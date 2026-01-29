Tepovač SE 6 Signature Line
Skutečně čisté koberce i domácí textil. Inovativní technologie, jednoduchá manipulace a pestré příslušenství pro ještě komfortnější úklid koberců i tvrdých ploch.
Pouze naše nejinovativnější a nejvýkonnější výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Kromě nápisu jako exkluzivního designového prvku se tepovač SE 6 Signature Line s rozprašovacím odsáváním může pochlubit působivým čisticím výkonem a mimořádně rozsáhlou nabídkou příslušenství. Díky atraktivnímu designu s tažným mechanismem zajišťuje přístroj hygienickou čistotu na mnoha textilních površích. Osvědčená technologie nástřikové extrakce od společnosti Kärcher přináší ty nejlepší výsledky čištění: čistá voda a čistič koberců Kärcher RM 519 jsou pod tlakem nastříkány hluboko do textilních vláken a poté vysáty zpět spolu s uvolněnými nečistotami - ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími zvířaty. SE 6 Signature Line je multifunkční výrobek 3 v 1, který lze díky příslušenství používat i jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché vysávání. Další funkce vybavení: 2nádobový systém s vyjímatelnou nádrží na čistou a špinavou vodu, ergonomické madlo pro snadné přenášení a praktický úložný prostor pro příslušenství na přístroji. Po použití se zařízení snadno čistí, což zajišťuje dlouhou životnost výrobku.
Charakteristické znaky a výhody
Výhody řady Signature LinePodpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka. K trubkám lze připojit exkluzivní ergonomickou opěrnou rukojeť pro lepší vedení při čištění kobercových podlah.
Osvědčená technologie Kärcher pro optimální výsledky čištěníČištění do hloubky vláken textilních povrchů. Bezproblémové a rychlé čištění pomocí účinné metody extrakce rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Snadno použitelný systém 2 nádržíDvě oddělené nádrže na čistou a špinavou vodu a držadlo na přenášení. Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
- Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
- Rukojeť s funkcí zámku pro nepřetržitý postřik při čištění velkých textilních ploch.
Multifunkční produkt 3 v 1
- Všestranně použitelný buď pro nástřikové odsávání textilních povrchů, nebo pro mokré a suché vysávání koberců a tvrdých podlah s vhodným příslušenstvím.
Ergonomická opěrná rukojeť
- Exkluzivní rukojeť umožňuje pohodlné a snadné čištění velkých textilních ploch pomocí odsávání postřikem.
- Nastavitelná výška: polohu rukojeti lze individuálně přizpůsobit výšce uživatele.
- Pohodlné ovládání oběma rukama.
Ergonomické příslušenství pro odsávání postřikem, mokré a suché vysávání
- Snadné nasazování a odebírání příslušenství jediným kliknutím.
- Pohodlné použití díky ergonomické podlahové hubici s rozprašovačem pro velké kobercové plochy, která se používá společně s opěrnou rukojetí, a také díky hubici s rozprašovačem na čalounění a štěrbinové hubici s rozprašovačem na čalouněné povrchy.
- Všestranné použití s širokou škálou příslušenství pro mokré a suché vysávání, jako je přepínatelná podlahová hubice pro suché vysávání, a také kompatibilní s velkým výběrem příslušenství pro mokré a suché vysavače.
Praktické možnosti ukládání příslušenství
- Příslušenství a hadici pro odsávání postřiku lze uložit na přístroji, aby bylo vše přehledné a vždy po ruce, kdekoli je potřeba.
Bezproblémové čištění pomocí plochého skládaného filtru
- Nonstop vysavač na mokré a suché vysávání, není třeba přerušovat úklid kvůli výměně filtru.
- Důkladné vysávání s dobrým sběrem prachu.
- Oddělená klapka filtru pro pohodlné a rychlé vyjmutí filtru bez nutnosti kontaktu s nečistotami.
Atraktivní design s velkými tlačítky, praktickými otočnými zámky a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro přenášení.
- Pro snadnou manipulaci.
- Přeprava odsávacího čističe ve spreji je snadná.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Pracovní šířka (mm)
|227
|Objem nádrže na čistou vodu (l)
|4
|Objem nádrže na špinavou vodu (l)
|4
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Připojovací kabel (m)
|6
|Barva
|bílý
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|12,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|424 x 320 x 466
|Jmenovitý průměr - příslušenství (mm)
|35
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
- Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
- Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
- Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
- Štěrbinová hubice
- Podlahová hubice pro suché vysávání: Přepínatelný
- Hubice na čalounění (na suché vysávání)
- Plochý skládaný filtr: Standard
- Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
- Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
- Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice
Vybavení
- Podpůrná rukojeť
- Systém dvou nádrží
- Praktické uložení hadice a příslušenství
Oblasti použití
- Koberce
- Čalouněný nábytek
- Kobercové podlahy
- Autosedačky
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
- Matrace
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly SE 6 Signature Line
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
