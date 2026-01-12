Kruhový zavlažovač RS 130/3

Kruhový zavlažovač RS 130/3 je ideální k zavlažování středně velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 133 m2.

Kruhový zavlažovač RS 130/3 je ideální k zavlažování středně velkých ploch a zahrad. Maximální plocha kropení je 133 m2. Zahradní rozstřikovač lze snadno připojit k zahradní hadici, je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Kovová ramena
  • Robustnost a dlouhá životnost
Specifikace

Technické údaje

Průtok vody 15,5 l/min
Průměr pokropení (2 bar) ≤ 11 m
Průměr pokropení (4 bar) ≤ 13 m
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 200 x 248 x 100
Kruhový zavlažovač RS 130/3
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Trávník
  • Malé až středně velké oblasti
Příslušenství
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.