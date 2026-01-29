Tepovač SE 6 Signature Line

Skutečně čisté koberce i domácí textil. Inovativní technologie, jednoduchá manipulace a pestré příslušenství pro ještě komfortnější úklid koberců i tvrdých ploch.

Pouze naše nejinovativnější a nejvýkonnější výrobky nesou podpis průkopníka technologie a zakladatele společnosti Alfreda Kärchera. Kromě nápisu jako exkluzivního designového prvku se tepovač SE 6 Signature Line s rozprašovacím odsáváním může pochlubit působivým čisticím výkonem a mimořádně rozsáhlou nabídkou příslušenství. Díky atraktivnímu designu s tažným mechanismem zajišťuje přístroj hygienickou čistotu na mnoha textilních površích. Osvědčená technologie nástřikové extrakce od společnosti Kärcher přináší ty nejlepší výsledky čištění: čistá voda a čistič koberců Kärcher RM 519 jsou pod tlakem nastříkány hluboko do textilních vláken a poté vysáty zpět spolu s uvolněnými nečistotami - ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími zvířaty. SE 6 Signature Line je multifunkční výrobek 3 v 1, který lze díky příslušenství používat i jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché vysávání. Další funkce vybavení: 2nádobový systém s vyjímatelnou nádrží na čistou a špinavou vodu, ergonomické madlo pro snadné přenášení a praktický úložný prostor pro příslušenství na přístroji. Po použití se zařízení snadno čistí, což zajišťuje dlouhou životnost výrobku.

Podpis zakladatele společnosti Alfreda Kärchera označuje výrobek jako nejlepší zařízení Kärcher ve své kategorii. Mezi další exkluzivní výhody patří podpora aplikací a prodloužená záruka. K trubkám lze připojit exkluzivní ergonomickou opěrnou rukojeť pro lepší vedení při čištění kobercových podlah.
Čištění do hloubky vláken textilních povrchů. Bezproblémové a rychlé čištění pomocí účinné metody extrakce rozprašováním. Nízká zbytková vlhkost pro rychlé schnutí textilních povrchů.
Dvě oddělené nádrže na čistou a špinavou vodu a držadlo na přenášení. Pohodlné vyjmutí a vyprázdnění nádržky na špinavou vodu bez jakéhokoli kontaktu s nečistotami.
Ultraflexibilní hadice 2 v 1
  • Integrovaná stříkací hadice pro větší pohodlí při čištění.
  • Dlouhá, vysoce flexibilní sací hadice pro větší pohodlí při čištění.
  • Rukojeť s funkcí zámku pro nepřetržitý postřik při čištění velkých textilních ploch.
Multifunkční produkt 3 v 1
  • Všestranně použitelný buď pro nástřikové odsávání textilních povrchů, nebo pro mokré a suché vysávání koberců a tvrdých podlah s vhodným příslušenstvím.
Ergonomická opěrná rukojeť
  • Exkluzivní rukojeť umožňuje pohodlné a snadné čištění velkých textilních ploch pomocí odsávání postřikem.
  • Nastavitelná výška: polohu rukojeti lze individuálně přizpůsobit výšce uživatele.
  • Pohodlné ovládání oběma rukama.
Ergonomické příslušenství pro odsávání postřikem, mokré a suché vysávání
  • Snadné nasazování a odebírání příslušenství jediným kliknutím.
  • Pohodlné použití díky ergonomické podlahové hubici s rozprašovačem pro velké kobercové plochy, která se používá společně s opěrnou rukojetí, a také díky hubici s rozprašovačem na čalounění a štěrbinové hubici s rozprašovačem na čalouněné povrchy.
  • Všestranné použití s širokou škálou příslušenství pro mokré a suché vysávání, jako je přepínatelná podlahová hubice pro suché vysávání, a také kompatibilní s velkým výběrem příslušenství pro mokré a suché vysavače.
Praktické možnosti ukládání příslušenství
  • Příslušenství a hadici pro odsávání postřiku lze uložit na přístroji, aby bylo vše přehledné a vždy po ruce, kdekoli je potřeba.
Bezproblémové čištění pomocí plochého skládaného filtru
  • Nonstop vysavač na mokré a suché vysávání, není třeba přerušovat úklid kvůli výměně filtru.
  • Důkladné vysávání s dobrým sběrem prachu.
  • Oddělená klapka filtru pro pohodlné a rychlé vyjmutí filtru bez nutnosti kontaktu s nečistotami.
Atraktivní design s velkými tlačítky, praktickými otočnými zámky a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro přenášení.
  • Pro snadnou manipulaci.
  • Přeprava odsávacího čističe ve spreji je snadná.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1000
Pracovní šířka (mm) 227
Objem nádrže na čistou vodu (l) 4
Objem nádrže na špinavou vodu (l) 4
Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Připojovací kabel (m) 6
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 12,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 424 x 320 x 466
Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Sací trubky k nástřiku: 2 Kusy, 0.5 m, Plast
  • Nástřiková extrakční podlahová hubice s adaptérem na tvrdé podlahy: 227 mm
  • Nástřiková/odsávací hubice pro čištění čalounění: 88 mm
  • Štěrbinová tryska pro čištění rozprašovací extrakcí
  • Štěrbinová hubice
  • Podlahová hubice pro suché vysávání: Přepínatelný
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Plochý skládaný filtr: Standard
  • Čisticí prostředek: Čistič koberců a čalounění RM 519, 1 l
  • Vliesový filtrační sáček: 1 Kusy
  • Komfortní systém 2 v 1: integrovaná nástřiková/odsávací hadice

Vybavení

  • Podpůrná rukojeť
  • Systém dvou nádrží
  • Praktické uložení hadice a příslušenství
Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalouněný nábytek
  • Kobercové podlahy
  • Autosedačky
  • Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.
  • Matrace
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.