AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

Zavlažovací automaty – samoobsluha pro vaše květiny. Ani o dovolené si o vaši zahrádku nemusíte dělat starosti. Zavlažovací systémy Kärcher řídí zavlažování přesně podle plánu, který mu nastavíte. Díky automatickému zavlažování už nikdy nebudou květiny, stromy, ani další plodiny o žízni.


Automatické zavlažování Kärcher produkty:

Automatické zavlažování Kärcher


Výhody a využití automatického zavlažování

Časovač vody WT 5

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Automatické zavlažování ST 6

SensoTimer ST 6 eco!ogic - Inteligentní zavlažovací systém


Zavlažovací počítač SensoTimer ST 6 eco!ogic je založen na požadavcích rostlin na vodu a zalévá s ohledem na vlhkost snímanou rádiovým senzorem.

Senzor Kärcher SensoTimer ST 6 eco!ogic spouští a zastavuje zavlažování plně automaticky. V porovnání s ručním zavlažováním vám ušetří spousty času, který můžete věnovat jiným aktivitám. 

Další výhodou je, že využívá přesně určený objem vody. Senzor měří vlhkost půdy a aktivuje zavlažování, jakmile klesne pod nastavenou úroveň vlhkosti. Voda je tak používána pouze v případě, je-li to nezbytné. Díky tomu je ekonomický a šetrný k životnímu prostředí.

> SensoTimer ST 6 eco!ogic s jedním senzorem

> SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic se dvěma senzory

Zalévání řízené vlhkostí půdy

Zalévání řízené vlhkostí půdy

Efektivní, úsporné a ekologické zalévání rostlin.

Zalévací automat

Odnímatelný displej

Pohodlné programování.

Senzorové zavlažování

5 stupňů úrovně vlhkosti

Možnost nastavení stupňů úrovně vlhkosti dle potřeb.

Možnost manuálního zavlažování

Možnost manuálního režimu

Manuální zavlažování nebo přerušení na 24 hod.

Kärcher smysl pro ekologii

Smysl pro ekologii


Inteligentní a efektivní technologie Kärcher, stejně jako produkty, zajišťují odpovědné využívání přírodních zdrojů.

Veškerý sortiment s označením eco!ogic mají významný dopad na ekologickou odpovědnost. U zavlažovacích systému to je především snížení spotřeby vody, využívání alternativních zdrojů, snížení spotřeby energie v pohotovostním režimu a systém řízení zavlažování s maximální účinností pro vaši zahrádku.

Legenda:

  1. Využití alternativních vodních zdrojů > Čerpadla
  2. Řízení množství vody.
  3. Dodávka požadovaného množství vody.
  4. Distribuce bez plýtvání vodou.

 

