třída G nabízí maximální flexibilitu bez potřeby elektrického proudu. Výkonné benzinové motory umožňují provoz nezávislý na elektrické síti. Díky robustní konstrukci a velkým kolům je ideální i pro náročný terén. Perfektní volba pro čištění přívěsů, obytných vozů, lodí, příjezdových cest a dalších povrchů.
Výkonnostní třídy
Tlakové myčky Kärcher jsou rozděleny dle jednotlivých výkonnostních řad. Jednoduše řečeno: čím vyšší číslo řady, tím vyšší výkon. Je tedy třeba zvážit, pro jaké práce vapku sháníte.
- Jízdní kola,
- zahradní nářadí,
- zahradní nábytek,
- ploty,
- venkovní schody a cesty,
- motocykly a skútry,
- obytné přívěsy a velké automobily,
- zahradní zíďky a kamenné zdi.
Mobilní čištění: Kdekoliv. Kdykoliv.
Potřebujete trochu více mobility? S praktickými nízkotlakými a středotlakými čističi Kärcher můžete nečistoty odstranit přímo na místě (na zahradě, na cestách), místo abyste si je brali s sebou domů. S baterií a nádrží na vodu nebo sací hadicí jsou naše mobilní čističe zcela nezávislé na připojení vody a napájení.
Aplikační rádce Home & Garden pro chytré telefony
K čemu je síla, když není chytrá? K ničemu! Proto vám dáváme plný přístup k veškerým odborným znalostem Kärcher: vše zabalené v naší aplikaci Home & Garden. Najdete zde tipy na čištění, rady pro uživatele, návod k obsluze a rychlý přehled veškerého příslušenství kompatibilního s vaší tlakovou myčkou. Zařízení z řady Smart Control lze dokonce připojit přes Bluetooth k chytrému telefonu, aby bylo možné automaticky upravit tlak tak, aby odpovídal právě prováděnému úkolu.Zjistit více
Příslušenství a čisticí prostředky k talkovým myčkám
Při čištění se počítá s celým balíčkem. Pokud správně zkombinujete příslušenství a čisticí prostředky, ani ty nejodolnější nečistoty nebudou mít šanci. Použití originálního příslušenství Kärcher výrazně zvyšuje čisticí výkon, zkracuje dobu potřebnou k dokončení projektu a snižuje celkové úsilí, které je potřeba vynaložit k dosažení požadovaných výsledků.
Příslušenství k tlakovým myčkám
Kärcher nabízí široký sortiment příslušenství a čisticích prostředků. To znamená, žes námi můžete vyřešit všechny úkoly v oblasti čištění, bez ohledu na to, jak moc jsou specifické. Díky jednoduchému bajonetovému systému naše příslušenství připojíte k jakékoliv Kärcher tlakové myčce.
Čisticí prostředky pro tlakové myčky
Čisticí prostředky Kärcher nové generace v sobě snoubí 3 v 1 - čisticí síla, šetrná péče a spolehlivá ochrana: kromě dokonalé čisticí síly nabízejí všestranné mycí prostředky také šetrnou péči a spolehlivou ochranu, která ušetří spoustu času i námahy
Kromě toho se Kärcher ještě více zaměřuje na udržitelnost prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů a přírodních surovin. Nechybí ani koncept chytré láhve. Nové mycí prostředky jsou kompatibilní se všemi tlakovými čističi Kärcher, ať už pro dokování (Plug ’n’ Clean), plnění nádrže na mycí prostředek nebo jako nádobu k nasávání pomocí sací hadice čisticího prostředku.
V našem e-shopu můžete vybírat ze šisrokého sortimentu čisticích prostředků pro vaši tlakovou myčku Kärcher.
eco!Booster: Pořádný úklid - vysoká úspora vody
Zažijte možná největší WOW všech dob, kterým je eco!Booster s čisticím výkonem o 50 % vyšším oproti běžným vysokotlakým tryskám s plochým paprskem.
Díky eco!Booster navrátíte WOW choulostivým povrchům nejen rychleji, ale také s úsporou energie a vody - to je zajištěno zvýšením účinnosti vodní energie o 50 %.
Udržitelnost a tlakové myčky Kärcher
Závazek společnosti Kärcher k udržitelnosti
Udržitelnost je nedílnou součástí hodnot rodinné firmy Kärcher. Čištění pro nás neznamená jen dosahování vynikajících výsledků, ale také zachování hodnot a respekt k přírodě. Proto klademe důraz na dlouhou životnost a snadnou opravitelnost našich produktů, stejně jako na udržitelnou výrobu a balení. Neustále pracujeme na tom, abychom se v oblasti udržitelnosti stále zlepšovali.
Úsporné a udržitelné čištění s tlakovými myčkami Kärcher
Tlakové myčky Kärcher jsou nejen efektivnější než zahradní hadice, ale také robustní, odolné a díky chytrému designu a použití recyklovaných materiálů mimořádně úsporné. Nabízíme vysoce kvalitní a opravitelné myčky, na které se můžete spolehnout po mnoho let.
Trvanlivost
Vybrané modely tlakových myček Kärcher z řad K 4, K 5 a K 7 jsou vybaveny vodou chlazenými asynchronními motory, které zaručují vysoký výkon a dlouhou životnost. Tento systém využívá vodu pro ochlazení motoru před jejím použitím k čištění, což zvyšuje efektivitu. Na kvalitu našich zařízení se můžete spolehnout – nabízíme možnost prodloužení záruky na 5 let při registraci produktu.
Ochrana vody
Čištění s tlakovou myčkou Kärcher je nejen jednodušší a rychlejší než se zahradní hadicí, ale také výrazně šetří vodu – až o 80 % méně hodnotné pitné vody*. Díky volitelné sací hadici, která umožňuje čerpat vodu z nádrže nebo jiného alternativního zdroje, můžete ještě více přispět k ochraně přírodních zdrojů.
* Spotřeba vody je až o 80 % nižší při porovnání s průtokem zahradní hadice, přičemž vysokotlaká myčka využívá 40 % objemu a pracuje s polovičním časem. Hodnoty se liší podle aplikace, třídy zařízení a průtoku vody hadicí.
Použití recyklovaných materiálů
Nové modely Power Control Flex a Smart Control Flex nejen čistí s obvyklou kvalitou Kärcher, ale jsou také z 20 % vyrobeny z recyklovaných plastů.* Kromě samotných zařízení využíváme recyklované materiály i u vybraných částí stříkacích trysek**. Použitý recyklovaný materiál pochází například z recyklovaných airbagových tkanin nebo odpadního materiálu z jejich výroby.
* Vztahuje se na zařízení a plastové díly, kromě příslušenství.
** Výroba probíhá v Německu. Dostupnost závisí na aktuálních dodávkách surovin.
Výhody tlakových myček Kärcher
Již více než 70 let zdokonaluje Kärcher umění vysokotlakého čištění a díky neustálým inovacím nabízí zákazníkům zážitek z čištění další úrovně. Existuje celá řada důvodů, proč používat tlakovou myčku Kärcher – připojte se k nám a buďte WOW!
Technologie, která vás dostane dopředu
Vynikající výkon až 50% úspory času, vody a energie
Kvalita, kterou můžete vidět a cítit
Spolehlivá značková kvalita, plně testovaná na správné fungování a výkon
Zkušenost, která vytváří důvěru
Průkopník a lídr na trhu v čisticím průmyslu
Udržitelnost, která pomáhá lidstvu a životnímu prostředí
Podpora oběhového hospodářství a snižování znečišťujících látek v celém hodnotovém řetězci
Produkty rozmanité jako váš život
Správné zařízení pro každý úkol; správné příslušenství pro každou aplikaci
Oblasti použití tlakových myček
Čištění tlakem je bezesporu nejúčinnějším způsobem mytí venkovních ploch a navíc je velmi snadné. Stačí pouze připojit zařízení k vodovodnímu kohoutku a elektrické zásuvce, otevřít kohoutek a zapnout tlakovou myčku. Poté už se můžete pustit do čištění a bavit se tím!
S pomocí speciálního příslušenství se tlaková myčka stává všestranným nástrojem, s nímž můžete čistit téměř cokoliv - terasy, schody, automobily, okapy, dokonce i omítky. Je to neuvěřitelně praktický pomocník, který vám ušetří mnoho času a úsilí.
Je však důležité pamatovat na to, že tlak vody je největší u trysky, a proto by měla být vzdálenost trysky od povrchu, který čistíte, upravena tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků bez poškození čištěné plochy. Naše praktické příklady vám ukážou, jak dosáhnout perfektních výsledků s tlakovou myčkou.
Tlakové myčky nabízejí správné řešení pro každý úkol!
Co vše můžete například čistit pomocí tlakových myček?
- Jízdní kola,
- zahradní a zahradní nářadí/stroje,
- zahradní nábytek,
- ploty a chodníky,
- motocykly a skútry,
- malá auta,
- schody a vchody,
- středně velká auta, nákladní auta a SUV,
- cihlové a kamenné zdi,
- terénní vozidla,
- bazény a velké terasy,
- exteriéry domů a příjezdové cesty.
Tipy na tlakové čištění různých povrchů
Vybrali jsme pro vás pár praktických příkladů, jak dosáhnout nejlepších výsledků při tlakovém čištění různých typů povrchů s tlakovými myčkami Kärcher.
Mech na kamenech a cihlách
Mech může vytvářet silnou vrstvu na kamenech i cihlách a pronikat i do pórů, proto je ideální pro jeho odstranění použít vysokotlakou trysku. Ta vytváří rotační paprsek vody, ve kterém je čisticí síla bodového paprsku kombinována s plošným výkonem plochého vodního paprsku.
Vozidla
Čelní sklo, lak, ráfky... Vozidla mají několik povrchů, pro které je použití tlakové myčky ideální. Pravidelné čištění přispívá nejen k udržení čistého vzhledu vozidla, ale také k udržení jeho hodnoty.
Dřevěné terasy
Dřevěné terasy představují teplý a útulný vzhled venkovních prostor. Přírodní nečistoty a zvětrávání mohou tento tento efekt narušit. Použití správných nástavců a čisticích prostředků zajistíte, že vysokotlaké myčky udrží dřevěné povrchy čisté a odolné po dlouhou dobu.
Dlaždicové terasy
Dejte sbohem drhnutí! Pomocí tlakové myčky Kärcher lze během okamžiku účinně odstranit z dlaždicových teras nečistoty způsobené nejen povětrnostními vlivy. Naše čističe povrchů T-Racer a kartáče s označením PS jsou pro toto ošetření ideální.
Zahradní nábytek
Nevzhledné skvrny na zahradním nábytku – např. způsobené znečištěným ovzduším nebo z loňské zimy – vyřešíte vhodným příslušenstvím tlakových myček. Při silném znečištění doporučujeme použít mycí kartáč Kärcher společně s čisticím prostředkem Kärcher.
Skleněné povrchy a zimní zahrady
Jasný výhled za pár chvil. Se správným čisticím prostředkem a příslušenstvím, jako je teleskopický rozstřikovací nástavec, nebylo nikdy jednodušší čistit skleněné povrchy. Odstraňte vše od pylu až po znečištění způsobené povětrnostními vlivy.
Nenašli jste zde ty správné tipy pro váš úkol? Objevte další zajímavé informace o vhodné údržbě různých materiálů a předmětů na stránce Kärcher radí.Kärcher radí
Vysokotlaké čističe pro profesionály
