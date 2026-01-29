Vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium

S výkonným vysavačem na popel AD 4 Premium se zbavíte hrubých nečistot během okamžiku. Čistě a bezpečně díky 17l kovovému kontejneru a čištění filtru na jednom kliknutí.

  • Ideální pomocník pro vysávání vychladlého popela i bežných suchých nečistot.
  • Maximální bezpečnost: vyroben z nehořlavého materiálu.
  • Snadné čistění filtru stisknutím jednoho tlačítka.
  • Obsahuje kovový filtr na hrubé nečistoty.

Vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium vás nezklame ani při dlouhém úklidu. Zajišťuje vysoký a dlouhotrvající výkon. Silný 600W motor a kvalitní filtrační systém zajistí hygienické odstranění popelu i hrubé špíny. Zanesený filtr stroje navíc vyčistíte pouhým stiskem tlačítka, takže během chvilky stroji navrátíte jeho silný sací výkon. Jednodílný filtrační systém je skládá s robustního plochého skládaného filtru a kovového filtru na hrubé nečistoty. Vysavač je vyroben z kvalitních ohnivzdorných materiálů, které zaručují maximální bezpečnost při úklidu popela. Nečistoty se ukládají v objemné 17l kovové nádobě, kterou lehce vysypete, aniž byste se ušpinili. Snadné čištění hůře přístupných míst zajistí zkosená ruční hubice. A když je krb čistý, jednoduše ji vyměníte za hubici na podlahy, která stroj promění v klasický vysavač na úklid domu. Při práci mimo jiné také oceníte praktickou parkovací polohu během přestávek ve vysávání. Po práci ji navíc lehce připevníte na stroji, a i s ostatním příslušenstvím pohodlně uskladníte.

Charakteristické znaky a výhody
Vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium: Kärcher Reboost čištění filtrů
Kärcher Reboost čištění filtrů
Integrované čištění filtrů na stisknutí tlačítka. Pro dlouhotvrvající sací sílu. Vhodný pro vysávání velkého množství nečistot.
Vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium: 1dílný filtrační systém
1dílný filtrační systém
Obsahuje i kovový filtr na hrubé nečistoty (pouze AD 4 Premium). Vyjmutí filtru jedním pohybem, aniž by došlo k uvolnění prachu a popelu.
Vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium: Ohnivzdorný materiál, kovová sběrná nádoba i hubice
Ohnivzdorný materiál, kovová sběrná nádoba i hubice
Pro maximální bezpečnost při vysávání popelu - i když je používán neodborně.
Příslušenství pro použití jako vysavač na suché nečistoty
  • Vhodný také pro vysávání tvrdých podlah.
  • Víceúčelové využití.
Zkosená ruční trubka
  • Pro čištění všech koutů a úzkých míst v krbu beze zbytků.
1,7 m dlouhá sací hadice z kovového materiálu
  • Pro bezpečnou práci.
  • Vysoký stupeň ohebnosti a pružnosti.
Uzavírací systém „Pull & Push“
  • Snadné a rychlé otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.
Praktická rukojeť na nádobě
  • Pro pohodlné vyprázdnění nádoby.
  • Bez kontaktu s nečistotami.
Příslušenství přímo na přístroji + parkovací pozice
  • Bezpečné a pohodlné uložení příslušentví a kabelu přímo na vysavači.
  • Příslušenství přímo na přístroji, možné použít bez přerušení práce.
Kolečka
  • Flexibilní práce.
  • Vysoká svoboda pohybu.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 600
Sací výkon (W) 150
Podtlak (mbar) max. 215
Množství vzduchu (l/s) max. 42
Objem nádrže (l) 17
Materiál nádrže Kov
Připojovací kabel (m) 4
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) <= 80
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 5,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 365 x 330 x 565

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 1.7 m
  • Materiál sací hadice: Kovový obal
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 0.5 m
  • Jmenovitá šířka sacích trubek: 35 mm
  • Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
  • Hubice pro vysávání suchých nečistot: nehořlavý
  • Plochý skládaný filtr: 1 Kusy, Polyester, nehořlavý
  • Filtr odpadního vzduchu
  • Filtr na hrubé nečistoty
  • Filtr hrubých nečistot: Kov

Vybavení

  • Funkce čištění filtru
  • Pohodlná rukojeť na nádobě
  • Nastavení pozice
  • Parkovací poloha
  • Uložení příslušenství na přístroji
  • Ochrana proti nárazu
  • Hák na kabel
  • Kola
  • Úložný prostor pro drobné předměty
Videa

Oblasti použití
  • Odstranění popela
  • Krby, kamna a jiná topeniště
  • Grilování
  • Hrubé nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Dílna
  • Garáž
  • Sklep
  • Místnost pro kutily
Příslušenství
Náhradní díly AD 4 Premium

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

3D model vysavače na popel
Vysavač na popel, kterému nikdy nedojde dech

Nové vysavače na popel Kärcher mají neuvěřitelně dlouhotrvající sací výkon. Díky integrovanému čištění filtrů Kärcher ReBoost můžete sací výkon ještě více zvýšit stisknutím tlačítka – prakticky, rychle a bez manuální námahy. Ruční čištění filtru je minulostí. Navíc můžete pokračovat ve vysávání, dokud nejste hotovy – bez nutnosti pauzy a bez kontaktu s nečistotami.

Jednodušší a čistší cestu nenajdete

Jednodílný filtrační systém vysavače na popel, včetně kovového filtru na hrubé nečistoty a ohnivzdorného plochého plisovaného filtru, je možné vyjmout jedním pohybem, aniž by popel a prach vypadli.

Další praktická funkce: popel lze pomocí držadla na sběrné nádobě bezpečně a pohodlně vyprázdnit. Ruce i podlaha zůstávají čisté!

Vysavač na popel bez kompromisů: integrovaný výfukový filtr AD 4 Premium nevypustí žádné nečistoty ven a odfiltruje i malé částice prachu a dalších nečistot.

Kovový filtr na hrubé nečistoty a skládaný filtr
Vysávání tvrdých podlah
Podlahová hubice pro vysávání tvrdých podlah a sací trubky s vysoce kvalitním pochromováním stvoří z přístroje AD 4 Premium mnohostraný vysavač.
Nádoba na načistoty
Jednoduché a rychlé otevření nádoby na nečistoty.
Snadné čištění filtru
3x stisknout – čištění filtru zmáčknutím tlačítka.
Bezkontaktní vysypávání nečistot
Praktické madlo na nádrži.
Filtr vysavače
Rychlé vyjmutí plochého skládaného filtru.
Filtr vzduchu
Jednoduchá výměna filtru odpadního vzduchu.
Parkovací poloha
Praktická parkovací pozice - vždy připraven.
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.