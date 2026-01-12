Rozprašovací zavlažovač CS 90 Vario
Zahradní rozprašovač CS 90 Vario, který je vhodný k zavlažování malých ploch a zahrad, je vybaven robustním hrotem, ideálním pro nerovné nebo strmé terény. Maximální plocha kropení je 64 m2. Doplňkový adaptér umožňuje zavlažování pravoúhlých ploch. Zavlažovač lze snadno připojit k zahradní hadici a je kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní hrot pro nerovný nebo strmý podklad
- Garantuje stabilnost a robustnost
Doplňkový adaptér
- K zavlažování obdélníkových ploch (CS 90 Vario)
Specifikace
Technické údaje
|Průtok vody
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Průměr pokropení (2 bar)
|9 m
|Průměr pokropení (4 bar)
|9 m
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|113 x 117 x 135
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Trávník
- Malé plochy
Příslušenství
